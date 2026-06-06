عکس عجیبی که ترامپ علیه اوباما منتشر کرد!
ترامپ با انتشار عکس عجیبی نوشت: کتابخانه باراک حسین اوباما، در ۱۰ سال، زمانی که به طور کامل رشد کند!
کد خبر: ۱۳۷۷۳۷۶| |
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به گزارش تابناک، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پیامی تازه در شبکه اجتماعی تروث سوشال در ادامه انتقادات خود از سیاستهای اوباما نوشت: کتابخانه باراک حسین اوباما، در ۱۰ سال، زمانی که به طور کامل رشد کند!
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