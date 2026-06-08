هوای صاف تا کمی ابری استان تهران در پنج روز آینده





به گزارش تابناک؛ اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد طی پنج روز آینده، آسمان استان صاف تا کمی ابری و در بعضی ساعت‌ها همراه با افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.



در بخش‌های شمالی استان به‌ویژه دامنه‌ها و ارتفاعات در بعضی ساعت‌ها، رشد ابر و گاهی رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.



روز سه‌شنبه تا پنج‌شنبه (۱۹ تا ۲۱ خرداد) نیز در پاره‌ای مناطق به‌ویژه در ارتفاعات بالادست، گاهی رگبار ورعدوبرق پراکنده رخ خواهد داد.



آسمان تهران هم فردا کمی ابری، در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر و باد، گاهی بارش پراکنده با احتمال رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.