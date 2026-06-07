عکس تکان دهنده از گوشی سرباز کشته شده اوکراینی

به گزارش تابناک، تصویری از گوشی یک سرباز اوکراینی کشته شده منتشر شده که در آن جستجوهایی که در مرورگر گوشی خود انجام داده به نمایش درآمده است:

مذاکرات اوکراین و روسیه

مذاکرات زلنسکی

زمان پایان جنگ در سال ۲۰۲۵

پایان جنگ در تابستان

ترامپ کی وارد گفتگوها می‌شود

ترامپ جنگ را پایان می‌دهد

ترامپ در حال مذاکره

کمک‌های ترامپ به اوکراین

ترامپ کی جنگ را پایان می‌دهد

......