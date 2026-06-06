به گزارش تابناک به نقل از فارس، احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون سازمان حفاظت محیط زیست، امروز شنبه به فارس اعلام کرد که ۴۹۰ حلقه چاه غیرمجاز به‌همراه تعدادی چاه مجاز که برداشت آب آن‌ها فراتر از توان اکولوژیکی منطقه است، شناسایی شده‌اند که از مهم‌ترین عوامل خشک شدن تالاب پریشان محسوب می‌شوند.

به گفته مسوولان محیط‌زیست، تا زمانی که تکلیف این چاه‌ها مشخص نشود، نمی‌توان انتظار احیای تالاب پریشان را داشت.

دوره خشکی دریاچه پریشان از سال ۱۳۸۸ به دلیل کمبود بارندگی و حفر صدها چاه مجاز و غیرمجاز در اطراف آن برای استفاده در امور کشاورزی آغاز شد.

طی سال‌های گذشته، بستر خشک دریاچه پریشان با معضلات مختلفی مواجه بوده است که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به فرونشست زمین و فرسایش خاک بستر اشاره کرد.

علاوه بر این موضوع، تالاب پریشان به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تالاب‌های آب شیرین ایران در شهرستان کازرون شناخته می‌شود. رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کازرون محمد امین بیرامی اخیرا به هرگونه برداشت و بهره‌برداری غیرمجاز از منابع آب در حریم این تالاب هشدار داده و اعلام کرده که برخورد قانونی با چنین تخلفاتی با جدیت ادامه دارد.