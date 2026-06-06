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چاه‌ها آب را از «پریشان» دزدیدند + عکس

درحالی‌که تالاب پریشان یکی از بزرگ‌ترین تالاب‌های آب شیرین ایران است، امسال وارد شانزدهمین سال خشکی خود شد.
کد خبر: ۱۳۷۷۳۸۶
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3558 بازدید
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چاه‌ها آب را از «پریشان» دزدیدند + عکس

به گزارش تابناک به نقل از فارس، احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون سازمان حفاظت محیط زیست، امروز شنبه به فارس اعلام کرد که ۴۹۰ حلقه چاه غیرمجاز به‌همراه تعدادی چاه مجاز که برداشت آب آن‌ها فراتر از توان اکولوژیکی منطقه است، شناسایی شده‌اند که از مهم‌ترین عوامل خشک شدن تالاب پریشان محسوب می‌شوند.

به گفته مسوولان محیط‌زیست، تا زمانی که تکلیف این چاه‌ها مشخص نشود، نمی‌توان انتظار احیای تالاب پریشان را داشت.

دوره خشکی دریاچه پریشان از سال ۱۳۸۸ به دلیل کمبود بارندگی و حفر صدها چاه مجاز و غیرمجاز در اطراف آن برای استفاده در امور کشاورزی آغاز شد.

طی سال‌های گذشته، بستر خشک دریاچه پریشان با معضلات مختلفی مواجه بوده است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به فرونشست زمین و فرسایش خاک بستر اشاره کرد.

علاوه بر این موضوع، تالاب پریشان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تالاب‌های آب شیرین ایران در شهرستان کازرون شناخته می‌شود. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کازرون محمد امین بیرامی اخیرا به هرگونه برداشت و بهره‌برداری غیرمجاز از منابع آب در حریم این تالاب هشدار داده و اعلام کرده که برخورد قانونی با چنین تخلفاتی با جدیت ادامه دارد.

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استان فارس دریاچه پریشان تالاب تالاب پریشان خشکی تالاب چاه های غیر مجاز
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
4
پاسخ
سالهاست که میخواین برخورد قانونی کنین اما جسارت و شجاعتش رو ندارید یادش بخیر سال 74 که تا گردن آبل بود ودر تابستان داخل دریاچه شنا میکردیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۷
0
2
پاسخ
چرا همیشه کشاورزی باید همه سهم اب رو ببلعه هیچ مسئولی هم جلوشو نگیره؟
نمیتونید، از صندلی مدیریت خدافظی کنید و به یک نخبه و شایسته صندلی رو بسپرید که حقوق بیت المالتون حلال باشه اقایون
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