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آخرین وضعیت پتروشیمی کارون ماهشهر+جزییات

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان پس از تهاجم هوایی رژیم صهیونیستی به شرکت پتروشیمی کارون در ماهشهر اعلام کرد که بررسی میزان خسارات و ابعاد این حادثه در حال انجام است.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۶۹
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آخرین وضعیت پتروشیمی کارون ماهشهر+جزییات

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خوزستان، «ولی‌الله حیاتی» معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان، در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: صبح امروز شرکت پتروشیمی کارون ماهشهر هدف تهاجم هوایی و اصابت پرتابه‌های دشمن صهیونیستی قرار گرفت که در پی آن بخشی از این مجموعه دچار آسیب شد.

وی افزود: بر اساس گزارش‌های اولیه، در این حمله تاکنون هیچ‌گونه تلفات جانی یا مجروحیتی گزارش نشده است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان ادامه داد: بررسی میزان خسارات و ابعاد این حادثه در حال انجام است و اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

گفتنی است همزمان با این تهاجم، چندین فروند موشک از سوی ایران به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک شده است.

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پتروشیمی کارون رژیم صهیونیستی اسرائیل خوزستان ماهشهر
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۴
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
29
19
پاسخ
پس پتروشیمی و پالایشگاه حیفا هم باید منتظر باشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
و کشورهای عربی. همچنین نمایندگی شرکتهای فناوری مستقر در اسرائیل همچون اپل، مایکروسافت، انویدیا و غیره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
22
13
پاسخ
آرامکو رو بزنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
21
8
پاسخ
دو تا از نیروگاه های برقشان را به همراه خط انتقال برق از اردن نامرد را بزنید ، ببینید اینها چطور داخل سوراخ هایشان می روند و دیگر جرات نمی کنند حتی نام ایران عزیز را هم ببرند. اینها می تواند جواب زدن فولاد مبارکه و پتروشیمی ها باشد که خیلی از نظر اقتصادی برای ما دردناک بود.
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