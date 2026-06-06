فارین پالیسی: استراتژی «مرد دیوانه» پاتک خورده است!
به گزارش تابناک، فارین پالیسی در مقالهای نوشت: از آغاز دور دوم ریاستجمهوری ترامپ، بسیاری از ناظران تأکید کردهاند که او با اقدامات یا تهدیدات دیوانهوارش احتمالاً از نظریه مرد دیوانه به عنوان ابزاری برای ترساندن دشمنان و تسلیم آنها استفاده میکند.
فارین پالیسی افزود: اما در عمل، پاسخ ایران به عملیات خشم حماسی نقص بزرگی را در نظریه مرد دیوانه آشکار کرد: این نظریه در برابر دولت دیگری که مایل است متقابلاً نظریه مرد دیوانه را پیاده کند، کارایی ندارد.
بر اساس این گزارش، این امر را در نظر بگیرید که ایران در پاسخ به حمله مشترک آمریکا و اسرائیل، جنگ را در ابعاد مختلفی تشدید کرد. موشکها و پهپادهای ایرانی به اهدافی در کشورهای حاشیه خلیج فارس اصابت کردند و این ایران بود که تصمیم گرفت تنگه هرمز را به روی کشتیرانی تجاری ببندد.
فارین پالیسی تصریح کرد: ترامپ که معمولاً فرض میکند تسلط بر تشدید تنش را در اختیار خودش دارد، با دشمنی مواجه شده است که مایل به تشدید بیشتر تنش است. تابآوری اقتصادی ایران این کشور را به هدفی بسیار دشوار برای ترفند مرد دیوانه تبدیل کرده است.