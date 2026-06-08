سخنگوی آتش‌نشانی تهران با اشاره به وقوع دو انفجار در پایتخت، گفت: نقاط شهری در تهران هدف قرار نگرفته‌اند.

حمله اسرائیل به اهدافی در تهران و غرب ایران

به گزارش تابناک، صبح امروز دست‌کم صدای ۲ انفجار حوالی ساعت ۴:۴۳ و ۴:۴۵ در نقاط مختلفی از غرب تهران شنیده و ادعا‌هایی درباره هدف قرارگرفتن فرودگاه مهرآباد منتشر شد.سخنگوی آتش‌نشانی تهران در این زمینه، با تأکید بر آماده‌باش آتش‌نشانی، اعلام کرد که نقاط شهری در تهران هدف قرار نگرفته‌اند.

ارتش اسرائیل نیز تأیید کرد که نیروی هوایی این رژیم مواضع نظامی ایران را در غرب و مرکز کشور مورد هدف قرار داده است.

سخنگوی ارتش اسرائیل در این باره و در گزارش اولیه اعلام کرد، «نیروی هوایی اسرائیل، تحت هدایت رکن اطلاعات ارتش، اندکی قبل به اهداف نظامی ایران در غرب و مرکز ایران حمله کرد.