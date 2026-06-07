نیروی هوایی آمریکا به دلیل توقف تولید و آمار بالای شکار پهپاد‌های MQ-۹ توسط پدافند ایران و یمن، با کمبود شدید مواجه شده و در فراخوانی بی‌سابقه، از هر کشور یا گروهی که این پهپاد را دارد، درخواست خرید کرد.

به گزارش تابناک به نقل از دانشجو؛ نیروی هوایی آمریکا به دلیل توقف تولید و آمار بالای شکار پهپادهای MQ-9 توسط پدافند ایران و یمن، با کمبود شدید مواجه شده و در فراخوانی بی‌سابقه، از هر کشور یا گروهی که این پهپاد را دارد، درخواست خرید کرد.

گفته می‌شود نیروی هوایی ایالات متحده تاکنون به زور توانسته چند پهپاد MQ-9A Block 5 استفاده‌نشده را از جنرال اتمیکس خریداری کند.