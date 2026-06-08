مشخص است که رسانه‌ها و بلندگوهای اسرائیلی بخواهند با گزارش‌ها و دروغ‌های خود، دستاوردها را شکست و مقاومت را بدبختی و قحطی و نکبت جا بزنند. اما حقیقتی هم که درباره ما ایرانی‌ها وجود دارد، این است که به‌خاطر وفور نعمت مقاومت و این‌ویژگی اخلاقی‌مان که هیچ‌وقت مقابل عنصر زورگو سر خم نمی‌کنیم، دستاوردهایمان را دست کم می‌گیریم و منتظر دستاوردهای بزرگ‌تر هستیم.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، جنگ رمضان هنوز ادامه دارد و همان‌طور که می‌دانیم، در حال حاضر شعله نظامی‌اش پایین [گه‌گاهی بالا و پایین می‌رود] و شعله اقتصادی و اجتماعی‌اش بالاست. تا پیش از دیشب که ایران پاسخ قاطع نقض آتش بس چندباره توسط اسرائیل را داد، خیلی از خودی‌ها نگران سازش و امتیاز دادن بوده و هستند و نگرانی خود را درباره مذاکرات جنگ و صلح ابراز می‌کنند. حق هم دارند و حق‌طلبی و جواب‌خواستن‌شان از مسئولان به جاست.

ملت مبعوث‌شده ایران تا این‌جای کار جنگ باعث پیروزی محور مقاومت شده و معادلات جبهه مقابل یعنی استکبار صهیونیستی بین‌الملل را به کل به هم ریخته است؛ چیزی که نه از طرف سران استکبار مورد اشاره و نه مردم جهان باورپذیر نبود. چون طبق معادلات عقلی و منطقی آن‌ها، ایرانی‌ها یا باید با زور تسلیم می‌شدند، یا با زبان چرم و نرم و امتیاز دادن دروغین، یا با تفرفه‌افکنی و آشوب داخلی! ولی هیچ‌کدام از این‌فرمول‌ها جواب نداد.

یک‌نکته همیشگی درباره این‌جنگ، متاسفانه کوچک‌شمردن دستاوردهاست که گاهی با آن‌رفتار حق‌طلبی و پاسخ‌خواستن مردم از مسئولان خلط می‌شود. شاید این‌که جنگ به ۱۰۰ روز کشیده و بیشتر هم خواهد شد، باعث رنجش عده‌ای از دلسوزان و مردم باغیرت شده باشد که چرا تا الان کار دشمن تمام نشده، اما معطل نگه داشتن آن‌استکبار بین‌المللی که پرچمدارانش اهالی جزیره اپستین هستند، دستاورد کمی نیست و کار دشمن هم در زمان مقرر تمام خواهد شد. عجله نباید کرد چون هر کار و عملیاتی آداب و رسوم و مقابله با هر دشمنی، راه و روش خود را دارد.

البته که تا پیروزی راه مانده و البته که نباید در دام تولیدات رسانه‌های بیگانه افتاد اما گاهی بد نیست برای تحلیل رفتار و دستاوردهای خودمان، گزارش‌های تولیدی و میدانی برخی رسانه‌ها را بالا و پایین و مرور کنیم. یکی از این‌گزارش‌ها، مربوط به شبکه قطری الجزیره است که دو روز پیش از حملات دیشب ایران به اسرائیل تیتر زد:

«با گذشت ۱۰۰ روز از جنگ، ایرانی‌ها، مقاوم و سرسخت ایستاده‌اند»

جنگ ۱۲ روزه و ۱۰۰ روزه به بالا که چیزی نیست؛ ایرانی‌ها سابقه ایستادگی در جنگ ۸ ساله را هم در کارنامه دارند، اما همین‌جنگ رمضانی که دشمنان سعی دارند در مرحله فعلی‌اش، با جنگ روایت‌ها، ایجاد تفرفه و انتشار دروغ بین مردم، کفه پیروزی‌اش را به نفع اسرائیل و آمریکا سنگین کنند، تا الان دستاوردهایی داشته که البته نباید ایرانی‌ها را مغرور و متوقف کند.

خبرنگار الجزیره که در تهران مستقر است، در گزارش میدانی خود هم از مقامات ایرانی گفت هم از مردم کوچه و خیابان. او نوشت در حالی‌که گفتگوها و مذاکرات جنگ پس از گذشت چندماه بدون نتیجه بوده‌اند، ایرانی‌ها سرسخت و مقاوم باقی مانده‌اند.

