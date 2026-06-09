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از دنیای سلبریتی‌ها چه خبر؟/ دو مورد تواب داشتیم!

مورد بعدی از دنیای سلبریتی‌ها، صدف طاهریان بازیگر سابق تلویزیون است که چندسال پیش برای رسیدن به آن بهشت موعود و آزادی موهوم که شبکه‌های ماهواره‌ای صهیونیستی تبلیغ می‌کنند، تن به مهاجرت و تن‌نمایی کرد؛ طوری‌که صدای اهالی فرهنگ و پژوهش مثل خسرو معتضد تاریخ‌پژوه و محقق را هم درآورد.
کد خبر: ۱۳۷۷۷۹۰
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9416 بازدید
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۲۱

از دنیای سلبریتی‌ها چه خبر؟/ دو مورد تواب داشتیم!

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، به‌جز قیصر که روزگاری خواننده لس‌آنجلسی خوانده می‌شد و به‌تازگی در تجمعات مردمی و میادین ایران حضور پیدا کرده و برای مردم خوانده، طی چند روز گذشته دنیای سلبریتی‌ها ۲ خبر مهم را به خود دیده است؛ دو مورد توبه و بازگشت!

مورد اول مربوط به امیرحسین قیاسی مجری و کمدینی است که طی چندسال گذشته در فضای مجازی اسم در کرده بود و مهم‌ترین دستاوردش هم پیش از جنگ تحمیلی رمضان، گفتگویش با مهران مدیری بود که در بستر فضای مجازی منتشر شد و بازدیدی میلیونی برایش به ارمغان آورد.

قیاسی بعد از سوتی و گافی که در شروع جنگ رمضان داد و به‌جای محکوم کردن دشمن، از بسته‌بودن اینترنت «بین‌المللی و آزاد» نالیده بود، حالا ظاهرا گوشی به دستش آمده و استوری توبه‌گونه‌ای خطاب به مردم ایران که مشخص شده پیروز جنگ هستند، منتشر کرده است.

این‌مجری و کمدین فضای مجازی ضمن عذرخواهی تلویحی، گفته فکر می‌کرده جنگ چیزی متعلق به گذشته است و نوشته:

«من همیشه فکر می‌کردم جنگ مال گذشته است.

من چندین بار بیشتر بابامو ندیدم ولی تو همون چندباری که دیدمش از خاطرات ۸ سال جنگیدن می‌گفت.

از عموی ۱۳ ساله‌م که شهید شده بود.

از مدرسه‌ای که تو شهرمون بروجرد، تو سال ۶۵ زدن.

فک می‌کردم اینا همه‌اش قصه‌س.

فکر نمی‌کردم تو دوره‌ای که من زندگی می‌کنم هم هنوز موجوداتی وجود داشته باشند که به مدرسه و بچه‌ها موشک بزنن. تا بچه‌های مظلوم میناب رو دیدم.

از شروع جنگ به این‌ور‌آدما خیلی چیزا رو از دست دادن. یکی جونشو فدا کرد و شهید شد، یکی عزیزشو از دست داد، یکی خونه‌زندگیشو از دست داد، یکی شغلشو از دست داد.

تو این‌مدت ما هم علاوه بر سلامت روان و جسم و شغلمون، به همراه همسرم یه‌تیکه از وجودمون رو از دست دادیم.

کسی نمی‌دونه به ما چی گذشت همین‌طور که ما نمی‌دونیم به دیگران چی گذشته.

قبول دارم که سکوت در دوره جنگ اشتباه بود ولی حتی در صورت سکوت هم معلومه که من مقابل کسی هستم که بدخواه کشورمه. کسی که می‌خواد تمدنمو نابود کنه. می‌خواد زیرساختای کشورمو نابود کنه و به خودم مستقیما آسیب زده.

اگر دوباره همچنین اتفاقاتی افتاد و ارتباط ما با هم قطع شد شما بدونید که من تحت هر شرایطی طرف ایرانم.

دوستتون دارم.»

البته مشخص نیست چرا قباسی فکر می کرده جنگ مال گذشته و دهه ۶۰ بوده و اینا همه‌ش قصه بوده»؟ ولی به هرحال همین‌که گوشی دستش آمده و مثل خیلی از سلبریتی‌ها که هنوز هم دشمن ایران را محکوم نمی‌کنند و ته هنرشان و همت‌شان این است که بگویند «جنگ چیز بدی است» جای امیدواری دارد!

