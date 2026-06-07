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ادعای الجزیره درباره تفاهم جدید ایران و آمریکا

این پیش‌نویس برای اینکه بدون مشکل به سمت اعلام توافق پیش برود، به آرای اکثریت مطلق نیاز دارد.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۶۳
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ادعای الجزیره درباره تفاهم جدید ایران و آمریکا

خبرنگار الجزیره می گوید پیش‌نویس یادداشت تفاهم ایران و آمریکا در تهران به رای گیری گذاشته شده است.

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب، نورالدین الدغیر خبرنگار الجزیره در تهران مدعی شد: پیش‌نویس یادداشت تفاهم ایران و آمریکا در اختیار نهادی در تهران قرار دارد تا بررسی شود. 

این پیش‌نویس برای اینکه بدون مشکل به سمت اعلام توافق پیش برود، به آرای اکثریت مطلق نیاز دارد. 

ممکن است در اواسط هفته شاهد تحولاتی استثنایی باشیم؛ البته به شرطی که دولت آمریکا مانند دو هفته پیش که تشریفات اعلام توافق آماده بود، در لحظه آخر نظرش را تغییر ندهد.

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