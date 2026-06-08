اطلاعیه سپاه پاسداران درباره حمله به خاک کشورمان
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح دوشنبه اعلام کرده دشمن صهیونیستی با استفاده از موشک های بالستیک هواپرتاب اقدام به حمله به اهدافی در خاک کشورمان کرده است.
کد خبر: ۱۳۷۷۶۳۸| |
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به گزارش تابناک، سپاه پاسداران اعلام کرد که دشمن صهیونیستی با استفاده از موشک های بالستیک هواپرتاب اقدام به حمله به اهدافی در خاک کشورمان کرده است.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح دوشنبه اعلام کرده دشمن صهیونیستی با استفاده از موشک های بالستیک هواپرتاب اقدام به حمله به اهدافی در خاک کشورمان کرده است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۹
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بهترین زمان برای شروع دوباره جنگ همین حالاست. تماشایی تر از مسابقات جهانی فوتباله. به به
مبدأ پرتاپ بايد زير ضرب برود و همچنين تمام سکوهای پرتاب بايد شناسايی و زير ضرب برود.
سران اين رژيم کثيف صهيونيستی را مورد هدف قرار بديد و از بين ببريد اين حرامزاده ها را، همينطور اون زنيکه حرامزاده مادر شهرک سازيها را به درک واصل کنيد. تمام تکيه ارتش تروريستی رژيم کثيف صهيونيستی به نيروی هوايی و پايگاههای هوايی آنست که بايد از بين برود. همينطور تمام سوخت رسانها بايد از بين بروند.
سران اين رژيم کثيف صهيونيستی را مورد هدف قرار بديد و از بين ببريد اين حرامزاده ها را، همينطور اون زنيکه حرامزاده مادر شهرک سازيها را به درک واصل کنيد. تمام تکيه ارتش تروريستی رژيم کثيف صهيونيستی به نيروی هوايی و پايگاههای هوايی آنست که بايد از بين برود. همينطور تمام سوخت رسانها بايد از بين بروند.
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