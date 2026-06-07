ترکیه: تلاش اسرائیل برای تضعیف مذاکرات اسلامآباد
وزیر خارجه ترکیه با اشاره به کارشکنیهای تلآویو در مسیر مذاکرات اسلامآباد، گفت اسرائیل تمام تلاش خود را برای تضعیف و از مسیر خارج کردن مذاکرات انجام میدهد.
کد خبر: ۱۳۷۷۵۹۰| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «هاکان فیدان»، وزیر خارجه ترکیه امروز (یکشنبه) در سخنانی گفت: اسرائیل تمام تلاش خود را برای تضعیف و از مسیر خارج کردن مذاکرات انجام میدهد.
فیدان افزود: اسرائیل معتقد است که هرگونه توافقی که بین آمریکا و ایران در شکل فعلی آن حاصل شود، به نفع آن نیست و بنابراین به دنبال مانعتراشی در روند مذاکرات است.
وی تصریح کرد: ما از جامعه بینالمللی میخواهیم که به اسرائیل فشار بیاورد تا از مختل شدن تلاشهای صلح و مذاکرات جاری جلوگیری شود.
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