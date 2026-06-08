بقایی: مسئولیت آمریکا در نقض آتشبس روشن است
«اسماعیل بقائی» سخنگوی وزارت امور خارجه روز دوشنبه ۱۸ خرداد ماه در نشست خبری با اصحاب رسانه به بیان مهمترین تصمیمات و اقدامات این نهاد در هفته گذشته پرداخت.
پیامدهای تشدید تنش در منطقه بر عهده آمریکا خواهد بود
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره اینکه ترامپ ادعا کرده است که در جریان حملات به ضاحیه لبنان نبوده و از اسراییل هم خواست که به این حملات پاسخ ندهد، گفت: ما نباید از نظر دور داشته باشیم که وزارت خارجه آمریکا صراحتاً دلیل اصلی تحمیل این جنگ علیه ایران را حمایت از رژیم صهیونیستی ذکر کرده است. این موضع رسمی آمریکا بوده است. اینکه همین الان هم، علیرغم ادعای مقامات آمریکایی، ما اطلاع داریم که سنتکام هم در زمینه پدافند و هم در زمینه آفند با رژیم صهیونیستی کاملاً هماهنگ و همکار است.
وی ادامه داد: اینکه تفسیر شود رژیم صهیونیستی دیگر حتی از آمریکا هم حرفشنوی ندارد و مستقل از خواستههای آمریکا، یا با هدف تحقیر مقامهای آمریکایی، دست به جنایاتی میزند، بحثی است که همیشه میشود درباره آن صحبت کرد.
بقائی خاطرنشان کرد: آنچه که برای ما مهم است، این است که مسئولیت آمریکا، به عنوان طرف تفاهم آتشبس ۱۹ فروردین، محرز است. هر اتفاقی که در منطقه ما بیفتد، چه خود آمریکا عامل نقض آتشبس باشد، از طریق حمله به کشتیهای تجاری ایران، تعرض به مناطق جنوبی کشور، و یا به واسطه رژیم صهیونیستی در لبنان، یا همدستی با آمریکا در منطقه خودمان، مسئولیت مستقیم آمریکا، محرز است و پیامدهای تشدید تنش هم بر عهده آمریکا خواهد بود.
نمیتوان اقدامات رژیم صهیونیستی در منطقه را از سیاستهای آمریکا جدا دانست
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسش ایرنا مبنی بر «نحوه تاثیرپذیری مذاکرات جاری میان ایران و ایالات متحده از تحولات چند ساعت اخیر» گفت: این اتفاقات قطعاً سوءظنها را تشدید میکند. ما همین الان هم در فضایی از بدگمانی بسیار شدید با طرف آمریکایی در حال تبادل پیام بودیم. بدون تردید، نمیتوان اقدامات رژیم صهیونیستی در منطقه را از سیاستهای آمریکا جدا دانست.
وی ادامه داد: تناقضگوییهای آمریکا تا امروز، رفتارهای ضدونقیض و اعلامیههایی که به زعم خودشان گیجکننده ــ چه عامدانه و چه غیرعامدانه ــ بودهاند، به اندازه کافی خود باعث آشفتگی در روند دیپلماتیک شده بود. این اتفاقی که در ۲۴ ساعت گذشته رخ داده است، صرفاً به این وضعیت نابسامان در فرایند دیپلماتیک دامن خواهد زد.
دیپلماسی و میدان در کنار هم برای تأمین منافع ملی عمل میکنند
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسشی درباره «ارتباط میان مذاکرات برای خاتمه جنگ میان ایران و آمریکا و تداوم تجاوز نظامی رژیم اسرائیل به لبنان» گفت: قطعاً بهصورت طبیعی، روند دیپلماتیکی که برای خاتمه دادن به یک جنگ تحمیلی آغاز شده است، تحت تأثیر قرار میگیرد. فلسفه مذاکرات چه بود؟ از ابتدا فلسفه مذاکرات این بود که به جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران خاتمه داده شود.
وی ادامه داد: از همان ابتدا تصریح شده بود و بارها میانجیگر پاکستانی تأکید کرده بود که خاتمه جنگ در لبنان بخشی از آتشبس است. اگر قرار باشد فلسفه وجودی این مذاکرات توسط رژیم صهیونیستی یا هر یک از طرفهای ماجرا، یعنی آمریکا یا اسرائیل، به نحوی مخدوش شود، قاعدتاً روند دیپلماتیک نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. دیپلماسی و میدان همارز هستند و در کنار یکدیگر برای تأمین منافع ملی و امنیت ملی ایران تلاش میکنند. بنابراین، هر جا که لازم باشد نیروهای مسلح ما ورود میکنند و هر جا که لازم باشد، در هماهنگی کامل، دستگاه دیپلماسی وظیفه خود را انجام میدهد.
