قیمت دلار، یورو و درهم امروز ۱۸ خرداد

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۱۴۷,۴۱۲ (یکصد و چهل و هفت هزار و چهارصد و دوازده) تومان به ۱۴۷,۷۱۱ (یکصد و چهل و هفت هزار و هفتصد و یازده) تومان رسید.

به گزارش تابناک؛ قیمت دلار مبادله‌ای امروز در بازار رشد را تجربه کردند.

آخرین نرخ دلار حواله‌ای

قیمت دلار حواله‌ای امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۱۴۷,۴۱۲ (یکصد و چهل و هفت هزار و چهارصد و دوازده) تومان به ۱۴۷,۷۱۱ (یکصد و چهل و هفت هزار و هفتصد و یازده) تومان رسید.

آخرین نرخ یورو حواله‌ای

یورو حواله‌ای امروز با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۱۶۹،۸۴۳ (یکصد و شصت و نه هزار و هشتصد و چهل و سه) تومان، به ۱۷۰،۱۴۰ (یکصد و هفتاد هزار و یکصد و چهل) تومان رسید.

نرخ درهم مبادله‌ای

درهم حواله با افزایش نسبت به روز گذشته، از ۴۰,۱۳۹ (چهل هزار و یکصد و سی و نه) تومان به ۴۰,۲۲۰ (چهل هزار و دویست و بیست) تومان رسید.