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قیمت انواع سکه در بازار امروز ۱۷ خرداد

سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۱۸۳ میلیون تومان در معامله بود.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۶۷
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5502 بازدید
قیمت انواع سکه در بازار امروز ۱۷ خرداد

 به گزارش تابناک؛ بازار امروز شاهد صعود  قیمت سکه نسبت به روز گذشته است.

قیمت سکه امامی امروز

سکه امامی امروز با افزایش، در نرخ ۱۸۳ میلیون تومان در معامله بود.

آخرین نرخ نیم سکه

نیم سکه امروز با افزایش، ۹۳ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین  نرخ ربع سکه

ربع سکه امروز با ۵۳ میلیون تومان نرخ‌گذاری شد.

آخرین نرخ سکه گرمی

در بازار امروز هر سکه گرمی نیز با ۲۷ میلیون تومان فروخته شد.

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