ادعای مصادره داراییهای ایران مضحک است؛ ما از عاملان تجاوز طلبکاریم
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسشی درباره انتشار اخباری پیرامون «تلاش آمریکا برای مصادره بخشی از داراییهای مسدودشده ایران به نفع کشورهای منطقه و سخنان اخیر رئیس جمهور آمریکا مبنی بر مشروط سازی آزادی این اموال به مراحل نهایی مذاکراتی» گفت: این ادعاها بخشی از جنگ رسانهای، تبلیغاتی و فشاری است که از سوی طرفهای مقابل دنبال میشود. بدون تردید، بخشی از این جنگ شناختی و جنگ ترکیبی از سوی رژیم صهیونیستی منشأ میگیرد.
وی افزود: این ادعا، ادعایی مضحک است؛ چراکه ما بهشدت از همه طرفهای منطقهای که به هر نحوی در تجاوز و جنایت رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران نقش داشتهاند، طلبکار هستیم و این مطالبه را به هر شیوه و از هر طریقی که بتوانیم، حتماً پیگیری خواهیم کرد. موضوع اموال بلوکهشده ایران یکی از اجزای هرگونه تفاهمی است که در حال حاضر مذاکرات آن در جریان است و هیچگاه قرار نیست در این زمینه از سوی ایران مماشاتی صورت گیرد.
همه ارکان نظام و ملت ایران آماده مواجهه با هر وضعیتی هستند
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که «دیروز و دیشب شاهد درگیریهایی بین ایران و رژیم غاصب صهیونیستی بودیم. ایران، بعد از این تشدید تنش، تا کجا قادر و حاضر است که پیش برود؟ و آیا میتوانیم بگوییم که مذاکرات و ادامه آن به اتمام رسیده و پایان یافته است؟ »گفت: تا هر کجا که لازم باشد، تا هر کجا که منافع ملی ما اقتضا کند، تا هر کجا که امنیت ما و امنیت ملی ما لازم بداند، ما حتماً اقدام خواهیم کرد. ما به هیچ عنوان نمیتوانیم اجازه بدهیم که رژیم صهیونیستی یا آمریکا با سوءاستفاده از وضعیت کنونی، تعرضاتشان را هر روز تکرار کنند، دامنه آن را گستردهتر کنند و صرفاً به یک بیانیه کلی اکتفا کنند که ما کماکان به آتشبس متعهد هستیم. لذا نیروهای مسلح ما، دستگاه دیپلماسی و همه ارکان ملت ایران و جمهوری اسلامی ایران، آماده مواجهه با هر وضعیتی هستند تا از امنیت و منافع ملی کشور صیانت کنند.
روند مذاکرات تا پیش از تحولات اخیر ادامه داشت
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «آیا مذاکرات تا قبل از این اتفاقات چند ساعت اخیر به حالت تعلیق درآمده بود؟» گفت: تبادل پیامها ادامه داشت. حضور وزیر کشور پاکستان نیز یکی از دلایلش همین بود که به تداوم روند گفتوگوها و انجام امور مرتبط با میانجیگری کمک کند. بنابراین، خیر؛ روند گفتوگوها ادامه داشت و متوقف نشده بود.
دبیرکل آژانس همچنان بر رویکرد بسیار نامناسب و غیرسازنده خود اصرار دارد
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که «طرف آمریکایی میخواهد در نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی یک قطعنامه علیه برنامه صلحآمیز هستهای ایران ارائه دهد. در صورت تصویب قطعنامه، پاسخ ایران چه خواهد بود؟ و به طور کلی، اظهارات گروسی را چگونه میبینید؟ اگر قطعنامه در این جلسه تصویب شود، پاسخ رسمی ایران نسبت به این قطعنامه چیست؟» گفت: حتماً ما برای هر پیشامدی آماده هستیم و پاسخ مقتضی را در نظر داریم. نکته مهم این است که کسی که نامزد انتخاب به عنوان دبیرکل سازمان ملل است، باید در رفتار خود، در اعلام مواضع خود و در انجام وظیفه به عنوان مسئول یک نهاد مهم بینالمللی، یعنی آژانس بینالمللی انرژی اتمی، مسئولانه عمل کند.
وی ادامه داد: مدیرکل آژانس همچنان بر رویکرد بسیار نامناسب و غیرسازنده خود اصرار دارد. دلیل و علت اصلی وضعیت فعلی را نادیده میگیرد و صرفاً به پیامدها و نشانههای این وضعیت توجه میکند. اگر آژانس نگران آن چیزی است که تحت عنوان «پیوستگی دانش» در رابطه با موضوع هستهای ایران مطرح میکنند، باید کسانی را مورد مؤاخذه و سرزنش قرار دهد که عامل و باعث این وضعیت بودهاند.
بقائی خاطرنشان کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی، به دلیل حمله به تأسیسات هستهای صلحآمیز ایران، عامل بروز این وضعیت هستند. آژانس هنوز در رابطه با این موضوع اظهار نظر مسئولانهای نداشته و این اقدام را محکوم نکرده است؛ در حالی که در رابطه با موارد مشابه در منطقه ما، آژانس خیلی فوری به آن کشور سفر میکند و مواضع تندی را اتخاذ میکند. این موضع دوگانه، شائبه همیشگی را بیش از پیش تقویت میکند که متأسفانه مدیرکل آژانس، رویکردی کاملاً جانبدارانه، غیرفنی و سیاسی نسبت به موضوع هستهای ایران را دنبال میکند و این وضعیت صرفاً باعث بیاعتباری بیشتر آژانس و شخص مدیرکل در رابطه با تعهداتش نسبت به منع اشاعه هستهای خواهد شد.
