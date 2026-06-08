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اطلاعیه سپاه پاسداران درباره حمله به خاک کشورمان

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح دوشنبه اعلام کرده دشمن صهیونیستی با استفاده از موشک های بالستیک هواپرتاب اقدام به حمله به اهدافی در خاک کشورمان کرده است.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۳۸
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38387 بازدید
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۱۲

 

 اطلاعیه سپاه پاسداران درباره حمله به خاک کشورمان
 

به گزارش تابناک، سپاه پاسداران اعلام کرد که دشمن صهیونیستی با استفاده از موشک های بالستیک هواپرتاب اقدام به حمله به اهدافی در خاک کشورمان کرده است.

 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح دوشنبه اعلام کرده دشمن صهیونیستی با استفاده از موشک های بالستیک هواپرتاب اقدام به حمله به اهدافی در خاک کشورمان کرده است. 

 
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۹
در انتظار بررسی: ۸
انتشار یافته: ۱۲
مجتبی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
2
16
پاسخ
چرا رهگیری نمی کنید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
3
10
پاسخ
يعني جنگنده نبوده؟!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
14
6
پاسخ
ماشاءالله بزن که خوب میزنی
عباس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
4
17
پاسخ
باتشکراز نیروهای غیور مسلح، خب پس چرا نمیزنید؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
7
16
پاسخ
ممنون
خب شما شدیدتر از اونا بزنید
نگا نکنید
ناشناس
|
United States of America
|
۰۶:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
2
15
پاسخ
رادار ها و‌پدافند ها پس کو!؟
ناشناس
|
United States of America
|
۰۷:۱۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
11
7
پاسخ
بهترین زمان برای شروع دوباره جنگ همین حالاست. تماشایی تر از مسابقات جهانی فوتباله. به به
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
13
پاسخ
به کدام اهداف
ناشناس
|
New Zealand
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
12
12
پاسخ
مبدأ پرتاپ بايد زير ضرب برود و همچنين تمام سکوهای پرتاب بايد شناسايی و زير ضرب برود.
سران اين رژيم کثيف صهيونيستی را مورد هدف قرار بديد و از بين ببريد اين حرامزاده ها را، همينطور اون زنيکه حرامزاده مادر شهرک سازيها را به درک واصل کنيد. تمام تکيه ارتش تروريستی رژيم کثيف صهيونيستی به نيروی هوايی و پايگاههای هوايی آنست که بايد از بين برود. همينطور تمام سوخت رسانها بايد از بين بروند.
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
18
11
پاسخ
خدایا کی وقت حمله زمینی ب خاک نجس اسراییل میشه عمری باشه و مدد مولا ماهم باشیم
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