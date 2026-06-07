بازیهای تیم ملی ایران را در سینما تماشا کنید
شورای صنفی نمایش با پخش مسابقات تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی در سینماها موافقت کرد.
کد خبر: ۱۳۷۷۵۲۳| |
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به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ هفتههای گذشته درخواستهایی از سوی برخی سینماداران برای پخش مسابقات فوتبال جامجهانی در سینماها منتشر شد که تاکنون خبری رسمی درباره صدور مجوز این کار منتشر نشده است.
در این زمینه مهدی کرمپور - دبیر شورای صنفی نمایش - در پاسخ به این پرسش که آیا این موضوع در شورای صنفی نمایش مطرح شده و تصمیمی درباره آن گرفته شده است یا خیر، گفت: از نظر شورای صنفی نمایش پخش بازیهای تیم ملی فوتبال ایران - که فعلاً در مرحله گروهی شامل سه بازی میشود - در سینماها با کسب مجوزهای لازم از ارگانهای ذیرربط بلامانع است.
(برنامه بازیهای ایران در دور گروهی جام جهانی ۲۰۲۶، در روزهای ۲۶ خرداد ساعت۰۴:۳۰ صبح (ایران - نیوزیلند)، ۳۱ خرداد ساعت ۲۲:۳۰ (بلژیک - ایران) و ۶ تیر ساعت ۰۶:۳۰صبح (مصر - ایران) است.)
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