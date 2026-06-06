عکس عجیبی که ترامپ علیه اوباما منتشر کرد!

ترامپ با انتشار عکس عجیبی نوشت: کتابخانه باراک حسین اوباما، در ۱۰ سال، زمانی که به طور کامل رشد کند!

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی تازه در شبکه اجتماعی تروث سوشال در ادامه انتقادات خود از سیاست‌های اوباما نوشت: کتابخانه باراک حسین اوباما، در ۱۰ سال، زمانی که به طور کامل رشد کند!