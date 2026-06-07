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مهر تاییدی دیگر بر فروپاشی ایده اسرائیل/مصرف حشیش برای غلبه بر ترس

فیلم فریادهای سرباز و جلاد اسرائیلی را که از ته حنجره فریاد می‌زند «نمی‌فهمید چگونه این‌که با دردی زندگی کنید که هرگز پایان ندارد.» حتما ببینید!
کد خبر: ۱۳۷۷۵۸۳
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مهر تاییدی دیگر بر فروپاشی ایده اسرائیل/مصرف حشیش برای غلبه بر ترس

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، چندی پیش و در خلال روزهای جنگ رمضان به مساله افسردگی شدید بین سربازان اسرائیلی و خودکشی‌های زیادی که بین این‌سربازان انجام و البته توسط اداره سانسور ارتش رژیم جعلی صهیونیستی سانسور می‌شوند اشاره کردیم.

جان کلام این‌مساله در مطلب «آمار خودکشی سربازان اسرائیلی را ضرب در چند کنیم؟» منتشر شد. چند روز بعد هم مطلب دیگری درباره شیوع و گسترش پدیده مهاجرت معکوس که چیزی در حکم مرگ رژیم صهیونیستی و خاکریزی به نام اسرائیل است، منتشر کردیم. جان کلام آن‌مطلب هم در مقاله «تفاوت ایرانی‌ها و اسرائیلی‌ها که باعث پیروزی می‌شود/ما مثل هم نیستیم!» قابل دسترسی و مطالعه است.

حالا اتفاق دیگری به دو مطلب پیشین اضافه شده و پازل این‌روزهای زندگی سگی صهیونیست‌ها را تا حدی تکمیل می‌کند. قبلا از خودکشی جلادان و دژخیمانی گفته بودیم که با لباس نظامی، زن و بچه و گاو و گوسفند می‌کشتند. بعد هم از مهاجرت معکوس موجوداتی که به اصطلاح شهروند اسرائیلی هستند، گفتیم. حالا نوبت به درز اخباری درباره خودکشی همین به‌ظاهر شهروندان رسیده است. 

رسانه‌های عبری به‌تازگی خبر داده‌اند یک‌زوج اسرائیلی به‌طور بی‌جان در خودروی خود که مقابل منزلشان (منزل غصبی‌شان) پارک شده بود پیدا شده‌اند. تحقیقات پلیس صهیونیست‌ها هم نشان داده زن و شوهر صهیونیست خودکشی‌کرده به‌خاطر مشکلات و مسائل مالی دست به خودکشی زده‌اند. 

مساله در یک دودوتا چهارتای ساده خلاصه می‌شود. پیش‌تر هم درباره چرایی پیروزی ایران بر اسرائیل و یهود بین‌الملل به این‌نکته اشاره کرده بودیم که ایرانی‌ها برای خاک و سرزمین چندهزارساله خود می‌جنگند اما موجوداتی که به‌عنوان اسرائیلی می‌شناسیم برای چپاول هرچه بیشتر خاکریزی به‌نام اسرائیل (فلسطین اشغالی) می‌جنگند که هرلحظه امکان دارد خالی‌اش کنند. «چرا ایرانی‌ها با انگیزه می‌جنگند و یهودی‌ها می‌فرسایند؟»

خودکشی زوج اسرائیلی مشابه خودکشی‌های هنرمندان و افراد به‌ظاهر روشنفکر غربی است که با پیروی از مکاتب و مرام‌های صهیونیستی، به پوچی و بی‌معنایی می‌رسند. این‌رفتار را مقایسه کنید با مقاومتی که ایرانی‌ها در جنگ رمضان، جنگ ۱۲ روزه، جنگ ۸ ساله و همه جنگ‌های تاریخی‌شان نشان داده‌اند. نه ایرانی‌ها، بلکه این‌رفتار را با مردم بی‌گناه غزه مقایسه کنید که با وجود زندگی در چادرهای ابتدایی و دست و پا زدن در خاک و گل‌های خیس از باران و طوفان، دست به خودکشی نمی‌زنند و برای پس گرفتن حق خود (سرزمین‌شان) مقاومت می‌کنند.

همان‌طور که عقل سلیم می‌گوید و همه هم می‌دانند روند فروپاشی مفهومی شیطانی به‌نام اسرائیل مدتی است آغاز شده و بنا نیست با بمباران یا موشک‌باران رقم بخورد. اسرائیل مفهومی شیطانی و البته یکی از خاکریزهای شیطان در آخرالزمان است که در نهایت توسط صهیونیست‌ها خالی می‌شود؛ از درون سقوط می‌کند و فرو می‌پاشد؛ درست عکس جمهوری اسلامی ایران (محور اصلی مقاومت در دنیا) که قرار بود طبق طرح و نقشه‌های یهود بین‌الملل با جنگ ۱۲ روزه، سپس کودتای ۱۷ و ۱۸ دی ۱۴۰۴ و بعد جنگ رمضان فروبپاشد! برکناری معاون موساد پس از ۲۲ سال خدمت به‌خاطر شکست طرح فروپاشی ایران از درون هم به کنار!

ضمیمه گزارش: 

فیلم فریادهای سرباز و جلاد اسرائیلی را که از ته حنجره فریاد می‌زند «نمی‌فهمید چگونه این‌که با دردی زندگی کنید که هرگز پایان ندارد.» حتما ببینید! این‌سرباز می‌گوید با مصرف حشیش و مواد مخدر ترس از مرگ و جنگ را فراموش می‌کند.

صادق وفایی

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برچسب ها
اسرائیل صهیونیست خودکشی فلسطین اشغالی رژیم صهیونی رژیم صهیونیستی یهود
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
18
10
پاسخ
امام (ره) می‌گفت اگه همه مسلمون‌ها یکی یه کاسه آب بریزن اسراییل رو آب می‌بره. این عزم و اراده رو فقط ایرانی‌ها داشتن. دمشون هم گرم ولی چه کنیم از این بی بخاری کشورهای دیگه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
12
10
پاسخ
پایان شب سیه سفید است. خود اسراییلی ها هم می دانند این را
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
4
8
پاسخ
صادق جان تو ایران خودمون هر پارکی که میری کوچه خیابون جوونا دارن گل میکشن و حتی متاسفانه نزدیک تاب سرسره کودکان هم بوی حشیش و گل میاد
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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