قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۱۸ خرداد
قیمت دلار حوالهای امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۱۴۷,۴۱۲ (یکصد و چهل و هفت هزار و چهارصد و دوازده) تومان به ۱۴۷,۷۱۱ (یکصد و چهل و هفت هزار و هفتصد و یازده) تومان رسید.
کد خبر: ۱۳۷۷۷۱۱| |
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به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادلهای امروز در بازار رشد را تجربه کردند.
آخرین نرخ دلار حوالهای
قیمت دلار حوالهای امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۱۴۷,۴۱۲ (یکصد و چهل و هفت هزار و چهارصد و دوازده) تومان به ۱۴۷,۷۱۱ (یکصد و چهل و هفت هزار و هفتصد و یازده) تومان رسید.
آخرین نرخ یورو حوالهای
یورو حوالهای امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۱۶۹،۸۴۳ (یکصد و شصت و نه هزار و هشتصد و چهل و سه) تومان، به ۱۷۰،۱۴۰ (یکصد و هفتاد هزار و یکصد و چهل) تومان رسید.
نرخ درهم مبادلهای
درهم حواله با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۴۰,۱۳۹ (چهل هزار و یکصد و سی و نه) تومان به ۴۰,۲۲۰ (چهل هزار و دویست و بیست) تومان رسید.
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