مورد بعدی از دنیای سلبریتی‌ها، صدف طاهریان بازیگر سابق تلویزیون است که چندسال پیش برای رسیدن به آن بهشت موعود و آزادی موهوم که شبکه‌های ماهواره‌ای صهیونیستی تبلیغ می‌کنند، تن به مهاجرت و تن‌نمایی کرد؛ طوری‌که صدای اهالی فرهنگ و پژوهش مثل خسرو معتضد تاریخ‌پژوه و محقق را هم درآورد. 

طاهریان هم مدت بسیار کوتاهی پس از مهاجرت گوشی دستش آمد و فهمید آن‌طرف چه خبر است. سال ۱۳۹۵ اعلام کرد از پیشنهادهای غیراخلاقی در ترکیه خسته شده و به اشتباهش اعتراف کرد. اما بالاخره بین اعتراف نظری تا اعتراف عملی فاصله بود و این‌چهره فضای مجازی هم چندروز پیش اعلام کرد به ایران برگشته است. 

این‌بازیگر سابق در توضیح بیشتر خبری که به‌تازگی منتشر کرد، گفت از بهمن‌ماه ۱۴۰۳ به کشور برگشته و تمام‌عکس‌هایش را هم پاک کرده است. 

او هم مثل قیاسی موضع جدید خود را با انتشار یک‌استوری اعلام کرد و از بازگشتش به ایران خبر داد. تمام پست‌ها و تصاویر آن‌طوری و ناجور خود در اینستاگرامش را هم از دسترس خارج کرد. البته بدیهی است چنین‌حرکتی به مذاق پهلویچی‌جماعت خوش نمی‌آید و عکس‌های پیش از توبه طاهریان و بازگشتش را می‌خواهند. شاید هم بخواهند برای شفای خاطر به روش بیمارگونه خودشان، دست به دامان هوش مصنوعی شوند و ...

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سلبریتی توبه امیرحسین قیاسی صدف طاهریان فضای مجازی بازگشت به ایران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
11
19
پاسخ
ای کاش تکبر سایرین هم تمام بشه و به آغوش ملت برگردند. عزتمند زندگی کنند و نه مثل دستمال یکبار مصرف!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
9
10
پاسخ
تابناک عزیز ضمن عرض خسته نباشید.
ممنون از گزارش خوبتون که بسیار اهمیت دارد و زیبا هم گزارش شده بود.
این خبرها باید پرتکرار شود تا به گوش همه برسد.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
6
32
پاسخ
خوب الان که چی؟ مثلا چه اتفاق مهمی افتاده؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
4
37
پاسخ
قباسی که کامل مشخصه از ترس قطع شدن در آمد های میلیاردیش ترسیده کیک قدرت و ثروت. اول صبر کنی ببینی کی برنده میشه خیلی کار کثیفیه.
نادر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
5
15
پاسخ
خدا توبه پذیر و مهربان است اگر از ته دل باشد و به قلم بروز کند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
10
11
پاسخ
توبه گرگ مرگ
هرگز هرگز نبايد به اينها دوباره فرصت داد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
1
27
پاسخ
رفتن اون ور عش و حال شون رو کردن حالا دوباره میان ایران
جالبه که سریع هم برمی گردند سرکار قبلی در صورتیکه این همه جوان بیکار و تحصیل کرده که در کشور ماندن بیکارن
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
مگه بیکاری داریم!!! پس ده میلیون شغل را چطوری به افغان ها دادیم؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
15
18
پاسخ
بهشت موعود نبود ولی شما گفتین هر کی راضی نیست بره اونم رفت
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
4
14
پاسخ
اميدوارم كه اين توبه ها واقعي باشه.
بعضي ها فكر مي كردند با جنگ جمهوري اسلامي سقوط ميكنه و بعد از جنگ همه كاره مملكت خواهند شد. اما وقتي ورق برگشت و جمهوري اسلامي پيروز ميدان شد اينها هم كار دستشون آمد و فهميدند كه در بيرون خبري نيست
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
1
12
پاسخ
الان من این دو نفر را نمیشناسم چیز بدیه؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۹
تو پیروز جهانی مشکل از منه که متاسفانه میشناسم اینارو
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