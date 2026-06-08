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اختصاصی تابناک/ میزان پول بلوکه شده ایران در خارج/ ۳ سناریو برای آزادسازی

در خصوص میزان پول‌های بلوکه شده ایران در کشور‌های خارجی اعداد و ارقام متفاوتی وجود دارد.
کد خبر: ۱۳۷۷۵۹۹
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5122 بازدید
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۹

اختصاصی تابناک/ میزان پول بلوکه شده ایران در خارج/ ۳ سناریو برای آزادسازی

به گزارش سرویس بین الملل تابناک، برخی منابع خبری میزان پول‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور را حدود ۱۰۰ میلیارد دلار ارزیابی کرده‌اند.

بر این اساس، میزان پول بلوکه شده ایران در قطر ۶ میلیارد دلار، در عمان یک میلیارد دلار و در عراق ۱۵ میلیارد دلار است.

این در حالی است که اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با تابناک مجموع پول‌های بلوکه شده ایران را ۲۳.۵ میلیارد دلار برآورد می‌کند.

یک منبع آگاه در گفت‌و‌گو با تابناک رقم اعلامی توسط «کوثری» را تایید می‌کند، اما این موضوع را نیز مطرح می‌کند که ۶ میلیارد دلار ایران که در قطر بلوکه بود اکنون در این کشور نیست و در آلمان است.

وی همچنین می‌گوید مابقی پول‌های بلوکه شده ایران نیز در کشور‌های دیگر است.

این منبع همچنین گفت علاوه بر این مبالغ، وجوه دیگری نیز متعلق به بانک مرکزی در خارج از ایران است که به سبب تحریم‌ها امکان دریافت آنها وجود ندارد.

بر این اساس، وی تایید می‌کند که علاوه بر ۲۳ و نیم میلیارد دلار پول بلوکه شده ایران با احتساب پول‌هایی که در حساب بانک مرکزی در خارج از کشور وجود دارد این رقم حدودا ۱۰۰ میلیارد دلار می‌شود.

مساله دیگر در خصوص نحوه آزادسازی این پول‌های بلوکه شده است. در این خصوص سناریو‌های مختلفی وجود دارد.

یک سناریو ناظر به ایجاد «صندوقی محدود» برای هزینه کرد پول‌های بلوکه شده ایران است. بر این اساس، ایران مدیریت این صندوق را در اختیار ندارد و با مدیریت آمریکا، ایران می‌تواند کالا‌های بشردوستانه از جمله تجهیزات پزشکی خریداری کند و وجه آن از طریق این صندوق پرداخت شود.

در سناریو دیگر شکلی از «صندوق گسترده‌تر» خواهد بود و طیف وسیعتری از کالا‌ها از سوی ایران با مدیریت آمریکا قابل خریداری است. در این سناریو کالا‌ها ممکن است شامل مواد اولیه، قطعات یدکی صنعتی، کالا‌های کشاورزی و حتی برخی تجهیزات دوکاربرده (با نظارت دقیق) باشد

همچنین سناریو دیگر مدیریت وجوه آزاد شده را در اختیار ایران قرار می‌دهد و هزینه کرد آن در کنترل و اختیار تهران خواهد بود. در این سناریو وجوه به حسابی در یک بانک خارجی که تحت تحریم نیست (یا با دریافت مجوز خاص) واریز می‌شود و دولت ایران می‌تواند بدون نیاز به تأیید آمریکا، از آن برای هر هدف قانونی (از جمله خرید کالا‌های غیرتحریمی، مدیریت نرخ ارز، یا حتی سرمایه‌گذاری خارجی) استفاده کند.

این سناریو یعنی «آزادسازی کامل» تنها راه‌حل پایدار و قابل قبول برای ایران است.

با توجه به اینکه پاکستان به عنوان میانجی «راهکار نوین مالی» را ارائه کرده و هدفش خروج از بن‌بست است، به نظر نمی‌رسد آمریکا حاضر به پذیرش سناریوی سوم (آزادسازی کامل بدون نظارت) در کوتاه‌مدت باشد؛ بنابراین به اعتقاد ناظران، سناریوی دوم (صندوق تحت نظارت با دامنه گسترده‌تر) محتمل‌تر به نظر می‌رسد.

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ایران تحریم بانک مرکزی ایران تحریم سوئیفت پولهای بلوکه شده تحریم اقتصادی تحریم بانکی آمریکا تحریم ثانویه تحریمهای ثانویه آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۹
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
10
3
پاسخ
به هیچ وجه نباید این کار را کرد
تنها کشوزی که می شود پول ها را به آن انتقالل داد چین است که او هم باید تضمین دهد ایران بدون هیچ مشکلی می تواند برای خرید کالاهای ضرروری بدون هیچ مانعی استفاده کند. در غیر این صورت پول ها باید در اختیار فقط ایران قرار گیرد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
کلی پول بلوکه درچین داریم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
2
5
پاسخ
پول های بلوکه شده بانک مرکزی؟؟؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
6
پاسخ
100میلیارد دلار در حساب بانک مرکزی ایران است و مسدود شده!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
2
9
پاسخ
چرا بانک مرکزی لیست کل پول و دارایی های بلوکه شده ایران مانند 100 میلیارد دلار سهامی که در زمان احمدی نژاد از بورس امریکا سهام خریداری شده را به اطلاع مردم ایران نمی رساند؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
2
7
پاسخ
تابناک جسته گریخته شایعه است که حدود ۳۰ میلیارد دلار پول نفت ایران در چین بلوکه شده!!!!!
هیچ از آن نگفتید ؟!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
6
4
پاسخ
پول باید در اختیار ایران قرار بگیره وگرنه چرا رهبر و سران و مردم رو زدن و ما گردن کج کنیم برای پول خودمون؟! بجای رها نکردن متجاوز؟
خواری هم حدی داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
8
پاسخ
تابناک جان اون سناریو که غرامت کشور های اسیب دیده از حملات ایران از بلوکه شده ها برداشت بشه بادت رفت:)))))) از ما گفتن بود
ناشناس
|
Canada
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
7
پاسخ
بلوکه شده نیست دیگه. آزاد شده ولی نه برای ایران. از اولش هم گویی پولهای اونها بوده حسرتش مال ما بوده
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