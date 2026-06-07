به گزارش تابناک به نقل از فارس، محدوده «قمیشلو – دالانکوه» در استان اصفهان در سی‌وهشتمین نشست شورای هماهنگی بین‌المللی برنامه انسان و کره مسکون (MAB) یونسکو که در پاراگوئه برگزار شد، به‌عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره به ثبت رسید.

این ذخیره‌گاه با وسعتی حدود ۸۳۰ هزار هکتار، بخش‌هایی از چند شهرستان استان اصفهان را دربر می‌گیرد و شامل مجموعه‌ای از مناطق حفاظت‌شده، شکارممنوع و زیستگاه‌های ارزشمند طبیعی است. با ثبت قمیشلو – دالانکوه، تعداد ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره ایران به ۱۴ مورد رسید.

قمیشلو یکی از قدیمی‌ترین مناطق تحت حفاظت ایران محسوب می‌شود و به دلیل برخورداری از جمعیت‌های ارزشمند حیات‌وحش، از جمله قوچ و میش، کل و بز، گرگ، کفتار و گونه‌های متنوع پرندگان، جایگاه ویژه‌ای در نظام حفاظتی کشور دارد. در کنار آن، دالانکوه نیز با چشم‌اندازهای طبیعی، پوشش گیاهی متنوع و نقش مهم در تأمین خدمات اکوسیستمی منطقه، از سرمایه‌های طبیعی استان اصفهان به شمار می‌رود.

ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره از مهم‌ترین ابزارهای یونسکو برای ایجاد تعادل میان حفاظت از طبیعت و توسعه جوامع انسانی به شمار می‌روند. این مناطق علاوه بر حفاظت از گونه‌های گیاهی و جانوری، زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی سازگار با محیط زیست، آموزش، پژوهش و گردشگری مسئولانه را نیز فراهم می‌کنند.

کارشناسان معتقدند ثبت جهانی این منطقه می‌تواند توجه بیشتری را به ظرفیت‌های طبیعی مرکز ایران جلب کند. با این حال، آن‌ها تأکید دارند که ثبت در یونسکو تنها آغاز راه است و موفقیت این عنوان بین‌المللی به نحوه مدیریت و حفاظت از منطقه در سال‌های آینده بستگی دارد.