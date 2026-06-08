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آخرین جزییات از حمله رژیم صهیونیستی به اصفهان

معاون امنیتی استاندار اصفهان بیان کرد: بامداد امروز نقطه‌ای در شهر نجف‌آباد مورد تجاوز رژیم صهیونیستی قرار گرفت که این حمله تلفات جانی نداشته است؛ اطلاع تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۴۲
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14772 بازدید
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آخرین جزییات از حمله رژیم صهیونیستی به اصفهان

به گزارش تابناک به نقل از دانشجو؛ معاون امنیتی استاندار اصفهان بیان کرد: بامداد امروز نقطه‌ای در شهر نجف‌آباد مورد تجاوز رژیم صهیونیستی قرار گرفت که این حمله تلفات جانی نداشته است؛ اطلاع تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Sweden
|
۰۷:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
9
3
پاسخ
تانکرهای فرودگاه بن گورین را دریابید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
7
پاسخ
چقدر جزئیات
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