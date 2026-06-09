مورد بعدی از دنیای سلبریتی‌ها، صدف طاهریان بازیگر سابق تلویزیون است که چندسال پیش برای رسیدن به آن بهشت موعود و آزادی موهوم که شبکه‌های ماهواره‌ای صهیونیستی تبلیغ می‌کنند، تن به مهاجرت و تن‌نمایی کرد؛ طوری‌که صدای اهالی فرهنگ و پژوهش مثل خسرو معتضد تاریخ‌پژوه و محقق را هم درآورد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، به‌جز قیصر که روزگاری خواننده لس‌آنجلسی خوانده می‌شد و به‌تازگی در تجمعات مردمی و میادین ایران حضور پیدا کرده و برای مردم خوانده، طی چند روز گذشته دنیای سلبریتی‌ها ۲ خبر مهم را به خود دیده است؛ دو مورد توبه و بازگشت!

مورد اول مربوط به امیرحسین قیاسی مجری و کمدینی است که طی چندسال گذشته در فضای مجازی اسم در کرده بود و مهم‌ترین دستاوردش هم پیش از جنگ تحمیلی رمضان، گفتگویش با مهران مدیری بود که در بستر فضای مجازی منتشر شد و بازدیدی میلیونی برایش به ارمغان آورد.

قیاسی بعد از سوتی و گافی که در شروع جنگ رمضان داد و به‌جای محکوم کردن دشمن، از بسته‌بودن اینترنت «بین‌المللی و آزاد» نالیده بود، حالا ظاهرا گوشی به دستش آمده و استوری توبه‌گونه‌ای خطاب به مردم ایران که مشخص شده پیروز جنگ هستند، منتشر کرده است.

این‌مجری و کمدین فضای مجازی ضمن عذرخواهی تلویحی، گفته فکر می‌کرده جنگ چیزی متعلق به گذشته است و نوشته:

«من همیشه فکر می‌کردم جنگ مال گذشته است.

من چندین بار بیشتر بابامو ندیدم ولی تو همون چندباری که دیدمش از خاطرات ۸ سال جنگیدن می‌گفت.

از عموی ۱۳ ساله‌م که شهید شده بود.

از مدرسه‌ای که تو شهرمون بروجرد، تو سال ۶۵ زدن.

فک می‌کردم اینا همه‌اش قصه‌س.

فکر نمی‌کردم تو دوره‌ای که من زندگی می‌کنم هم هنوز موجوداتی وجود داشته باشند که به مدرسه و بچه‌ها موشک بزنن. تا بچه‌های مظلوم میناب رو دیدم.

از شروع جنگ به این‌ور‌آدما خیلی چیزا رو از دست دادن. یکی جونشو فدا کرد و شهید شد، یکی عزیزشو از دست داد، یکی خونه‌زندگیشو از دست داد، یکی شغلشو از دست داد.

تو این‌مدت ما هم علاوه بر سلامت روان و جسم و شغلمون، به همراه همسرم یه‌تیکه از وجودمون رو از دست دادیم.

کسی نمی‌دونه به ما چی گذشت همین‌طور که ما نمی‌دونیم به دیگران چی گذشته.

قبول دارم که سکوت در دوره جنگ اشتباه بود ولی حتی در صورت سکوت هم معلومه که من مقابل کسی هستم که بدخواه کشورمه. کسی که می‌خواد تمدنمو نابود کنه. می‌خواد زیرساختای کشورمو نابود کنه و به خودم مستقیما آسیب زده.

اگر دوباره همچنین اتفاقاتی افتاد و ارتباط ما با هم قطع شد شما بدونید که من تحت هر شرایطی طرف ایرانم.

دوستتون دارم.»

البته مشخص نیست چرا قباسی فکر می کرده جنگ مال گذشته و دهه ۶۰ بوده و اینا همه‌ش قصه بوده»؟ ولی به هرحال همین‌که گوشی دستش آمده و مثل خیلی از سلبریتی‌ها که هنوز هم دشمن ایران را محکوم نمی‌کنند و ته هنرشان و همت‌شان این است که بگویند «جنگ چیز بدی است» جای امیدواری دارد!

مورد بعدی از دنیای سلبریتی‌ها، صدف طاهریان بازیگر سابق تلویزیون است که چندسال پیش برای رسیدن به آن بهشت موعود و آزادی موهوم که شبکه‌های ماهواره‌ای صهیونیستی تبلیغ می‌کنند، تن به مهاجرت و تن‌نمایی کرد؛ طوری‌که صدای اهالی فرهنگ و پژوهش مثل خسرو معتضد تاریخ‌پژوه و محقق را هم درآورد.

طاهریان هم مدت بسیار کوتاهی پس از مهاجرت گوشی دستش آمد و فهمید آن‌طرف چه خبر است. سال ۱۳۹۵ اعلام کرد از پیشنهادهای غیراخلاقی در ترکیه خسته شده و به اشتباهش اعتراف کرد. اما بالاخره بین اعتراف نظری تا اعتراف عملی فاصله بود و این‌چهره فضای مجازی هم چندروز پیش اعلام کرد به ایران برگشته است.

این‌بازیگر سابق در توضیح بیشتر خبری که به‌تازگی منتشر کرد، گفت از بهمن‌ماه ۱۴۰۳ به کشور برگشته و تمام‌عکس‌هایش را هم پاک کرده است.

او هم مثل قیاسی موضع جدید خود را با انتشار یک‌استوری اعلام کرد و از بازگشتش به ایران خبر داد. تمام پست‌ها و تصاویر آن‌طوری و ناجور خود در اینستاگرامش را هم از دسترس خارج کرد. البته بدیهی است چنین‌حرکتی به مذاق پهلویچی‌جماعت خوش نمی‌آید و عکس‌های پیش از توبه طاهریان و بازگشتش را می‌خواهند. شاید هم بخواهند برای شفای خاطر به روش بیمارگونه خودشان، دست به دامان هوش مصنوعی شوند و ...