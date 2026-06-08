آخرین وضعیت پتروشیمی کارون ماهشهر+جزییات
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان پس از تهاجم هوایی رژیم صهیونیستی به شرکت پتروشیمی کارون در ماهشهر اعلام کرد که بررسی میزان خسارات و ابعاد این حادثه در حال انجام است.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۶۹| |
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به گزارش خبرنگار تابناک در استان خوزستان، «ولیالله حیاتی» معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، در گفتوگو با خبرنگاران اظهار کرد: صبح امروز شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر هدف تهاجم هوایی و اصابت پرتابههای دشمن صهیونیستی قرار گرفت که در پی آن بخشی از این مجموعه دچار آسیب شد.
وی افزود: بر اساس گزارشهای اولیه، در این حمله تاکنون هیچگونه تلفات جانی یا مجروحیتی گزارش نشده است.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان ادامه داد: بررسی میزان خسارات و ابعاد این حادثه در حال انجام است و اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.
گفتنی است همزمان با این تهاجم، چندین فروند موشک از سوی ایران به سمت سرزمینهای اشغالی شلیک شده است.
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پس پتروشیمی و پالایشگاه حیفا هم باید منتظر باشه
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
دو تا از نیروگاه های برقشان را به همراه خط انتقال برق از اردن نامرد را بزنید ، ببینید اینها چطور داخل سوراخ هایشان می روند و دیگر جرات نمی کنند حتی نام ایران عزیز را هم ببرند. اینها می تواند جواب زدن فولاد مبارکه و پتروشیمی ها باشد که خیلی از نظر اقتصادی برای ما دردناک بود.
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