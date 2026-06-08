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کوثری در گفتگو با تابناک:

ایران چقدر دارایی‌ بلوکه شده دارد؟ / ادعای آمریکا درباره پول‌های ایران مضحک است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به آخرین وضعیت دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور، گفت: درباره آزادسازی منابع ایران مذاکرات و رایزنی‌هایی انجام شده بود اما اقدامات و سیاست‌های آمریکا مانع تحقق آن شد.
کد خبر: ۱۳۷۷۵۱۶
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5126 بازدید
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ایران چقدر دارایی‌ بلوکه شده دارد؟ / ادعای پرداخت پول‌های بلوکه‌شده ایران به کشور‌های منطقه مضحک است

اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره آخرین وضعیت دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور اظهار کرد: آنچه تاکنون درباره آن صحبت و توافقات اولیه صورت گرفته، رقمی در حدود ۴.۵ میلیارد دلار است که موضوع آزادسازی آن در دستور رایزنی‌ها قرار داشته است.

وی افزود: مذاکرات و گفت‌وگوهایی برای آزادسازی این منابع انجام شده و حتی در مقاطعی به نتایج مثبتی نیز نزدیک شده بود، اما در نهایت سیاست‌های دولت آمریکا و شخص ترامپ باعث شد این روند به نتیجه نهایی نرسد و عملاً مسیر آزادسازی منابع ایران با مانع مواجه شود.

کوثری در واکنش به برخی گزارش‌های رسانه‌های خارجی مبنی بر اینکه میزان دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است، تصریح کرد: ارقام مختلفی در این خصوص مطرح می‌شود، اما آنچه تاکنون به صورت مشخص درباره آن گفت‌وگو و پیگیری انجام شده همان رقمی است که اعلام شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در بخش دیگری از صحبت هایش، به ادعای برخی رسانه‌ها درباره تصمیم آمریکا برای استفاده از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران جهت پرداخت خسارت به کشورهای حاشیه خلیج فارس اشاره کرد و گفت: این موضوع از اساس مضحک و غیرقابل قبول است. آمریکا خود عامل اصلی ناامنی‌ها، تنش‌ها و خسارت‌های ایجادشده در منطقه بوده و نمی‌تواند با مصادره اموال ملت ایران، برای دیگران تعیین تکلیف کند.

منطقی‌ترین پرسش این است که چگونه کشوری که خود آغازگر اقدامات خصمانه و عامل اصلی بسیاری از خسارت‌ها بوده، امروز مدعی جبران خسارت دیگران از محل دارایی‌های ایران شده است؟ اگر قرار بر پرداخت خسارت باشد، این آمریکا است که باید پاسخگوی خسارت‌های سنگین انسانی و مادی واردشده به ملت ایران باشد.

وی ادامه داد: منطقی‌ترین پرسش این است که چگونه کشوری که خود آغازگر اقدامات خصمانه و عامل اصلی بسیاری از خسارت‌ها بوده، امروز مدعی جبران خسارت دیگران از محل دارایی‌های ایران شده است؟ اگر قرار بر پرداخت خسارت باشد، این آمریکا است که باید پاسخگوی خسارت‌های سنگین انسانی و مادی واردشده به ملت ایران باشد.

کوثری با انتقاد از رویکرد واشنگتن در قبال دارایی‌های ایران خاطرنشان کرد: رفتار آمریکا در این زمینه مصداق همان سیاستی است که سال‌ها جمهوری اسلامی ایران نسبت به آن هشدار داده است؛ یعنی تلاش برای وارونه‌نمایی واقعیت‌ها و جلوه دادن متجاوز به جای طلبکار. این ادعاها نه مبنای حقوقی دارد و نه از منظر بین‌المللی قابل دفاع است.

وی در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران پیگیری حقوقی و سیاسی برای آزادسازی دارایی‌های خود را ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد حقوق ملت ایران قربانی اهداف سیاسی و اقدامات یکجانبه آمریکا شود.

