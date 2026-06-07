صفحه خبر لوگوبالا تابناک
En
/
فا
En العربیة
مفید صفحه خبر نسخه موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

یکی از قدیمی‌ترین مناطق حفاظت‌شدۀ ایران جهانی شد

ثبت جهانی «قمیشلو–دالانکوه» در یونسکو، نام ایران را با چهاردهمین ذخیره‌گاه زیست‌کره در فهرست مناطق ارزشمند جهان نشاند.
کد خبر: ۱۳۷۷۵۶۸
| |
2428 بازدید

یکی از قدیمی‌ترین مناطق حفاظت‌شدۀ ایران جهانی شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس، محدوده «قمیشلو – دالانکوه» در استان اصفهان در سی‌وهشتمین نشست شورای هماهنگی بین‌المللی برنامه انسان و کره مسکون (MAB) یونسکو که در پاراگوئه برگزار شد، به‌عنوان ذخیره‌گاه زیست‌کره به ثبت رسید.

این ذخیره‌گاه با وسعتی حدود ۸۳۰ هزار هکتار، بخش‌هایی از چند شهرستان استان اصفهان را دربر می‌گیرد و شامل مجموعه‌ای از مناطق حفاظت‌شده، شکارممنوع و زیستگاه‌های ارزشمند طبیعی است. با ثبت قمیشلو – دالانکوه، تعداد ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره ایران به ۱۴ مورد رسید.

قمیشلو یکی از قدیمی‌ترین مناطق تحت حفاظت ایران محسوب می‌شود و به دلیل برخورداری از جمعیت‌های ارزشمند حیات‌وحش، از جمله قوچ و میش، کل و بز، گرگ، کفتار و گونه‌های متنوع پرندگان، جایگاه ویژه‌ای در نظام حفاظتی کشور دارد. در کنار آن، دالانکوه نیز با چشم‌اندازهای طبیعی، پوشش گیاهی متنوع و نقش مهم در تأمین خدمات اکوسیستمی منطقه، از سرمایه‌های طبیعی استان اصفهان به شمار می‌رود.

ذخیره‌گاه‌های زیست‌کره از مهم‌ترین ابزارهای یونسکو برای ایجاد تعادل میان حفاظت از طبیعت و توسعه جوامع انسانی به شمار می‌روند. این مناطق علاوه بر حفاظت از گونه‌های گیاهی و جانوری، زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی سازگار با محیط زیست، آموزش، پژوهش و گردشگری مسئولانه را نیز فراهم می‌کنند.

کارشناسان معتقدند ثبت جهانی این منطقه می‌تواند توجه بیشتری را به ظرفیت‌های طبیعی مرکز ایران جلب کند. با این حال، آن‌ها تأکید دارند که ثبت در یونسکو تنها آغاز راه است و موفقیت این عنوان بین‌المللی به نحوه مدیریت و حفاظت از منطقه در سال‌های آینده بستگی دارد.