هر موضعی که انسجام ملی لبنان را مخدوش کند، به نفع این کشور نیست/ از هیچ کمکی برای حفظ حاکمیت و عزت لبنان دریغ نخواهیم کرد
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسشی درباره موضع گیری های ضدایرانی رئیس جمهور لبنان در چند روز اخیر گفت: در این مورد موضع ما کاملاً روشن است. ما خود را دوست لبنان و مردم لبنان میدانیم و معتقدیم تنها راه صیانت از امنیت ملی لبنان در برابر رژیم اشغالگر و آپارتاید اسرائیل، حفظ انسجام ملی لبنان در برابر اشغالگران و متجاوزان است. همچنین اعتقاد داریم هر اقدام یا موضعی که این انسجام را به هر نحوی مخدوش کند، قطعاً به نفع لبنان نخواهد بود. به عنوان دوست لبنان، از هر اقدامی که بتوانیم برای کمک به صیانت از حاکمیت ملی، امنیت و عزت لبنان انجام دهیم، قطعاً فروگذار نخواهیم کرد.
جاسوسی رژیم صهیونیستی از آمریکا قرینه دیگری دال بر این است که این رژیم قائل به هیچ روند دیپلماتیکی نیست
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که «گزارشهایی منتشر شده است مبنی بر اینکه پنتاگون سطح تهدید ضد اطلاعاتی اسرائیل را بحرانی ارزیابی کرده و حتی عنوان شده که اسرائیل از استیو ویتکاف، نماینده دونالد ترامپ در مذاکرات با ایران، نیز جاسوسی کرده است. با توجه به این گزارشها، آیا میتوانیم یکی از عوامل بنبست در مذاکرات را جاسوسی بدانیم؟ از طرف دیگر، مقامات آمریکایی بارها اعلام کردهاند که اسرائیل را در جریان روند مذاکرات قرار میدهند. اساساً این ادعای جاسوسی، به نظر شما، چه مفهومی میتواند داشته باشد؟» گفت: از رژیم صهیونیستی هیچ چیزی بعید نیست، اما این برای همه جالب توجه است که از آمریکایی که در بالاترین سطوح خود اذعان کردهاند، هم قبل از مذاکرات و هم بعد از مذاکرات، مقامات رژیم صهیونیستی را در جریان تحولات قرار دادهاند و کاملاً هماهنگ با آنها عمل میکنند، بشنویم که مقامهای آمریکایی در معرض اقدامات اطلاعاتی و امنیتی رژیم صهیونیستی بودهاند.
وی ادامه داد: این خود قرینه دیگری است دال بر اینکه رژیم صهیونیستی به هیچ عنوان قائل به هیچ روند دیپلماتیکی که بتواند باعث اندکی آرامش در منطقه ما شود، نیست. از ابتدای روندهای دیپلماتیک مرتبط با موضوع هستهای ایران، اگر شما تاریخچه این وضعیت را در ۲۰ سال گذشته مرور کنید، مشاهده میکنید که همیشه رژیم صهیونیستی آشکارا در جایگاه تخریبگر و مخرب هر روند دیپلماتیکی عمل کرده است.
بقائی افزود: این دعوایی است که بین آمریکا و رژیم صهیونیستی باید حل و فصل شود، اما حتماً جامعه جهانی، کشورهای منطقه و افکار عمومی از این وضعیت و گزارشها درسهای لازم را میگیرند که چه طرفی و چه موجودیتی در منطقه ما، فعالانه برای تخریب هر روند دیپلماتیکی تقلا میکند.
مصر مراقب باشد که خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب دشمن نریزند
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که «گزارشهایی منتشر شده است حاکی از اینکه مصر اقدام به استقرار سامانههای پدافندی و موشکی در امارات کرده است و رئیسجمهور مصر هم اخیراً در کنار هواپیماهای جنگنده مصری عکس گرفته است. همزمان، قاهره ادبیات تندی علیه کشورمان به کار میبرد و برخی تحلیلها میگویند که این موضعگیریهای مصر بیشتر با هدف کسب اعتبار در جهان عرب و در چارچوب وحدت عربی صورت گرفته است. نظر شما در این مورد چیست و موضع شما نسبت به این اقدامات چیست؟» گفت: حتماً دوستان مصری ما میدانند که کسب اعتبار از مجرای شناخت دقیق دوست و دشمن صورت میگیرد، نه از طریق تهدید یک کشور اسلامی که در مواجهه با رژیم صهیونیستی قرار دارد. ما هیچ مشکلی با مصر نداریم، کما اینکه هیچ مشکلی با هیچیک از کشورهای مسلمان و عرب منطقه نداریم. ما کراراً تأکید کردهایم که مصمم به حفظ اصل حسن همجواری و روابط خوب با همه کشورها و ملتهای منطقه هستیم.
