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اتوبوس و مترو در تهران همچنان رایگان است

سخنگوی شهرداری تهران از ورود ۵۱ اتوبوس BRT به پایتخت در هفته آینده خبر داد و گفت: همچنین در هفته پیش رو پروژه آزاد راه شوشتری به بهره‌برداری می‌رسد.
کد خبر: ۱۳۷۷۷۱۲
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اتوبوس و مترو در تهران همچنان رایگان است



به گزارش تابناک؛ مطهر محمدخانی در نشست خبری با اصحاب رسانه، اظهار کرد: در آستانه برگزاری مراسم تششیع رهبر شهیدمان هستیم و امیدواریم بتوانیم مراسم در خور رهبر انقلاب برگزار کنیم. جنگ تحمیلی مانع فعالیت‌های مدیریت شهری نشده و ابر پروژه آزادراه شوشتری در ابتدای هفته آینده به بهره‌برداری می‌رسد. ۹.۳ کیلومتر قسمت اول این آزادراه است و کمک شایانی به کنترل ترافیک شرق تهران خواهد کرد و طبق محاسبات ۵ درصد از ترافیک شرق تهران را کاهش می‌دهد و کمربندی تهران را تکمیل می‌کند. این افتتاح بزرگراه بسیج را قابل تحمل خواهد کرد.

وی ادامه داد: همچنین ایستگاه متروی حرم را در خط ۶ مترو خواهیم داشت که تا آخر تابستان به بهره‌برداری خواهد رسید. خطوط ۷ گانه مترو به پایان رسید و وارد فازهای توسعه‌ای شدیم. برای ناوگان حمل و نقل عمومی نیز هفته آینده ۵۱ دستگاه اتوبوس BRT جدید وارد خطوط می‌شود و امروز به تهران رسیدند. تعداد این اتوبوس‌ها به ۱۰۱ دستگاه رسید؛ شهرداری تهران نشان داد با وجود مشکلات می‌توان راهکار پیدا کرد تا به توسعه شهر کمک کنیم.

سخنگوی شهرداری تهران با اشاره به آخرین وضعیت اقدامات ساخت پارکینگ نیایش تصریح کرد: پروژه تقریبا آماده است و بخش‌های عمرانی آن به پایان رسیده است. خرید تجهیزات آتش نشانی باقی مانده که برای اضافه کردن آن‌ها یک تا دو ماه زمان نیاز داریم؛ عملیات عمرانی پارکینگ نیایش به پایان رسیده است.

وی درباره صحبت‌های سیدمحمد آقامیری در خصوص توقف انتقال واگن‌های مترو به کشور، گفت: چالشی در خصوص واردات واگن‌ها به کشور و تفاوت دیدگاهی بین شهرداری تهران و سازمان شهرداری‌ها وجود داشت و در مقطعی این تفاوت دیدگاه موجب تاخیر زمانی در انتقال از چین شد. آقای پزشکیان دستور دادند همه پروژه قرارداد با چین توسط شهرداری تهران انجام شود و از او متشکریم. هرجا دولت اختیاری را به شهرداری واگذار کرده، نتیجه مثبتش را مردم دیدند. مسیر در حال تسهیل است و امیدواریم بتوانیم در زمان سریع تری اقدامات را انجام دهیم. چند رام قطار مترو در چین احداث شده و امیدواریم به ظرفیت انتقال ۳ رام واگن در ماه برسیم.

وی همچنین با بیان اینکه درباره رایگان شدن مترو و اتوبوس در پایتخت شهردار تهران اعلام کردند، مسیر رایگان بودن مترو و اتوبوس ادامه پیدا می‌کند و با همان منطق تصمیم گیری از ابتدای جنگ این روند را خواهیم داشت، اعلام کرد: پیشنهاد دولت هم این است که این مسیر ادامه پیدا کند و قرار شد شهرداری تهران لایحه‌ای را به دولت ارائه دهد و دولت نیز در این زمینه کمک کند تا مردم از حمل و نقل عمومی رایگان استفاده کنند. در حال حاضر تنها ۳ درصد از هزینه اتوبوس و ۶ درصد از هزینه کل مترو را از مردم دریافت می‌کنیم؛ آقای عارف معاون اول رئیس جمهور نیز تاکید داشتند که به یک مدل برسیم تا در شرایط عادی هم با کمک دولت مسیر را ادامه دهیم.

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مترو اتوبوس رایگان شورای شهر تهران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
8
4
پاسخ
اگر قیمت سهمیه سوم بنزین گران شود ، مسلما همه از متروی رایگان بشدت استقبال میکنند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۴:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
آره اونوقت همه مردم هم باید از روی سر و کله یکدیگر سوار !!مترو و اتوبوس شوند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
3
6
پاسخ
دست دست اندرکاران و شهرداری به خصوص درد نکندُ اتوبوسهای جدید برقی بسیار با کیفیت و عالی هستند. فقط باید نظارت شود که بهترین راننده ها پشت این اتوبوس ها بنشینند و همچنین راننده ها آموزش ببینند و چک لیست داشته باشند تا اتوبوس ها سالها بتوانند کار کنند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
2
2
پاسخ
مرسی
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