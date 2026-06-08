اختصاصی تابناک/ میزان پول بلوکه شده ایران در خارج/ ۳ سناریو برای آزادسازی

در خصوص میزان پول‌های بلوکه شده ایران در کشور‌های خارجی اعداد و ارقام متفاوتی وجود دارد.

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، برخی منابع خبری میزان پول‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور را حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ارزیابی کرده‌اند.

بر این اساس، میزان پول بلوکه شده ایران در قطر ۶ میلیارد دلار، در عمان یک میلیارد دلار و در عراق ۱۵ میلیارد دلار است.

این در حالی است که اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با تابناک مجموع پول‌های بلوکه شده ایران را ۲۳.۵ میلیارد دلار برآورد می‌کند.

یک منبع آگاه در گفت‌و‌گو با تابناک رقم اعلامی توسط «کوثری» را تایید می‌کند، اما این موضوع را نیز مطرح می‌کند که ۶ میلیارد دلار ایران که در قطر بلوکه بود اکنون در این کشور نیست و در آلمان است.

وی همچنین می‌گوید مابقی پول‌های بلوکه شده ایران نیز در کشور‌های دیگر است.

این منبع همچنین گفت علاوه بر این مبالغ، وجوه دیگری نیز متعلق به بانک مرکزی در خارج از ایران است که به سبب تحریم‌ها امکان دریافت آنها وجود ندارد.

بر این اساس، وی تایید می‌کند که علاوه بر ۲۳ و نیم میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران با احتساب پول‌هایی که در حساب بانک مرکزی در خارج از کشور وجود دارد این رقم حدودا ۱۰۰ میلیارد دلار می‌شود.

مساله دیگر در خصوص نحوه آزادسازی این پول‌های بلوکه شده است. در این خصوص سناریو‌های مختلفی وجود دارد.

یک سناریو ناظر به ایجاد «صندوقی محدود» برای هزینه کرد پول‌های بلوکه شده ایران است. بر این اساس، ایران مدیریت این صندوق را در اختیار ندارد و با مدیریت آمریکا، ایران می‌تواند کالا‌های بشردوستانه از جمله تجهیزات پزشکی خریداری کند و وجه آن از طریق این صندوق پرداخت شود.

در سناریو دیگر شکلی از «صندوق گسترده‌تر» خواهد بود و طیف وسیعتری از کالا‌ها از سوی ایران با مدیریت آمریکا قابل خریداری است. در این سناریو کالا‌ها ممکن است شامل مواد اولیه، قطعات یدکی صنعتی، کالا‌های کشاورزی و حتی برخی تجهیزات دوکاربرده (با نظارت دقیق) باشد

همچنین سناریو دیگر مدیریت وجوه آزاد شده را در اختیار ایران قرار می‌دهد و هزینه کرد آن در کنترل و اختیار تهران خواهد بود. در این سناریو وجوه به حسابی در یک بانک خارجی که تحت تحریم نیست (یا با دریافت مجوز خاص) واریز می‌شود و دولت ایران می‌تواند بدون نیاز به تأیید آمریکا، از آن برای هر هدف قانونی (از جمله خرید کالا‌های غیرتحریمی، مدیریت نرخ ارز، یا حتی سرمایه‌گذاری خارجی) استفاده کند.

این سناریو یعنی «آزادسازی کامل» تنها راه‌حل پایدار و قابل قبول برای ایران است.

با توجه به اینکه پاکستان به عنوان میانجی «راهکار نوین مالی» را ارائه کرده و هدفش خروج از بن‌بست است، به نظر نمی‌رسد آمریکا حاضر به پذیرش سناریوی سوم (آزادسازی کامل بدون نظارت) در کوتاه‌مدت باشد؛ بنابراین به اعتقاد ناظران، سناریوی دوم (صندوق تحت نظارت با دامنه گسترده‌تر) محتمل‌تر به نظر می‌رسد.