مفید صفحه خبر نسخه موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اصفهان پارک ملی قمیشلو دالانکوه منطقه حفاظت شده ثبت جهانی حیات وحش یونسکو محیط زیست
اختصاصی تابناک/ متن کامل پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی آمریکا در آژانس بین المللی انرژی اتمی
بازخوانی تاریخ/ وقتی نفرت سیاسی، حرمت جنازه ها را هم شکست!
پشت پرده اختلاف عجیب قیمت گوشت در تهران؛ از گاو جوان تا گاو حذفی
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
یونسکو با ثبت جهانی دره خرم‌آباد موافقت کرد
«هگمتانه» ثبت جهانی شد
عکس خانوادگی گور ایرانی که پربازدید شد
هورامان جهانی شد
۲۶ منطقه ایران در فهرست میراث یونسکو کدامند؟
جنگل‌های هیرکانی ثبت جهانی شد
برچسب منتخب
# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
نظرسنجی
آیا جام جهانی می‌تواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟
فوری: هم اکنون شلیک موشک از آسمان ایران
تهاجم هوایی دشمن صهیونیستی به ماهشهر
اولین اجرای قیصر خواننده در ایران را ببینید
دستور پزشکیان برای پیگیری درمان میرحسین موسوی
ویدیوی حمید رسایی که صهیونیست‌ها در حال نشرش هستند
سنتکام درباره اقدام اخیر ارتش ایران پیغام داد
اتوبان تهران - قم شیشه‌ای شد
احتمال حمله قریب الوقوع موشکی ایران به اسرائیل؛ آسمان ایران کلیر شد
شلیک موجهای متعدد موشک از نقاط مختلف ایران به سمت اسرائیل/آغاز عملیات نصر علیه پایگاه های تلنوف و نواتیم/در حال بروزرسانی
هشدار رضایی: امشب اسرائیل را می‌زنیم
ادغام حشدالشعبی در نیرو‌های مسلح عراق؛ گروه‌های طرفدار ایران خلع سلاح می‌شوند؟
واکنش کاخ سفید به حمله اسرائیل به ایران
تصاویر سی ان ان از سوختن ناو هواپیمابر جرالد فورد
مراحل و هزینه شیوه تمدید گواهینامه
ترامپ: نتانیاهو نباید پاسخ حملات ایران را بدهد/ بسیار به توافق با ایران نزدیک هستیم/ نباید این درگیری توافق را خراب کند!
اولین اجرای قیصر خواننده در ایران را ببینید  (۱۴۴ نظر)
شاخص‌های نگران‌کننده در بانک اقتصاد نوین/ مدیریت در اختیار بازنشسته‌ها؛ اقتصاد نوین به کجا می‌رود؟  (۱۳۸ نظر)
بی رغبتی زنان برای فرزندآوری بیشتر از مردان است/ تمرکز بودجه بر درمان ناباروری کارساز نیست  (۱۱۴ نظر)
معاون پزشکیان: در کجای دنیا دولت باید گاز و برق تا در خانه ببرد؟!  (۱۰۸ نظر)
شما نظر دهید: آیا فقط ۸درصد پزشکان زیرمیزی می‌گیرند؟/ جیب بیماران، یا صندوق جبران نظام سلامت؟  (۱۰۰ نظر)
امیرحسین ثابتی: آمریکا بعد از جام جهانی ایران را غزه دوم می‌کند!  (۸۰ نظر)
تصاویر شکنجه وحشیانه دو دختر توسط والدین‌شان +18  (۷۷ نظر)
پاسکاری دولتی‌ها بر سر کالابرگ/ یک میلیون تومانی که ثابت مانده اما بی‌ارزش‌تر می‌شود  (۷۷ نظر)
روحانی و ظریف بلندگوی آمریکا و اسرائیل در ایران هستند!  (۷۷ نظر)
وقتی بی‌برنامگی و سختگیری به هم می‌رسند/ افزایش حقوق بازنشستگان میان دعوای تأمین اجتماعی و بانک مرکزی گم شد؟  (۷۴ نظر)
خودشیرینی «گروسی» برای اربابان؛ استاندارد دوگانه آژانس درباره حملات به تاسیسات هسته‌ای ایران و امارات  (۶۷ نظر)
التماس مسیح علی نژاد برای حمله دوباره به ایران!  (۶۲ نظر)
افزایش «قیمت بنزین» از دستور کار دولت خارج شد؟ / «پاداش» سقاب برای مردم چیست؟  (۵۸ نظر)
پشت‌پرده تأخیر در واریز حقوق معیشت‌بگیران / چرا بازنشستگان «آخرین نفر» در صف حقوق هستند؟  (۵۷ نظر)
نامه جمعی از نمایندگان مجلس به رهبر انقلاب/ ۴ محور پیشنهادی برای تقویت پول ملی و آرامش اقتصادی  (۵۰ نظر)
tabnak.ir/005mMq
tabnak.ir/005mMq