به گزارش تابناک، رویترز در خبری مدعی شده است: ایالات متحده در حال بررسی راه‌هایی برای در اختیار گذاشتن دارایی‌های ایران به اعراب خلیج فارس است تا به تأمین مالی بازسازی و تعمیر خسارات ناشی از حملات ایران کمک کند.

یک منبع به رویترز گفته است که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، به مقامات این وزارتخانه دستور داده تا میزان خسارات وارده به شرکای ایالات متحده در منطقه خلیج فارس را ارزیابی کرده و هزینه‌های مربوط به تعمیر و بازسازی را تخمین بزنند.

مقامات آمریکایی بررسی خواهند کرد که آیا می‌توان از دارایی‌های ایران برای جبران خسارات یا بازسازی خسارات گذشته و آینده مرتبط با ایران استفاده کرد یا خیر.

نیویورک پست و فاکس نیوز نیز همین گزارش را منتشر کردند و از یک منبع نقل شده است که وزارت خزانه‌داری از «تمام ابزار‌های موجود برای اجازه دادن به متحدان خلیج فارس ما برای حمایت از بازسازی و تعمیر هرگونه خسارت آینده ناشی از ایران» استفاده خواهد کرد.

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مجلس کوثری دارایی های مسدود شده ایران خبر فوری قطر ایران آمریکا توافق کمیسیون امنیت ملی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۴
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
19
پاسخ
تابناک تصور من این بود که شما از ایشان سئوال میگردیدکه ۴/۵ میلیارد دلار را در مقابل ۱۰۰ میلیاردی که شما در سایت درج گردید از کجا آورده اند
این نشان می‌دهد که مجلسیان چقدر بی اطلاع و یا خواب هستنداما!!
نکنه هدفی از اعلام این رقم بی ربط دارند نکنه پیشنهادی برای تقسیم بین مجلس و………دارند
باعث تاسف است بویژه عدم پاسخگوئی شما به ایشان
البته وظیفه دولت و بانک مرکزی که صورت دقیق مبالغ توقیف شده اعلام کند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
بنظر میرسد ترامپ قصد دارد همان بخش کوچکی از دارایی ایران را که احتمالا آزاد میشود، دو دستی به عرب های خلیج بدهد تا جبران خسارات موشک های ایران تامین شود
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
اولا خلیج نه و خلیج فارس، دوماً اعراب باید خسارت جنگنده ها و موشک‌های برخاسته از سرزمینهای اشغالی شان را به ایران بپردازند ، نه بالعکس آن.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
3
پاسخ
چرا همان طور که فرودگاه ها بسته شدند بورس بسته نشد؟ کشورهای دیگه یک روز طوفان میاد میگن به خاطر حفاظت از سرمایه مردم امروز بورس بسته است. توی ساعت کاری بورس داره ... ... . بعد بورس بسته نمیشه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
6
19
پاسخ
مضک یا غیر مضحک، فعلا ریش و قیچی به دست کدخداست
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
آمریکا دیگ کدخدا نیست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
2
8
پاسخ
توافق هم بشه رژیم صهیونیستی با همکاری آمریکا مجدد به کشور حمله خواهند کرد فقط میخوان اورانیوم با فریبکاری بدست بیارن خیالشون راحت بشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۷:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
برو بابا
اورانیوم مگه آهن پاره است که دستشون برسه
چقدر حرف رسانه های بیسواد را باور میکنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
4
پاسخ
بورس برا چی بسته بسه باید کار و کسب جریان داسته باسه هی که نمیشه بورس و ببندی که
ناشناس
|
Canada
|
۱۶:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
1
پاسخ
اگر هنوز ایران ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد چرا مقامات فقط از ۶ میلیارد دلار در قطر می گویند و صحبتی از ۹۴ میلیارد و کشور ذخیره شده نمی کنند؟. واقعیت این هست که بیشتر این ذخایر در چین و هند بود و در این سال‌های خرج واردات و مونتاژ جک و چری و لوازم خانگی تولید! داخل و… شده است
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
0
1
پاسخ
آقای همتی یعنی نمی دانند چقدر پول ایران در خارج بلوکه شده؟؟؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
1
0
پاسخ
پول بلوکه یعنی طلب ما از امریکا و بس،،،،،،
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