وی ادامه داد: متأسفیم از اینکه برخی کشورهای منطقه اجازه دادند از قلمروشان، از امکاناتشان، از حاکمیتشان و از وضع عزتشان برای ارتکاب جنایت، ارتکاب تجاوز و حملات غیرقانونی توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه یک کشور مسلمان منطقه استفاده شود. لذا من توصیه میکنم به همه کشورهایی که دغدغه انسجام و اعتبار اسلامی و عربی دارند، مراقب باشند که خواسته یا ناخواسته آب به آسیاب دشمن نریزند. اعتبار را میتوان به شیوههای مختلف کسب کرد. اینکه بیش از سه سال برادران و خواهران شما در غزه مثله شوند، در معرض نسلکشی آشکار باشند و متأسفانه اتفاقی از طرف برادران و خواهرانشان در آن سوی مرز نیفتد، فکر میکنم بسیار معنادار است.
حفظ حاکمیت و تمامیت ارضی عراق لازمه امنیت ملی ایران است/ مقاومت عراق سهم بزرگی در حفظ کیان این کشور داشته است
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسشی درباره «نظر ایران درباره تصمیم برخی گروههای مقاومت عراقی برای تحویل سلاح به دولت این کشور» گفت: موضع ما درباره دولت عراق، حاکمیت ملی عراق و تمامیت ارضی این کشور کاملاً روشن است. برای ما حفظ امنیت ملی، حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی عراق نهتنها بهعنوان یک اصل حقوقی و در چارچوب احترام به حسن همجواری اهمیت دارد، بلکه آن را لازمه حفظ امنیت ملی ایران نیز میدانیم. از این رو، همواره بر این موضوع تأکید داشتهایم.
وی ادامه داد: در عین حال، میدانیم که گروههای مقاومت عراقی بهعنوان بخشی از کشور و ملت عراق، در کنار دولت این کشور، سهم بزرگی در حفاظت از کیان عراق در برابر تروریسم داعش و همچنین مقابله با مداخلات خارجی ایفا کردهاند. این نقشی است که ملت عراق و ملتهای منطقه همواره آن را به خاطر خواهند داشت. من فکر میکنم همه کشورهای منطقه و همه کسانی که دغدغه انسجام ملی کشورهای خود و همچنین امنیت منطقه و محیط پیرامونی را دارند، از تحولات ماههای اخیر درس گرفتهاند. دستکم میتوان از تحولات سه ماه گذشته و بهویژه رخدادهای ۲۴ ساعت اخیر نام برد؛ هرچند این درسها را میتوان در بازهای طولانیتر نیز مشاهده کرد.
بقائی افزود: به گمان من، هیچ ملت و هیچ بخشی از کشورهای منطقه دوست ندارد سرنوشتش مصداق حکایت «شیر عاشق» شود؛ داستانی از ژان دو لافونتن، نویسنده فرانسوی، که در آن اعتماد بیمحابا و از دست دادن ابزارهای قدرت، سرانجامی ناگوار را رقم میزند.
هماهنگی در همه سطوح حاکمیت و وزارت خارجه به بهترین وجه وجود دارد
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که «اخیراً در سطح کشور، برخی گلایهها نسبت به ارکان تیم مذاکرهکننده در وزارت امور خارجه و در مجلس شنیده میشود. در خصوص میزان هماهنگی و نحوه تعامل ارکان مذاکرهکننده با سایر بخشهای کشور، قوای نظامی و احتمالاً شورای عالی امنیت ملی توضیح بفرمایید که این تعامل به چه صورت است و این هماهنگی در چه سطحی قرار دارد و در ادامه مسیر، با توجه به تحولات اخیر، به چه شکل پیش خواهد رفت؟» گفت: تعاملات و هماهنگی عالی است و در ادامه هم بهتر از قبل انجام خواهد شد؛ تردید نکنید. اساساً مگر میتوان تصور کرد که بدون وجود این هماهنگی در عالیترین سطوح کشور، ما میتوانستیم بحرانهای بیسابقهای را که در این چند روز علیه ایران تحمیل شده است، به این شکل مدیریت کنیم؟ چه در عرصه میدان، چه در عرصه دیپلماسی و چه در پیشبرد امور مرتبط با مباحث داخلی و کلیت حکمرانی. لذا تردید نکنید که الحمدلله هماهنگی در همه سطوح به بهترین وجه وجود دارد و به همین شیوه هم، انشاءالله، ادامه پیدا خواهد کرد.
در صورت تداوم حملات رژیم صهیونیستی علیه ایران نیروهای مسلح جمهوری چگونگی دفاع از کیان ایران را نشان خواهند داد
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که «در صورت تداوم حملات اسرائیل به اهداف و مراکز حساس ایران در منطقه، آیا تهران همچنان پاسخها را در چارچوب بازدارندگی محدود تعریف میکند یا گزینههای جدیدی روی میز قرار خواهد گرفت؟» گفت: این سؤال را باید از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پرسید و من حدس میزنم که آنها هم در عمل نشان خواهند داد و لزوماً درباره آن صحبت نخواهند کرد. در عمل نشان خواهند داد که به چه شکل از کیان ایران و از منافع ملی ایران، به هر شیوهای که لازم بدانند، دفاع خواهند کرد.
