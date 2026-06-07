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عکس تکان دهنده از گوشی سرباز کشته شده اوکراینی

جستجوهایی که در مرورگر گوشی یک سرباز اوکراینی کشته شده پیدا شده بسیار قابل تأمل است.
کد خبر: ۱۳۷۷۳۹۲
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17036 بازدید
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۲۰

عکس تکان دهنده از گوشی سرباز کشته شده اوکراینی

به گزارش تابناک، تصویری از گوشی یک سرباز اوکراینی کشته شده منتشر شده که در آن جستجوهایی که در مرورگر گوشی خود انجام داده به نمایش درآمده است:

مذاکرات اوکراین و روسیه

مذاکرات زلنسکی

زمان پایان جنگ در سال ۲۰۲۵

پایان جنگ در تابستان

ترامپ کی وارد گفتگوها می‌شود

ترامپ جنگ را پایان می‌دهد

ترامپ در حال مذاکره

کمک‌های ترامپ به اوکراین

ترامپ کی جنگ را پایان می‌دهد

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اوکراین جنگ اوکراین سرباز اوکراینی زلنسکی روسیه ولادیمیر پوتین ترامپ
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲۰
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
93
26
پاسخ
من که خیلی تکان خوردم . واقعا این کجاش عجیب و تکان دهنده بود
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
وقتی متوجه اصل قضیه نمیشی و درک درستی از زندگی نداشته باشی معلومه که تکون نمیخوری
میلان
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۸:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
نفهمیدی
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
همش منتظر بود جنگ تموم بشه راحت شه ولی عجیبترش اینجاست منتظره ترامپ جنگو تموم کنه .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۵۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
93
پاسخ
مردم عادی برای سیاسیون
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
6
135
پاسخ
انسانها حق زندگی دارند و این حق را خداوند به عنوان آفریدگار به آنها بخشیده . موجوداتی که با راه انداختن جنگ این حق مسلم را از انسانها میگیرند پیروان شیطان و از دشمنان خداوند هستند .
یاد نوگولان مظلوم خودمان افتادم تو مدرسه میناب :(
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
4
120
پاسخ
درد اوره... سیاست مدارا رو میز نشستن و سرباز های بیچاره میجنگن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
24
پاسخ
بیچاره چقدر امیدوار بوده جنگ تموم بشه برگرده خونه☹
امیرداداش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
18
پاسخ
خداوند او را بیامرزد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
4
1
پاسخ
این عکسه چنه؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
زیاد به خودت زحمت نده مغزت خسته میشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۱۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
21
پاسخ
در جنگ، دو سرباز که یکدیگر را نمی‌شناسند، به خاطر اختلاف دو سیاستمدار که یکدیگر را به‌خوبی می‌شناسند، جان هم را می‌گیرند.
مهدي
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
18
پاسخ
تكان دهنده تر اين بود كه وسط ميدان جنگ اينترنت داشته درست مثل خودمون!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۶:۵۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
1
12
پاسخ
گوشی من از این تکان دهنده تره
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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