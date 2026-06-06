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رابرت دنیرو: ترامپ ظالم و فاسد است!

جشنواره ترایبکا با نمایش مستند «زمین، باد و آتش» و با «غیراخلاق، ظالم و فاسد» خطاب کردن ترامپ توسط رابرت دنیرو کارش را آغاز کرد.
کد خبر: ۱۳۷۷۳۷۵
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رابرت دنیرو: ترامپ ظالم و فاسد است!

به گزارش تابناک به نقل از ورایتی، در مراسم افتتاحیه بیست و پنجمین دوره جشنواره ترایبکا که در مرکز هنرهای نمایشی پرلمن نیویورک برگزار شد، رابرت دنیرو این جشنواره را با کنایه‌ای به ترامپ آغاز کرد.

بازیگر برنده جایزه اسکار از حضورش در جایگاه استفاده کرد تا در مورد ماموریت ترایبکا صحبت کند؛ جشنواره‌ای که پس از ۱۱ سپتامبر تشکیل شد تا توجه را به بخشی از شهر که توسط حمله تروریستی ویران شده بود، جلب کند.

دنیرو گفت: ما همیشه قدرت داستان‌سرایی را برای گرد هم آوردن مردم به کار برده‌ایم.

وی افزود: این یک اصل راهنما است که به ویژه مهم شده، زیرا رهبرانی که هیولا هستند سعی می‌کنند ما را برای اهداف غیراخلاقی، ظالمانه و فاسد خود از هم جدا کنند.

هرچند او از ترامپ نام نبرد، اما به عنوان منتقد همیشگی ترامپ، به جمعیت حاضر در مراسم گفت: می‌دانید درباره چه کسی صحبت می‌کنم دیگر!

ترایبکا بیست و پنجمین سال خود را با نمایش مستند جدیدی از «زمین، باد و آتش (آسمانی بودن در مقابل این وزن جهان است)» از اهمیر «کوئست‌لاو» تامپسون، آغاز کرد. این مستند درباره گروه موسیقی به همین نام و رهبر آن، موریس وایت است و تأثیر موسیقی آنها را بر جامعه؛ از استیوی واندر گرفته تا فلی و خانواده اوباما (که همگی در این مستند حضور دارند) بررسی می‌کند.

تامپسون هنگام معرفی فیلم گفت: من مراقب هستم که فضای ذهنی ذن را حفظ کنم و واقعاً تسلیم فضای مسموم نشوم. این فیلم به من امکان داد تا نشان دهم چگونه ۹ نفر ما را به سمت مثبت اندیشی سوق دادند.

در این مراسم جین روزنتال که با دنیرو، جشنواره ترایبکا را تأسیس کرد، بر میراث این جشنواره و مقاومت شگفت‌انگیز آن تأکید کرد و گفت: فکر می‌کردم این جشنواره را فقط یک بار برگزار می‌کنیم تا مردم را به منهتن جنوبی برگردانیم و باورم نمی‌شود که ۲۵ سال بعد هنوز اینجا ایستاده‌ایم.

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