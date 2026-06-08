اعلام جزئیات مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب
به گزارش تابناک؛ امرالله شمقدری، معاون امنیتی انتظامی استانداری خراسان رضوی در جمع خبرنگاران با تشریح جزئیات مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی گفت: برنامه وداع و تشییع پیکر مطهر از تهران آغاز میشود.
وی افزود: بر اساس برنامهریزی انجامشده، سه روز مراسم وداع و یک روز مراسم تشییع در تهران برگزار خواهد شد و پس از آن، یک روز نیز مراسم تشییع در قم انجام میشود. همچنین یک روز مراسم تشییع در مشهد مقدس پیشبینی شده است.
شمقدری با اشاره به برخی تصمیمات اجرایی در این زمینه تصریح کرد: در حال حاضر، اطلاعرسانی عمومی درباره جزئیات این تصمیمات ضرورت ندارد.
وی تأکید کرد: بر اساس مصوبه ملی، هرگونه اطلاعرسانی درباره زمان و جزئیات دقیق مراسم تشییع از سوی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی انجام خواهد شد.
معاون استاندار خراسان رضوی در ادامه با بیان اینکه برای برگزاری مراسم تشییع در مشهد مؤلفههای مختلفی مدنظر قرار گرفته است، گفت: مدیریت ازدحام جمعیت و حفظ امنیت و سلامت مردم از مهمترین ملاحظات این برنامه است.
شمقدری همچنین خاطرنشان کرد: در صورت وجود هرگونه مانع در مسیر تعیینشده برای تشییع، اقدامات لازم برای رفع آن انجام خواهد شد.
وی گفت: تدفین پیکر مطهر در مشهد انجام میشود، اما مراسم تشییع و تدفین همزمان نخواهد بود و آیین تدفین پس از مراسم تشییع، در حرم مطهر رضوی و در شرایط مناسب برگزار میشود.