این‌مشاهده یک‌خارجی از رفتار ایرانی‌ها می‌تواند تا حدودی پاسخگوی نگرانی خودی‌های دلسوزی باشد که تا قبل از حملات دیشب درگیر این‌دغدغه بودند که شاید مردم به‌مرور خسته شوند و میدان را خالی کنند.

خبرنگار الجزیره در گزارشش گفت با وجود احتمال بالای این‌که مذاکرات بیشتر و بیشتر هم طول بکشند، مردم تهران ایستاده‌اند. او زاویه دید گزارش خود را به سمت خیابان‌های تهران گرفت و نوشت بیشتر مغازه‌ها باز و مغازه‌داران مشغول کاسبی هستند. ترافیک و حمل و نقل شهری هم به تهران بازگشته و شهر چهره جنگی ندارد.

سویه دیگر گزارش الجزیره درباره نیروهای مسلح و نظامی ایران بود که با وجود بمباران‌های آمریکا و اسرائیل که خبرنگار آن‌ها را گسترده خواند، همچنان توانایی شلیک موشک‌های بالستیک و کروز و پهپادهای خود را حفظ کرده‌اند. الجزیره گفت نظامیان ایرانی‌ها همچنین تعدادی از پهپادهای آمریکایی را ساقط کرده‌اند و سپاه پاسداران هم قایق‌های تندروی خود را در تنگه هرمز نگه داشته و رویکرد ایران درباره تنگه را ادامه می‌دهد.

هیچ‌مردم و هیچ‌رسانه‌ای توقع انتشار چنین‌سخنانی را در یک‌رسانه درباره رفتار ایرانی‌های درگیر جنگ نداشت. چندسال پیش بود که هنوز جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضانی شروع نشده بود و ایران همچنان با تحریم‌های اقتصادی غرب می‌جنگید. در همان‌مقطع اروپایی‌ها اعلام کردند اگر یکی از تحریم‌هایی که ایران به آن‌‌ها مبتلاست بر ما اعمال شده بود، از درون می‌پاشیدیم. راستش، این هم از دستاوردهایی که است که برخی از ایرانی‌ها فراموشش کرده‌اند که تا پیش از شروع جنگ نظامی تمام‌عیار با استعمار (البته چنین‌جنگی را در ۸ سال دفاع مقدس هم تجربه کردیم)، جنگ اقتصادی شدید غرب صهیونیستی را پشت سر گذاشتیم و امروز با سویه‌های جدید و پیچیده‌تری از آن روبرو هستیم.

مشخص است که رسانه‌ها و بلندگوهای اسرائیلی بخواهند با گزارش‌ها و دروغ‌های خود، دستاوردها را شکست و مقاومت را بدبختی و قحطی و نکبت جا بزنند. اما حقیقتی هم که درباره ما ایرانی‌ها وجود دارد، این است که به‌خاطر وفور نعمت مقاومت و این‌ویژگی اخلاقی‌مان که هیچ‌وقت مقابل عنصر زورگو سر خم نمی‌کنیم، دستاوردهایمان را دست کم می‌گیریم و منتظر دستاوردهای بزرگ‌تر هستیم.

ضمن تذکر این‌نکته به دلسوزان و رزمندگان پرچم‌به دست این‌شب‌های کشور که به‌واقع بخش عظیمی از رسالت جنگ رمضان را به دوش گرفته‌اند، باید گفت یکی از تاکتیک‌های مهم در جنگی این‌چنین که فقط در بعد نظامی خلاصه نمی‌شود، صبر است! تاکتیکی که ممکن است در لحظات و مقاطعی خیلی کشنده و غیرقابل تحمل باشد اما میوه‌اش شیرین است.

ایستادگی مردم تا دیشب باعث شد درس جدید و شیرینی به آمریکا و اسرائیل داده شود، شاید هم تکرار همان درس قبلی بود اما به هرحال با رعایت اصول و چارچوب‌هایی که ملت مبعوث‌شده ایران برای مقابله با استکبار صهیونیستی و جزیره‌نشینان اپستینی تا روز صدم جنگ رمضان به کار گرفت، امید داریم تیترهای بعدی رسانه‌های دنیا این‌گونه باشد:

«با گذشت n اُمین روز از جنگ، ایرانی‌ها، مقاوم و سرسخت ایستاده‌اند»

محمدابراهیم صداقت