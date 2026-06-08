اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره آخرین وضعیت دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور اظهار کرد: آنچه تاکنون درباره آن صحبت و توافقات اولیه صورت گرفته، رقمی در حدود ۴.۵ میلیارد دلار است که موضوع آزادسازی آن در دستور رایزنی‌ها قرار داشته است.

وی افزود: مذاکرات و گفت‌وگوهایی برای آزادسازی این منابع انجام شده و حتی در مقاطعی به نتایج مثبتی نیز نزدیک شده بود، اما در نهایت سیاست‌های دولت آمریکا و شخص ترامپ باعث شد این روند به نتیجه نهایی نرسد و عملاً مسیر آزادسازی منابع ایران با مانع مواجه شود.

کوثری در واکنش به برخی گزارش‌های رسانه‌های خارجی مبنی بر اینکه میزان دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است، تصریح کرد: ارقام مختلفی در این خصوص مطرح می‌شود، اما آنچه تاکنون به صورت مشخص درباره آن گفت‌وگو و پیگیری انجام شده همان رقمی است که اعلام شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در بخش دیگری از صحبت هایش، به ادعای برخی رسانه‌ها درباره تصمیم آمریکا برای استفاده از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران جهت پرداخت خسارت به کشورهای حاشیه خلیج فارس اشاره کرد و گفت: این موضوع از اساس مضحک و غیرقابل قبول است. آمریکا خود عامل اصلی ناامنی‌ها، تنش‌ها و خسارت‌های ایجادشده در منطقه بوده و نمی‌تواند با مصادره اموال ملت ایران، برای دیگران تعیین تکلیف کند.

منطقی‌ترین پرسش این است که چگونه کشوری که خود آغازگر اقدامات خصمانه و عامل اصلی بسیاری از خسارت‌ها بوده، امروز مدعی جبران خسارت دیگران از محل دارایی‌های ایران شده است؟ اگر قرار بر پرداخت خسارت باشد، این آمریکا است که باید پاسخگوی خسارت‌های سنگین انسانی و مادی واردشده به ملت ایران باشد.

وی ادامه داد: منطقی‌ترین پرسش این است که چگونه کشوری که خود آغازگر اقدامات خصمانه و عامل اصلی بسیاری از خسارت‌ها بوده، امروز مدعی جبران خسارت دیگران از محل دارایی‌های ایران شده است؟ اگر قرار بر پرداخت خسارت باشد، این آمریکا است که باید پاسخگوی خسارت‌های سنگین انسانی و مادی واردشده به ملت ایران باشد.

کوثری با انتقاد از رویکرد واشنگتن در قبال دارایی‌های ایران خاطرنشان کرد: رفتار آمریکا در این زمینه مصداق همان سیاستی است که سال‌ها جمهوری اسلامی ایران نسبت به آن هشدار داده است؛ یعنی تلاش برای وارونه‌نمایی واقعیت‌ها و جلوه دادن متجاوز به جای طلبکار. این ادعاها نه مبنای حقوقی دارد و نه از منظر بین‌المللی قابل دفاع است.

وی در پایان تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران پیگیری حقوقی و سیاسی برای آزادسازی دارایی‌های خود را ادامه خواهد داد و اجازه نخواهد داد حقوق ملت ایران قربانی اهداف سیاسی و اقدامات یکجانبه آمریکا شود.

به گزارش تابناک، رویترز در خبری مدعی شده است: ایالات متحده در حال بررسی راه‌هایی برای در اختیار گذاشتن دارایی‌های ایران به اعراب خلیج فارس است تا به تأمین مالی بازسازی و تعمیر خسارات ناشی از حملات ایران کمک کند.

یک منبع به رویترز گفته است که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، به مقامات این وزارتخانه دستور داده تا میزان خسارات وارده به شرکای ایالات متحده در منطقه خلیج فارس را ارزیابی کرده و هزینه‌های مربوط به تعمیر و بازسازی را تخمین بزنند.

مقامات آمریکایی بررسی خواهند کرد که آیا می‌توان از دارایی‌های ایران برای جبران خسارات یا بازسازی خسارات گذشته و آینده مرتبط با ایران استفاده کرد یا خیر.

نیویورک پست و فاکس نیوز نیز همین گزارش را منتشر کردند و از یک منبع نقل شده است که وزارت خزانه‌داری از «تمام ابزار‌های موجود برای اجازه دادن به متحدان خلیج فارس ما برای حمایت از بازسازی و تعمیر هرگونه خسارت آینده ناشی از ایران» استفاده خواهد کرد.