به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سخنگوی نیروهای مسلح یمن: ممنوعیت کامل و مطلق ناوبری دریایی برای دشمن اسرائیلی در دریای سرخ را اعلام می‌کنیم و معتقدیم که هر حرکت دشمن از لحظهٔ اعلام این بیانیه هدف نظامی نیروهای مسلح ما خواهد بود.

وی افزود: ما به تشدید با تشدید پاسخ خواهیم داد و عملیات نظامی ما به‌گونه‌ای افزایشی خواهد بود که با رویدادها، نبرد و مشارکت در محور جهاد و مقاومت هماهنگ باشد.