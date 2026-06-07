هواشناسی تهران اطلاعیه صادر کرد
به گزارش تابناک به نقل از اداره کل هواشناسی استان تهران آسمان تهران، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، طی پنج روز آینده آسمان استان تهران صاف تا کمی ابری در بعضی ساعتها همراه با افزایش ابر و افزایش وزش باد پیشبینی میشود.
از امروز تا دوشنبه در سطح استان به ویژه در نیمه جنوبی در بعضی ساعتها وزش باد شدید گاهی با گرد و خاک مورد انتظار است. همچنین طی این مدت در بخشهای شمالی استان تهران بهویژه در دامنهها و ارتفاعات در بعضی ساعتها بهخصوص امشب رشد ابر و رگبار و رعد و برق پیشبینی میشود.
از روز سه شنبه تا پنجشنبه در ارتفاعات بالادست گاهی رگبار و رعد و برق پراکنده مورد انتظار است.
فردا (۱۸ خرداد) قسمتی ابری در صبح بارش پراکنده به تدریج کاهش ابر گاهی وزش باد شدید و گردوخاک با حداکثر و حداقل دمای ۳۲ و ۲۲ درجه سانتیگراد و پس فردا (۱۹ خرداد) صاف از بعد از ظهر افزایش ابر و باد اواخر وقت رگبار و رعدوبرق با حداکثر و حداقل دمای ۳۳ و ۲۳ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.