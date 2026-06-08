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تردد کشتی‌های اسرائیلی در دریای سرخ ممنوع شد

سخنگوی نیروهای مسلح یمن: ممنوعیت کامل و مطلق ناوبری دریایی برای دشمن اسرائیلی در دریای سرخ را اعلام می‌کنیم
کد خبر: ۱۳۷۷۶۷۶
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36167 بازدید
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۱۳
تردد کشتی‌های اسرائیلی در دریای سرخ ممنوع شد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم؛ سخنگوی نیروهای مسلح یمن: ممنوعیت کامل و مطلق ناوبری دریایی برای دشمن اسرائیلی در دریای سرخ را اعلام می‌کنیم و معتقدیم که هر حرکت دشمن از لحظهٔ اعلام این بیانیه هدف نظامی نیروهای مسلح ما خواهد بود.

وی افزود: ما به تشدید با تشدید پاسخ خواهیم داد و عملیات نظامی ما به‌گونه‌ای افزایشی خواهد بود که با رویدادها، نبرد و مشارکت در محور جهاد و مقاومت هماهنگ باشد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۵
در انتظار بررسی: ۱۶
انتشار یافته: ۱۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
25
77
پاسخ
دمتون گرم
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
24
73
پاسخ
دست خدا پشت و پناه شما و مقاومت
حاتمی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
20
55
پاسخ
خداوندیارونگهدارتون
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
25
56
پاسخ
کار درست همینه و ایران هم باید تنگه هرمز را کامل ببندد و به دنیا اعلام کند که کشورهایی که در رابطه با نسل کشی و جنایات اسرائیل سکوت کرده اند حق عبور ندارند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
23
58
پاسخ
درود بر اینهمه غیرت. آینده ای درخشان و شاد را برای یمن و مردمان بی نظیرش آرزو می داریم. درود
تندرو
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
20
45
پاسخ
دمتان گرم یاعلی مدد
عرشیا
|
Germany
|
۱۲:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
21
36
پاسخ
اسرائیل ناپاک وکودک کش باید نابودشود وپدربی شرفش باید تو دهنی سختی میل کند تادیگر ازاین جرثومه کثیف حمایت نکند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
15
29
پاسخ
خدایا اپسینی های کثیف و شیطان صفت رو به درک واصل کن و انتقام کامل رو پس از مرگشون در آخرت از ستمدیدگان جهان بگیر
بهنام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
9
27
پاسخ
ماشاءالله یمن دلاور مردان خدا
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
7
23
پاسخ
ماشاالله به دلاور مردان کشور عزیز کشورمان بزن فدای غیرتتون
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