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تداوم ۱۰ روزه هوای قابل‌قبول در تهران

کیفیت هوای تهران برای دهمین روز متوالی در وضعیت قابل‌قبول قرار دارد.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۲۷
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تداوم ۱۰ روزه هوای قابل‌قبول در تهران

به گزارش تابناک؛ در حال حاضر میانگین کیفیت هوای تهران با شاخص ۷۹ در وضعیت قابل‌قبول قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود این وضعیت تا روز آینده نیز تداوم داشته باشد.

تهران از ابتدای سال جاری تاکنون ۶۵ روز در وضعیت قابل‌قبول، ۱۲ روز در وضعیت پاک و ۲ روز در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس بوده است.

گفتنی است که شاخص کیفیت هوا (AQI) به ۶ دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود. بر اساس این تقسیم‌بندی از عدد صفر تا ۵۰ هوا «پاک»، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا «قابل‌قبول یا متوسط»، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا «ناسالم برای گروه‌های حساس»، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوا «ناسالم»، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا «بسیار ناسالم» و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا «خطرناک» است.

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تداوم هوای قابل قبول وضعیت پاک تهران
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
0
پاسخ
احتمالا بدلیل رادارهای بوده که هوای شهرها آلوده میشده.باید اون مسوولی که میگفت عدم بارندگی به علت رادارها بوده نظرش را بگه
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