تماسهای دیپلماتیک وزیر خارجه ایران برای هشدار درباره خطر گسترش بحران ادامه دارد
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسشی درباره موضوع «تماس های دیپلماتیک چند ساعت اخیر وزیر خارجه ایران» گفت: تماسهای اعلامنشده، طبیعتاً همچنان ادامه خواهد داشت. درباره تماسهای اعلامشده نیز موضوع کاملاً روشن است. هدف از این رایزنیها آن است که جامعه بینالمللی و کشورهای منطقه نسبت به وضعیت خطرناکی که رژیم صهیونیستی بر منطقه ما و بر صلح و امنیت بینالمللی تحمیل کرده است، آگاه باشند. دنیا باید بداند که اتفاقات کنونی نتیجه مستقیم قانونشکنی و نقض فاحش اصول منشور ملل متحد از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی است. بیعملی و بیتفاوتی کشورها در برابر رویکردهای تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی، پیامدهایی خواهد داشت که صرفاً به منطقه ما محدود نمیشود.
وی ادامه داد: باید توجه داشت که نسلکشی استعماری در غزه همچنان ادامه دارد، اما به دلیل کشتار خبرنگاران و همچنین فشارهای آمریکا و رژیم صهیونیستی بر رسانهها، شاید کمتر درباره آن گزارش منتشر میشود. بیتفاوتی و بیعملی کشورهای اروپایی در برابر آنچه در غزه رخ داد، موجب شد رژیم صهیونیستی جسورتر شود و در لبنان نیز به دنبال تکرار همان اقدامات برود و اکنون نیز این روند به سایر کشورهای منطقه سرایت کرده است.
بقائی افزود: همه باید نسبت به احتمال گسترش دامنه درگیریها و شعلهور شدن بیشتر بحران نگران باشند. تنها راه جلوگیری از این روند آن است که همه دولتها و کشورهایی که مدعی حمایت از حاکمیت قانون و حقوق بینالملل هستند، مسئولانه عمل کنند و در قبال اقدامات رژیم صهیونیستی و آمریکا مسئولیتپذیر باشند.
ایران تاکنون خویشتنداری فوقالعادهای از خود در برابر نقضهای آتسبس نشان داده است
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که «ترامپ در شب گذشته اینگونه وانمود کرده که خواهان توقف این درگیریهاست و توصیه کرده که این درگیریها کنار گذاشته شود. چقدر این اظهارات وی را واقعی میدانید؟ و در ۲۴ ساعت گذشته، آیا رایزنیهای سیاسی برای جلوگیری از تشدید تنشها و توقف درگیری، چه از طرف پاکستان به عنوان میانجی و چه از سوی کشورهای ثالث، صورت گرفته است یا خیر؟» گفت: رایزنیهای دیپلماتیک، طبیعتاً در هر شرایطی وجود دارد. این را مدنظر داشته باشید که جمهوری اسلامی ایران بعد از آتشبس ۱۹ فروردین تا الان، خویشتنداری فوقالعادهای از خود نشان داد. ما با نقض آتشبس، هم توسط آمریکا و هم توسط رژیم صهیونیستی، در موارد متعدد مواجه بودیم. نقضهای آتشبس در منطقه توسط آمریکا، با همکاری رژیم صهیونیستی و با استفاده از امکانات برخی کشورهای منطقه، انجام شده است.
وی افزود: اقدامی که ایران دیشب انجام داد، کاملاً یک اقدام دفاعی در چارچوب دفاع از ایران و ماده ۵۱ منشور بود. ما اکنون با وضعیتی مواجه هستیم که طرفهای مختلف، هم در سطح منطقه و هم در سطح بینالمللی، طبیعتاً برای کمک به کاهش تنش تماس میگیرند. اما مسئله اصلی این است که موضعگیریهای آمریکا و مقامات آمریکایی، مبنی بر اینکه از اقدام رژیم صهیونیستی در رابطه با حمله به لبنان اطلاع نداشتند، هم نشانگر این واقعیت است که خود مقامات آمریکایی نیز قائل بودهاند و هستند که آتشبس در لبنان بخشی از تفاهم آتشبس ۱۹ فروردین بوده است و هم این شائبه را ایجاد میکند که یا رژیم صهیونیستی به آمریکا «رکب» میزند، یا اینکه نوعی تقسیم کار بین آمریکا و رژیم صهیونیستی وجود دارد که تجربه نشان میدهد گزینه دوم، در بسیاری از موارد، به واقعیت نزدیکتر است.
بقائی خاطرنشان کرد: با وجود همه این تحلیلها و تفسیرها، چیزی که برای ما مهم است اقدامات عملی است. آمریکا در هر اقدامی که رژیم صهیونیستی در رابطه با نقض صلح و امنیت منطقهای در قبال ایران انجام میدهد، مسئولیت مستقیم دارد.
