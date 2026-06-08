آخرین جزییات از حمله رژیم صهیونیستی به اصفهان
معاون امنیتی استاندار اصفهان بیان کرد: بامداد امروز نقطهای در شهر نجفآباد مورد تجاوز رژیم صهیونیستی قرار گرفت که این حمله تلفات جانی نداشته است؛ اطلاع تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۴۲| |
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به گزارش تابناک به نقل از دانشجو؛ معاون امنیتی استاندار اصفهان بیان کرد: بامداد امروز نقطهای در شهر نجفآباد مورد تجاوز رژیم صهیونیستی قرار گرفت که این حمله تلفات جانی نداشته است؛ اطلاع تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.
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