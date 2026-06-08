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عملیات موفقیت‌آمیز نیروهای مسلح علیه اهداف اسراییل

سخنگوی قرارگاه مرکزی تأکید کرد: ایران ثابت کرده‌اند که در اوج آمادگی‌های دفاعی و هجومی به آنچه گفته می‌شود با سرعت عمل و دقت بالا اقدام نموده و دشمنان آمریکایی و صهیونیستی را پشیمان می‌کنند.
کد خبر: ۱۳۷۷۷۳۷
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عملیات موفقیت‌آمیز نیروهای مسلح علیه اهداف اسراییل

به گزارش تابناک؛ سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا (ص) در اظهاراتی تأکید کرد: همان‌طور که وعده داده بودیم عمل کردیم، نیروهای مسلح مقتدر جمهوری اسلامی ایران اعم از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران ثابت کرده‌اند که در اوج آمادگی‌های دفاعی و هجومی به آنچه گفته می‌شود با سرعت عمل و دقت بالا اقدام نموده و دشمنان آمریکایی و صهیونیستی را از کرده خود پشیمان می‌کنند.

موج جدید عملیات علیه سرزمین‌های اشغالی

وی افزود: در موج جدید اقدامات علیه اهداف مهم و حساس در سرزمین‌های اشغالی، دشمن با دریافت ضربات سنگین، هدفمند، هوشمندانه و خسارت‌بار، عملیات هجومی و موفقی را از سوی نیروهای قدرتمند جمهوری اسلامی ایران تجربه کرد.

هشدار قاطع به آمریکا و رژیم صهیونیستی

سخنگوی قرارگاه مرکزی تأکید کرد: آمریکای جنایتکار و رژیم ددمنش صهیونیستی باید بدانند ایران قوی و سرافراز و نیروهای مقاومت افتخارآفرین در منطقه تحت هر شرایطی و در مقابل هر تهدیدی ایستادگی نموده و هرگز سر تسلیم در مقابل دشمنان بازنده در جنگ، فرود نخواهند آورد و در صورت تداوم تجاوز و شرارت با شدت بیشتری با آن‌ها برخورد خواهد شد.

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