هر حملهای از سوی ایران انجام شود، اعلام میشود/ نسبت به عملیاتهای فریب یا پرچم دروغین هشدار دادهایم
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که «برخی منابع گزارش دادند که صبح امروز پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در مرکز عربستان سعودی، که محل استقرار نیروهای آمریکایی است، مورد هدف قرار گرفته و این حمله را منتسب به ایران دانستهاند. پاسخ وزارت امور خارجه به این ادعا چیست؟» گفت: نیروهای مسلح ما شجاعانه هر هدفی را که در چارچوب حق دفاع مشروع ایران مورد حمله قرار دهند، اعلام میکنند. در این مورد، ما هیچ اعلامیهای از طرف نیروهای مسلح خود نداشتیم.
وی ادامه داد: ما همواره در این وضعیت مغشوشی که منطقه ما با آن مواجه است، نسبت به عملیاتهای فریب یا پرچم دروغین هشدار دادهایم. در موارد متعدد، هم در ۴۰ روز منتهی به آتشبس ۱۹ فروردین و هم در جریان جنگ تحمیلی سال گذشته، رژیم صهیونیستی یا طرفهای دیگری در منطقه مبادرت به حملات پرچم دروغین کردهاند تا تفرقه و اختلاف بیشتری در بین کشورهای منطقه ایجاد کنند. لذا ما صراحتاً اعلام میکنیم که هر اقدامی را که انجام دهیم، حتماً اعلام خواهیم کرد.
اتهام دخالت ایران در تحولات آلبانی یک ادعای کلیشهای است/ شاید بعداً بگویند فلامینگوها هم مأموران امنیتی ایران بودند!
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسشی مبنی بر «اعتراض های گسترده مردمی در آلبانی که برخی رسانهها از آن با عنوان «انقلاب فلامینگو» یاد کردهاند و ادعای نخست وزیر این کشور مبنی بر دست داشتن تهران در این ناآرامی ها» گفت: ایران را متهم کردهاند؛ شاید در ادامه بگویند که فلامینگوها هم مأموران امنیتی ایران بودهاند! اینگونه ادعاها علیه ایران یک الگوی کلیشهای است. هر هیئت حاکمهای که به نوعی بخواهد خود را به رژیم صهیونیستی نزدیک کند، برای جلب رضایت آنها اتهامی را علیه ایران مطرح میکند.
بقائی افزود: اما بدون تردید، مردم آلبانی از درک و آگاهی بالایی برخوردار هستند و میدانند که اینگونه فرافکنیها صرفاً برای فرار از پاسخگویی به مردم این کشور صورت میگیرد؛ آن هم درباره اقداماتی که از نگاه بسیاری از شهروندان آلبانی، به معنای واگذاری حاکمیت و عزت ملی این کشور تلقی میشود.
وی ادامه داد: ما پیش از این نیز در دو دهه اخیر شاهد چنین روندی بودهایم؛ از جمله زمانی که به یک گروه تروریستی اجازه داده شد در آلبانی مستقر شود. ما اطلاع داریم که مردم آلبانی از همان ابتدا با این وضعیت بهشدت مخالف بودند.
بقائی خاطرنشان کرد: این موضوع نشان میدهد که مقامات آلبانی به جای پاسخگویی به مطالبات مشروع و منطقی مردم کشورشان، ترجیح دادهاند با طرح یک اتهام کاملاً بیاساس و خندهدار علیه ایران، اصل موضوع را به حاشیه ببرند و از پاسخگویی طفره بروند. قطعاً مردم آلبانی آگاهتر و فهیمتر از آن هستند که چنین ادعاهایی را بپذیرند.
نمیتوان گفت که تحولات اخیر بر روندهای جاری تأثیر نخواهد گذاشت
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که «اهداف سفر وزیر کشور پاکستان به ایران در روند تبادل متن بین ایران و آمریکا چیست و آیا اساساً ارتباطی با اتفاقات نظامی که بین ایران و اسرائیل رخ میدهد دارد یا خیر؟با توجه به این اتفاقات نظامی که رخ داده، آیا این روند و جنگ محدود بین ایران و اسرائیل بر تبادل بین ایران و آمریکا در روزهای آینده اثر خواهد گذاشت یا خیر.» گفت: فلسفه وجودی این مذاکرات و این گفتگوها، اطمینان از خاتمه جنگ در منطقه، به شمول لبنان، بوده است. رژیم صهیونیستی با این اقداماتی که انجام داد، با اطلاع یا بدون اطلاع آمریکا، با خواسته یا بدون هماهنگی با آمریکا، که ما معتقدیم اساساً قابل تصور نیست بدون هماهنگی با آمریکا بوده باشد، هدفش چیزی جز تخریب هر روند دیپلماتیکی نیست. بنابراین نمیتوان گفت که این تحولات بر روندهای جاری تأثیر نخواهد گذاشت. سفر فرستاده پاکستان در ادامه ایفای نقش دولت پاکستان به عنوان میانجی مذاکرات بوده است. به هر حال پاکستان این وظیفه را بسیار جدی گرفته و آن را به طور جدی دنبال میکند و پیامی نیز از طرف نخستوزیر این کشور برای مقام معظم رهبری به همراه داشتند که تحویل شد.
