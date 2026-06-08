 اطلاعیه سپاه پاسداران درباره حمله به خاک کشورمان

به گزارش تابناک، سپاه پاسداران اعلام کرد که دشمن صهیونیستی با استفاده از موشک های بالستیک هواپرتاب اقدام به حمله به اهدافی در خاک کشورمان کرده است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح دوشنبه اعلام کرده دشمن صهیونیستی با استفاده از موشک های بالستیک هواپرتاب اقدام به حمله به اهدافی در خاک کشورمان کرده است.