نقش «منطقه دلالان» در نوسان قیمت زنجیره پتروشیمی!
رئیس هیئتمدیره اتحادیه صنایع پاییندستی پتروشیمی درباره تأثیر جنگ اخیر بر صنایع پتروشیمی گفت: در جنگ اخیر، دشمن چندین پتروشیمی را مورد حمله قرار داد و برخی از شبکههای پتروشیمی از مدار خارج شدند.
به گزارش تابناک، حسین دُر با بیان اینکه دشمن فکر می کرد که ما دچار یک ابر بحران شویم و حداقل، تا ۲۴ ماه پتروشیمیها به مدار برنگردند، ادامه داد: آن چیزی که وجود دارد این است با توجه به این شرایط، به صورت ناگهانی قیمتها هیجانی شدند و جوّ روانی که به وجود آمده بود باعث شد تا قیمتها به شدت افزایش پیدا کنند؛ به طوریکه این افزایش قیمتها تا ۵-۴ برابر نیز، گزارش شدند. به همین دلیل، جلساتی برگزار شد تا تخصیص مواد اولیه به کالاهای اساسی داده شود و تولیدکنندگان تقسیمبندی شدند و گروه اول و دوم در اولویت بسیار بالایی قرار گرفتند. زیرا وقتی مردم به داروخانهها و فروشگاهها مراجعه میکنند با کمبودی رو به رو نشوند.
دُر ادامه داد: در حال حاضر، با گذشت دو ماه از جنگ اخیر، عرضهها در بورس کالا به حدود ۶۰ درصد عرضههای قبلی رسیده و با وجود این که یک گرانی مقطعی داشتیم، امّا در حال حاضر، قیمتها تا حدودی برگشتهاند و اگر بخواهیم با سال گذشته مقایسه کنیم افزایش قیمت وجود دارد که عمدتاً به دلیل اختلاف نرخ ارز و کمبودی است که هنوز وجود دارد.
رئیس هیئتمدیره اتحادیه صنایع پاییندستی پتروشیمی درباره نقش دلالان در افزایش کاذب قیمتها گفت: موجودی انبارها کنترل شد و در مناطقی که به اصطلاح به مناطق دلالان معروف است توقیف انجام شد و به موادی که برای تولیدکنندگان بود نظم داده شد و نظارتها به شدت افزایش پیدا کردند که در این مقطع، مواد به تولیدکننده واقعی برسد؛ هر چند که ما اعتقاد داریم همیشه باید این کار انجام شود و نباید اجازه داد که این اقدامات بازدارنده برای جلوگیری از تخلفات فقط در مواقع حساس انجام شوند.
قبل از این ایام، به طور مثال؛ قیمت PVC یکصد هزار تومان بوده که این قیمت در یکی دو هفته ابتدایی تا بیش از ۵۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و در حال حاضر، در بورس کالا ۲۲۰-۱۹۰ هزار تومان معامله میشود. این نشان می دهد که در مقایسه با بهمنماه ۱۴۰۴ هنوز افزایش قیمت وجود دارد، امّا باید توجه کرد که قیمتهای جهانی نیز، حدود ۶۰ درصد افزایش پیدا کردهاند.
دُر درباره تأمین مواد اولیه برای صنایع پاییندستی ادامه داد: ما چند گروه کالایی را مدنظر قرار دادیم که شامل صنایع غذایی، بهداشتی و پزشکی، شوینده و بستهبندی گروه اول هستند و دستهبندیها به آرامی در حال برگشتن به مدار خود هستند و امیدوار هستیم که تا قبل از تابستان به میزان پیش از جنگ برگردیم.
رئیس هیئتمدیره اتحادیه صنایع پاییندستی پتروشیمی درمورد مهمترین اولویت وزارت صمت برای ثبات در صنایع پتروشیمی افزود: ما به عنوان بخش خصوصی و تولیدکننده، اولین اولویتی که داشتهایم خوداظهاری و کالاهای اساسی بوده زیرا وقتی مردم به سوپرمارکت یا داروخانه میروند احساس کمبود ناشی از جنگ نداشته باشند و تنظیمگری در بازار کالاهای اساسی به وجود آمد.
ما دو بخش کالا داریم. یک سری از کالاها هستند که شامل قیمتگذاری میشوند. به طور مثال؛ شویندهها که ظرف و مظروف آنها وابسته به صنایع پتروشیمی هستند و در برخی از جاها حضور داریم که قیمتگذاری کالاهای ما با آنها ارتباط دارند. مثل لبنیات.