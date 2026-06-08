با وجود توقف پروازهای در فرودگاه اصلی تهران، یک فروند هواپیما با مجوز ایران از مبدا امارات وارد پایتخت شد.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ داده ناوبری پرواز‌ها تردد یک فروند هواپیما از مبدا امارات به مقصد تهران را در آسمان ایران رصد کرد. دو فرودگاه بزرگ تهران از صبح امروز تمامی پرواز‌های خود را متوقف کرده‌اند. روابط عمومی سازمان هواپیمایی اعلام کرد، این پرواز با اجازه ایران انجام شده و این هواپیما با عبور از فضای شرقی کشور به تهران رسیده است.