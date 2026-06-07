خواهر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی پیش از سفر شی جین پینگ رئیس جمهور چین به این کشور گفت که برنامه تسلیحات هسته‌ای کره شمالی «کاملاً غیرقابل مذاکره» است.

کیم یو جونگ روز یکشنبه در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری رسمی کره شمالی منتشر شد، اعلام کرد: وضعیت ما به عنوان یک قدرت هسته‌ای مطلقاً غیرقابل مذاکره است.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی افزود: کره شمالی «هیچ تهدیدی را تحمل نخواهد کرد.»

پکن و پیونگ یانگ روز جمعه اعلام کردند که شی جین پینگ از ۸ تا ۹ ژوئن به کره شمالی سفر خواهد کرد.

پس از سفر رئیس جمهور آمریکا به چین، کاخ سفید اعلام کرد که شی جین پینگ و دونالد ترامپ هدف مشترک خود برای خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی را مجدداً تأیید کردند.

پکن جزئیات مذاکرات را فاش نکرده اما اعلام کرده است که چین به «روش خود» برای «حل و فصل سیاسی» مسئله هسته‌ای کره شمالی تلاش می‌کند.

پیش از این کیم سونگ نماینده دائم کره شمالی در سازمان ملل در بیانیه‌ای رسمی در کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) تأکید کرد که پیونگ یانگ در هیچ شرایطی به این معاهده متعهد نیست.

همچنین رهبر کره شمالی پس از دیدار از یک مرکز جدید تولید سوخت هسته ای خواستار گسترش ظرفیت هسته ای این کشور شد.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در فروردین ماه طی اظهاراتی در سئول گفت که کره‌شمالی با افزایش فعالیت در تأسیسات کلیدی خود و احتمال افزودن یک تاسیسات جدید غنی‌سازی اورانیوم، پیشرفت «بسیار جدی» در توانایی‌های خود برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای داشته است.