پاتک فولادمبارکه به التهاب بازار ورق گرم
توقف ناگزیر خطوط تولید شرکت فولاد مبارکه در پی تنشهای اخیر، بازار ورق گرم فولادی را در لبه چنین پرتگاهی قرار داد. با کاهش عرضه، فاصله میان نرخهای بورس کالا و بازار آزاد افزایش یافت و انتظارات تورمی به بالاترین حد خود رسید. با این حال، مداخله هدفمند و استراتژی جسورانه این غول صنعتی در بورس کالا، نه تنها ترمز رشد قیمتها را کشید، بلکه نشان داد در مواقع بحران، سیاستگذاری دقیق سمت عرضه میتواند به عنوان قدرتمندترین ابزار مدیریتی عمل کند.
پس از حمله تجاوزکارانه دشمن در جریان جنگ رمضان و توقف موقت فعالیتها در مجتمع فولاد مبارکه، نخستین واکنش بازار، هراس از کمبود موجودی بود. این هراس، خود را در قامت رشد قیمت ورق گرم در بازار آزاد نشان داد. فعالان بازار با پیشبینی کاهش مستمر عرضه، به احتکار و خودداری از فروش روی آوردند؛ پدیدهای که شکاف قیمتی میان بورس کالا و بازار آزاد را افزایش داد و زنگ خطر اختلال جدی در زنجیره تامین صنایع پاییندستی را به صدا درآورد.
استراتژی تزریق در اوج التهاب
در چنین فضای غبارآلودی، مدیریت فولاد مبارکه با درک اهمیت زمان در کنترل بحران، استراتژی «تزریق مستمر و هدفمند» را در دستور کار قرار داد. این شرکت طی دو نوبت در تاریخهای ۷ اردیبهشت و ۴ خرداد ۱۴۰۵، اقدام به عرضه گسترده محصولات خود در بورس کالا کرد. اما آنچه این عرضهها را از یک اقدام معمول تجاری متمایز میساخت، پشتوانه لجستیکی و عملیاتی آن بود؛ بر اساس دادههای موجود، این شرکت از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا کنون، بالغ بر ۲۸۳ هزار تن محصول را به مقاصد صنایع پاییندستی حمل کرد که از این میزان، ۲۳۱ هزار تن آن تنها در بازه زمانی اردیبهشت و دهه نخست خرداد ماه تحویل داده شد. این حجم از تحویل سریع، سیگنال روشنی از توانمندی شرکت در حفظ جریان تامین، حتی در شرایط پس از بحران، به بازار مخابره کرد.
سیگنال تثبیت و عقبنشینی دلالان
نقطه عطف این عملیات تنظیم بازار، در تصمیمگیری برای قیمتگذاری عرضه دوم (۴ خرداد) نهفته بود. در شرایطی که انتظارات تورمی شکلگرفته در بازار، احتمال افزایش قیمت پایه را بازتاب می داد، فولاد مبارکه محصولات خود را با همان قیمت عرضه نخست روانه تابلوی بورس کالا کرد. این ثبات قیمتی در عرضه دوم، منجر به کاهش ۴ هزار تومانی قیمت پایه نسبت به انتظارات بازار شد. این شوک روانی، محاسبات سفتهبازان را بر هم زد. شرکتها و دلالانی که تا پیش از این با امید به سودهای کلان از عرضه موجودی خود امتناع میکردند؛ با مشاهده عزم راسخ تولیدکننده برای کنترل التهاب و حمایت از صنایع پایین دست، به سرعت وارد عمل شده و انبارهای خود را به روی بازار باز کردند. این موج جدید عرضه در بازار آزاد، منجر شد تا روند نزولی قیمتها شتاب بیشتری بگیرد.
بررسی دقیق نمودار روند قیمتها در این بازه زمانی بهخوبی نشان میدهد که پس از عرضههای اردیبهشت و خرداد، بازار وارد فاز اصلاح و منطقیسازی قیمت شده و شکاف میان نرخهای بورس کالا و بازار آزاد به حداقل ممکن رسیده است:
تنظیمگری در سایه تولید
بررسی روند بازار ورق گرم در هفتههای پرالتهاب ابتدای سال نشان میدهد که مدیریت بحران در صنایع مادر، نیازمند ترکیبی از تصمیمات جسورانه و زمانسنجی دقیق است. عرضههای هدفمند فولاد مبارکه، حفظ حجم بالای تحویل محصولات و هوشمندی در کنترل قیمت پایه بورس کالا، توانست انتظارات تورمی را به طور کامل خنثی کند و ثبات را به بازار بازگرداند. دستاورد این استراتژی عرضه هوشمندانه بازگشت دوباره ثبات به بازار ورق گرم کشور بود. همین امر ثابت کرد بزرگترین تولیدکننده فولاد کشور، تنها یک بنگاه اقتصادی نیست؛ بلکه لنگرگاه ثبات در تامین پایدار نیاز صنایع پایین دستی و اصلیترین بازوی تنظیمگر بازار فولاد در روزهای بحرانی محسوب میشود.