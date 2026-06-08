تردد کشتیهای اسرائیلی در دریای سرخ ممنوع شد
سخنگوی نیروهای مسلح یمن: ممنوعیت کامل و مطلق ناوبری دریایی برای دشمن اسرائیلی در دریای سرخ را اعلام میکنیم
کد خبر: ۱۳۷۷۶۷۶| |
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به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سخنگوی نیروهای مسلح یمن: ممنوعیت کامل و مطلق ناوبری دریایی برای دشمن اسرائیلی در دریای سرخ را اعلام میکنیم و معتقدیم که هر حرکت دشمن از لحظهٔ اعلام این بیانیه هدف نظامی نیروهای مسلح ما خواهد بود.
وی افزود: ما به تشدید با تشدید پاسخ خواهیم داد و عملیات نظامی ما بهگونهای افزایشی خواهد بود که با رویدادها، نبرد و مشارکت در محور جهاد و مقاومت هماهنگ باشد.
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کار درست همینه و ایران هم باید تنگه هرمز را کامل ببندد و به دنیا اعلام کند که کشورهایی که در رابطه با نسل کشی و جنایات اسرائیل سکوت کرده اند حق عبور ندارند
درود بر اینهمه غیرت. آینده ای درخشان و شاد را برای یمن و مردمان بی نظیرش آرزو می داریم. درود
اسرائیل ناپاک وکودک کش باید نابودشود وپدربی شرفش باید تو دهنی سختی میل کند تادیگر ازاین جرثومه کثیف حمایت نکند
خدایا اپسینی های کثیف و شیطان صفت رو به درک واصل کن و انتقام کامل رو پس از مرگشون در آخرت از ستمدیدگان جهان بگیر
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