ادعاها درباره انتقال اورانیوم غنیشده ایران در حد گمانهزنی رسانهای است
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا در مذاکرات جاری میان ایران و آمریکا، مسئله تبادل زندانیان میان دو کشور هم مطرح است و آیا ایران با مسئله انتقال اورانیوم خود به خارج از کشور موافقت کرده است، گفت: مذاکرات در حال حاضر بر موضوع خاتمه جنگ متمرکز است؛ همانطور که بارها نیز این موضوع را مطرح کردهایم. در رابطه با جزئیاتی که درباره ابعاد مختلف برنامه هستهای ایران، از جمله ذخایر اورانیوم غنیشده کشور مطرح میشود، باید گفت که همه این موارد در حد گمانهزنی رسانهای است.
وی ادامه داد: در این مرحله، درباره جزئیات چنین موضوعاتی صحبتی نداریم. اگر این مرحله از مذاکرات به نتیجه برسد، این مسائل میتواند در مراحل بعدی مورد بحث و مذاکره قرار گیرد. بنابراین، تمرکز فعلی ما بر موضوع خاتمه جنگ است و تمامی گمانهزنیهایی که درباره نحوه مدیریت ذخایر اورانیوم غنیشده، انتقال آن به خارج از کشور یا موضوع غنیسازی مطرح میشود، در حال حاضر صرفاً در حد گمانهزنیهای رسانهای است.
آمریکا پیامدهای اخلاقی و انسانی جنگ را بهراحتی کنار میگذارد
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات اخیر لیندسی گراهام سناتور آمریکایی و حمایت علنی وی از رژیم صهیونیستی گفت: یکی از گرفتاریهای تصمیمسازی و تصمیمگیری در آمریکا این است که در چنبره مجموعهای از محافل و افراد بهشدت جنگطلب و بیاخلاق گرفتار شدهاند و توانستهاند در طی دو یا سه دهه گذشته، دیدگاههای جنگطلبانه خود را، فارغ از منافع ملی آمریکا و هزینههایی که این جنگهای بیپایان بر مردم آمریکا تحمیل میکند، به پیش ببرند. ما شاهد مخالفتهای روزافزون در جامعه آمریکا با جنگطلبی آمریکا هستیم. هیئت حاکمه فعلی ادعا داشت که میخواهد به جنگهای بیپایان پایان بدهد، اما میبینیم که تحت تأثیر همین محافل جنگطلب، عملاً آمریکا را باز هم وارد جنگی پرهزینه در منطقه ما کرده است.
وی ادامه داد: جنگ فقط بحث هزینههای مالی نیست. مشکلی که در سطح تحلیلی در آمریکا و منابع غربی وجود دارد این است که پیامدهای اخلاقی و انسانی جنگ را بهراحتی کنار میگذارند. این جنگ فقط بحث هزینه نظامی و مباحث مرتبط با شکست و پیروزی در جنگ نیست، بلکه پیامدهای آن از حیث نقض فاحش حقوق بشر دوستانه بینالمللی و جنایاتی که در حق مردم ایران و منطقه صورت گرفته، بیسابقه است و قطعاً تصمیمگیران آمریکایی و رژیم صهیونیستی باید در قبال این پیامدها پاسخگو باشند.
سفرهای مقامات ایران و پاکستان تشریفاتی نیست/ توسعه روابط اقتصادی ایران و پاکستان نیازمند تداوم رایزنیهاست
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در جریان سفر وزیر کشور پاکستان به تهران، دو کشور درباره گسترش مبادلات اقتصادی گفت و گو کردند. وزارت امور خارجه چه تضمینی میتواند ارائه دهد تا فعالان اقتصادی اطمینان پیدا کنند که این بار این گفتوگوها صرفاً تشریفاتی نبوده و به اقدامات عملی منتهی خواهد شد؟» گفت: ظاهراً کلمه «تضمین» خیلی مورد علاقه دوستان است! روندهای دیپلماتیک و همکاری میان کشورها، یک روند مستمر و فرایندی است. لازمه ایجاد تحول در حوزههای مختلف اقتصادی و تجاری این است که این تبادلات، رفتوآمدها و رایزنیها ادامه پیدا کند و گسترش یابد. همچنین باید مشکلات و موانعی که بر سر راه توسعه همکاریهای اقتصادی و تجاری دو کشور وجود دارد، شناسایی و برطرف شود.
