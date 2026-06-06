به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، «علی فالح الزیدی»، نخست‌وزیر عراق، از برنامه‌ریزی برای انجام یک سفر رسمی به آمریکا در آینده نزدیک خبر داد.

نخست‌وزیر عراق اعلام کرد که در این سفر، هیئتی از تجار و بازرگانان عراقی وی را همراهی خواهند کرد.