عکس تکان دهنده از گوشی سرباز کشته شده اوکراینی
جستجوهایی که در مرورگر گوشی یک سرباز اوکراینی کشته شده پیدا شده بسیار قابل تأمل است.
کد خبر: ۱۳۷۷۳۹۲| |
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به گزارش تابناک، تصویری از گوشی یک سرباز اوکراینی کشته شده منتشر شده که در آن جستجوهایی که در مرورگر گوشی خود انجام داده به نمایش درآمده است:
مذاکرات اوکراین و روسیه
مذاکرات زلنسکی
زمان پایان جنگ در سال ۲۰۲۵
پایان جنگ در تابستان
ترامپ کی وارد گفتگوها میشود
ترامپ جنگ را پایان میدهد
ترامپ در حال مذاکره
کمکهای ترامپ به اوکراین
ترامپ کی جنگ را پایان میدهد
......
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲۰
من که خیلی تکان خوردم . واقعا این کجاش عجیب و تکان دهنده بود
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۸:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
میلان| |
۰۸:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
ناشناس| |
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
انسانها حق زندگی دارند و این حق را خداوند به عنوان آفریدگار به آنها بخشیده . موجوداتی که با راه انداختن جنگ این حق مسلم را از انسانها میگیرند پیروان شیطان و از دشمنان خداوند هستند .
یاد نوگولان مظلوم خودمان افتادم تو مدرسه میناب :(
یاد نوگولان مظلوم خودمان افتادم تو مدرسه میناب :(
این عکسه چنه؟
پاسخ ها
ناشناس| |
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
در جنگ، دو سرباز که یکدیگر را نمیشناسند، به خاطر اختلاف دو سیاستمدار که یکدیگر را بهخوبی میشناسند، جان هم را میگیرند.
تكان دهنده تر اين بود كه وسط ميدان جنگ اينترنت داشته درست مثل خودمون!
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