وی ادامه داد: قطعاً این رفتوآمدها تشریفاتی نیست. در کنار این سفرها، پیش از آنها و پس از آنها نیز مراودات و رایزنیهای مختلفی در سطوح گوناگون میان دستگاههای اقتصادی دو کشور انجام میشود. وزارت امور خارجه نیز در چارچوب دیپلماسی اقتصادی، به سهم خود این موضوع را بهطور جدی پیگیری میکند. همانطور که اگر به آمار و ارقام نیز مراجعه کنید، در همین شش ماه اخیر شاهد تحولات و پیشرفتهای مثبتی در روابط و همکاریهای اقتصادی دو کشور بودهایم.
سیاستهای مقامات آلمانی در جهت توجیه جنایت اسرائیل علیه ملت ایران و غزه در تصمیم جامعه جهانی برای عدم رأی به آلمان مدنظر بوده است
سخنگوی وزارت امور خارجه در ارزیابی ناکامی آلمان برای حضور در ترکیب جدید اعضای شورای امنیت سازمان ملل، گفت: پنج کشور جدید به ترکیب اعضای غیر دائم شورای امنیت اضافه شدند و حتماً آثار خود را بر رویکردهای شورای امنیت خواهد داشت. ما امیدواریم که ورود این کشورها به شورای امنیت همراه باشد با مسئولیتپذیری بیشتر این شورا در قبال صلح و امنیت بینالمللی و توقف رویکردهای گزینشی در قبال موضوعات مرتبط با منطقه ما. بهویژه ما برای قرقیزستان، به عنوان کشوری که برای اولین بار به عنوان عضو شورای امنیت انتخاب میشود، آرزوی موفقیت داریم. خوشحالیم که یکی از کشورهای منطقه و دوست ما به عضویت درآمده است. همینطور زیمبابوه به عنوان یک کشور مهم آفریقایی.
وی ادامه داد: در عین حال، نکته دیگری هم در این انتخابات جلب توجه کرد و آن عدم اقبال جامعه جهانی نسبت به آلمان بود. تحلیلهای مختلفی در این مورد شنیده میشود. مشخص است که آلمان به دلیل سیاستهایی که خصوصاً در این سه سال اخیر اتخاذ کرده در رابطه با منطقه ما، در رابطه با جنایات رژیم صهیونیستی و به دلیل حمایت همهجانبهای که از نسلکشی و جنایات ارتکابی در فلسطین اشغالی انجام داد، و همچنین در رابطه با تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران، و آن جمله بسیار ناشایست مقامات آلمانی که به نوعی در جهت توجیه جنایت اسرائیل علیه ملت ایران بود، حتماً از یاد ما نرفته است و جامعه جهانی هم حتماً این موضعگیریها را در تصمیم خود برای عدم رأی به آلمان مدنظر داشته است. امیدواریم مقامات آلمان از این تحول درس بگیرند
ایران نسبت به ترمیم رابطه با کشورهای همسایه مصمم است
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که «بازسازی اعتماد بین کشورهای منطقه، با توجه به لابیهای اسرائیلی-آمریکایی در منطقه و همکاری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برای ایجاد و حفظ این بازسازی اعتماد، وزارت خارجه چه برنامهای دارد؟» گفت: ما مصمم هستیم به ترمیم روابط با کشورهای منطقه. سیاست حسن همجواری با همه کشورهای منطقه یک سیاست ثابت است. در نظر داشته باشیم که اتفاقاتی که در این سه ماه حادث شد، مقصرش ایران نبوده است. ما از قبل بارها به کشورهای همسایه هشدار دادیم که اجازه ندهند قلمروشان و امکاناتشان توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی برای حمله به ایران مورد سوءاستفاده قرار بگیرد.
وی ادامه داد: متأسفانه این هشدارها در عمل مورد توجه قرار نگرفت. با وجود این، ما همیشه گفتهایم که به عنوان همسایگان دائمی و کشورهایی که دارای علقههای فراوان تاریخی، فرهنگی و دینی هستیم، باید برای ایجاد منطقهای امن و متکی به امنیت منطقهای تلاش کنیم. در این زمینه مصمم هستیم و حتماً به این روند ادامه خواهیم داد.
رژیم صهیونیستی احساس کرده یک روندی، تحول مثبتی پیدا کرده است بنابراین اقدام ایذایی و تخریبی انجام میدهد
سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که «ساعاتی پس از حمله ایران به اسرائیل، شبکهای به نقل از منابعی در وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که تهران نشانههای مثبتی برای امضای یادداشت تفاهم به آنها ارسال کرده است. آیا شما این را تأیید میکنید و اینکه شرط ایران برای ادامه مذاکرات چیست؟» گفت: این روند مذاکرات یک روند پویاست و نقطهنظرات طرفین از طریق میانجی پاکستانی به یکدیگر منتقل میشود. حضور وزیر کشور پاکستان در راستای تسریع در روند تبادل پیامها بود و ما هم همیشه از حضور طرفهای پاکستانی به عنوان طرفی که مسئولیت مهم میانجیگری را بر عهده گرفته، استقبال کردهایم. از طرف دیگر، این برای اولین بار نیست که رژیم صهیونیستی هرگاه احساس کند یک روندی تحول مثبتی پیدا کرده، یک اقدام ایذایی و تخریبی انجام میدهد.