درخواست بیسابقه واشنگتن از جهان!
نیروی هوایی آمریکا به دلیل توقف تولید و آمار بالای شکار پهپادهای MQ-۹ توسط پدافند ایران و یمن، با کمبود شدید مواجه شده و در فراخوانی بیسابقه، از هر کشور یا گروهی که این پهپاد را دارد، درخواست خرید کرد.
کد خبر: ۱۳۷۷۴۰۸| |
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به گزارش تابناک به نقل از دانشجو؛ نیروی هوایی آمریکا به دلیل توقف تولید و آمار بالای شکار پهپادهای MQ-9 توسط پدافند ایران و یمن، با کمبود شدید مواجه شده و در فراخوانی بیسابقه، از هر کشور یا گروهی که این پهپاد را دارد، درخواست خرید کرد.
گفته میشود نیروی هوایی ایالات متحده تاکنون به زور توانسته چند پهپاد MQ-9A Block 5 استفادهنشده را از جنرال اتمیکس خریداری کند.
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