آمار جدید از فروش «برق قطعنشو» در بورس انرژی
به گزارش خبرنگار انرژی تابناک، مصطفی رجبی مشهدی در نشست خبری وزارت نیرو با اشاره به توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر گفت: در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم، ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور حدود یک هزار و ۲۵۰ مگاوات بود، اما اکنون این ظرفیت از ۵ هزار مگاوات عبور کرده که یک رکورد بیسابقه در صنعت برق کشور به شمار میرود.
معاون وزیر نیرو با اشاره به بهبود شرایط نیروگاههای برقآبی کشور گفت: سال گذشته کشور با خشکسالی مواجه بود، اما امسال ظرفیت تولید برق نیروگاههای برقآبی تا این لحظه حدود ۳۹ درصد نسبت به ظرفیت اسمی افزایش یافته است.
معاون وزیر نیرو از رشد کمسابقه ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور خبر داد و گفت: ظرفیت این نیروگاهها از حدود ۱۲۵۰ مگاوات در ابتدای دولت چهاردهم به بیش از ۵ هزار مگاوات رسیده؛ همزمان با بهبود شرایط نیروگاههای برقآبی و افزایش ۳۹ درصدی ظرفیت تولید، بیش از ۷ هزار مگاوات ظرفیت ذخیره برای عبور از اوج مصرف تابستان در شبکه برق کشور فراهم شده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۷ هزار مگاوات ظرفیت ذخیره برای استفاده در دوره اوج مصرف در اختیار داریم و برنامهریزی شده که میزان تولید برق نیروگاههای برقآبی در ماههای تیر و مرداد حداقل ۳۰ درصد بیشتر از سال گذشته باشد.
معاون وزیر نیرو در پاسخ به سؤال خبرنگار انرژی تابناک درباره توجه به ناترازی فعلی برق در ساعات پیک تابستان ۱۴۰۵، آمار حجم معاملات و فروش «برق قطعنشو» در بورس انرژی تا امروز، تعداد صنایع یا واحدهای تولیدی استفادهکننده از این ابزار، میزان تأثیر آن بر کاهش محدودیتهای کلی صنایع و همچنین برنامههای پیشبینیشده برای گسترش این طرح و تسهیل دسترسی صنایع کوچک و متوسط به آن، گفت: در تابلوی برق آزاد ۲۳۰ نیروگاه، به ظرفیت ۱۴۷۴ مگاوات برای خردادماه در تابلوی برق آزاد عرضه کرده که از این میزان، ۶۱۶ مگاوات معامله شده و الباقی آماده فروش به متقاضیانی است که مازاد بر مصرفی که برای آنها تعیین شده میتوانند در صورت نیاز تهیه کنند.
وی افزود: در نیروگاههای ماده ۴ حدود ۱۲۱۰ مگاوات ظرفیتی است که در مدار تولید قرار گرفته که قابل معامله است که علاوه بر اینکه میتوانند در صنایع خودشان آن را تهیه کنند به صنایع دیگر هم که مورد نیاز است تحویل دهند. از این بخش حدود ۱۲۰۷ مگاوات در حال مصرف است. در بخش عرضه در تابلوی سبز نیز یکی از اقداماتی که صنعت برق انجام میدهد، بهرهگیری حداکثری از ظرفیت تولید در ساعات ظهر است؛ زمانی که تولید برق به اوج روزانه خود میرسد.
معاون وزیر نیرو ادامه داد: در این سازوکار برای مشترکانی که بهصورت ۲۴ ساعته نیازمند مصرف برق هستند، برق بهصورت پیوسته و با ضریب مشخصی که متناسب با ضریب تولید روزانه تعیین میشود، عرضه میشود. در حال حاضر، ۳۶۲ مگاوات برق در این تابلو عرضه میشود. همچنین در تابلوی سبز، ۴۷۹ مگاوات برق عرضه شده که از این میزان ۱۵۷ مگاوات به فروش رسیده و مابقی نیز برای متقاضیان دریافت برق سبز آماده عرضه است.
وی در پایان متذکر شد: در حال حاضر ظرفیتی حدود ۱۱۰۰ مگاوات برای عرضه در بازار وجود دارد و برای متقاضیانی که مصرف بیشتری دارند، امکان تأمین برق فراهم است. پیشبینی میشود در تیرماه ۱۵۰۰ مگاوات به این میزان اضافه شود و میزان عرضه در تابلوی برق آزاد به برق سبز نسبت به سال گذشته حدود سه تا چهار برابر افزایش یابد.