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درخواست بی‌سابقه واشنگتن از جهان!

نیروی هوایی آمریکا به دلیل توقف تولید و آمار بالای شکار پهپاد‌های MQ-۹ توسط پدافند ایران و یمن، با کمبود شدید مواجه شده و در فراخوانی بی‌سابقه، از هر کشور یا گروهی که این پهپاد را دارد، درخواست خرید کرد.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۰۸
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2687 بازدید
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درخواست بی‌سابقه واشنگتن از جهان!

به گزارش تابناک به نقل از دانشجو؛ نیروی هوایی آمریکا به دلیل توقف تولید و آمار بالای شکار پهپادهای MQ-9 توسط پدافند ایران و یمن، با کمبود شدید مواجه شده و در فراخوانی بی‌سابقه، از هر کشور یا گروهی که این پهپاد را دارد، درخواست خرید کرد.

گفته می‌شود نیروی هوایی ایالات متحده تاکنون به زور توانسته چند پهپاد MQ-9A Block 5 استفاده‌نشده را از جنرال اتمیکس خریداری کند.

درخواست بی‌سابقه واشنگتن از جهان!

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برچسب ها
آمریکا واشنگتن خرید پهپاد نیروی هوایی پهپادهای MQ-9
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
2
14
پاسخ
درود خداوند بر نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
8
4
پاسخ
دایی این پهپاد در ارتش آمریکا از رده خارج محسوب میشود و خط تولید آن به ساخت پهپادهای پیشرفته تر مشغول است
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
توقف تولید با از رده خارج فرق داره برادر
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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