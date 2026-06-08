کوثری در گفتگو با تابناک:
ایران چقدر دارایی بلوکه شده دارد؟ / ادعای آمریکا درباره پولهای ایران مضحک است
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به آخرین وضعیت داراییهای مسدود شده ایران در خارج از کشور، گفت: درباره آزادسازی منابع ایران مذاکرات و رایزنیهایی انجام شده بود اما اقدامات و سیاستهای آمریکا مانع تحقق آن شد.
کد خبر: ۱۳۷۷۵۱۶| |
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تابناک تصور من این بود که شما از ایشان سئوال میگردیدکه ۴/۵ میلیارد دلار را در مقابل ۱۰۰ میلیاردی که شما در سایت درج گردید از کجا آورده اند
این نشان میدهد که مجلسیان چقدر بی اطلاع و یا خواب هستنداما!!
نکنه هدفی از اعلام این رقم بی ربط دارند نکنه پیشنهادی برای تقسیم بین مجلس و………دارند
باعث تاسف است بویژه عدم پاسخگوئی شما به ایشان
البته وظیفه دولت و بانک مرکزی که صورت دقیق مبالغ توقیف شده اعلام کند
این نشان میدهد که مجلسیان چقدر بی اطلاع و یا خواب هستنداما!!
نکنه هدفی از اعلام این رقم بی ربط دارند نکنه پیشنهادی برای تقسیم بین مجلس و………دارند
باعث تاسف است بویژه عدم پاسخگوئی شما به ایشان
البته وظیفه دولت و بانک مرکزی که صورت دقیق مبالغ توقیف شده اعلام کند
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ناشناس| |
۱۳:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
ناشناس| |
۱۸:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
چرا همان طور که فرودگاه ها بسته شدند بورس بسته نشد؟ کشورهای دیگه یک روز طوفان میاد میگن به خاطر حفاظت از سرمایه مردم امروز بورس بسته است. توی ساعت کاری بورس داره ... ... . بعد بورس بسته نمیشه؟
مضک یا غیر مضحک، فعلا ریش و قیچی به دست کدخداست
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ناشناس| |
۱۷:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
توافق هم بشه رژیم صهیونیستی با همکاری آمریکا مجدد به کشور حمله خواهند کرد فقط میخوان اورانیوم با فریبکاری بدست بیارن خیالشون راحت بشه
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ناشناس| |
۱۷:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۸
اورانیوم مگه آهن پاره است که دستشون برسه
چقدر حرف رسانه های بیسواد را باور میکنید
بورس برا چی بسته بسه باید کار و کسب جریان داسته باسه هی که نمیشه بورس و ببندی که
اگر هنوز ایران ۱۰۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد چرا مقامات فقط از ۶ میلیارد دلار در قطر می گویند و صحبتی از ۹۴ میلیارد و کشور ذخیره شده نمی کنند؟. واقعیت این هست که بیشتر این ذخایر در چین و هند بود و در این سالهای خرج واردات و مونتاژ جک و چری و لوازم خانگی تولید! داخل و… شده است
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