واکنش چمران به رایگان شدن مترو در تهران
به گزارش تابناک، مهدی چمران امروز (شنبه) در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به آخرین وضعیت طرح پیشنهادی «اصلاح مصوبه نظام یکپارچه بلیت الکترونیک حملونقل عمومی شهر تهران» اظهار کرد: ابتدا مساله رایگان شدن مترو و اتوبوس در جریان جنگ ۱۲ روزه اجرایی شد و پس از پایان جنگ، شرایط به حالت عادی بازگشت. با آغاز جنگ رمضان نیز این اقدام بار دیگر انجام شد و با توجه به شرایط موجود، در شورای شهر به تصویب رسید و تا پایان آتشبس ادامه داشت. پس از پایان آتشبس، درباره ادامه یا توقف این روند اختلافنظرهایی وجود داشت و در همین راستا طرحی برای بررسی تداوم یا عدم تداوم آن به کمیسیونهای تخصصی شورا ارجاع شد.
وی ادامه داد: برخی از اعضای شورا معتقدند رایگان شدن حملونقل عمومی موجب افزایش استقبال مردم از مترو میشود، اما هنوز اطمینان نداریم که در چنین شرایطی شهروندان خودروی شخصی را کنار گذاشته و به استفاده از مترو روی بیاورند. از سوی دیگر، شورای شهر باید برای درآمدی که از محل بلیت حذف میشود، منبع جایگزین مشخص کند؛ در غیر این صورت با مشکلاتی مواجه خواهیم شد. در شرایط جنگی، ساختوساز کاهش یافته و درآمد شهرداری نیز کمتر از گذشته شده است. به همین دلیل به دنبال ارائه طرحی برای تصویب بودجه جنگی هستیم و ممکن است در چنین شرایطی امکان تعریف پروژههای عمرانی جدید وجود نداشته باشد.
رئیس شورای شهر تهران افزود: در حال بررسی این موضوع هستیم که رویکردی حمایتی را بپذیریم و از برخی اقشار جامعه حمایت بیشتری کنیم؛ به این معنا که هزینه حملونقل عمومی برای دهکهای پایین درآمدی، دانشجویان، دانشآموزان، سربازان و همچنین افرادی که به تازگی ازدواج کردهاند، رایگان شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است مطرح شدن این طرح با نزدیک شدن به انتخابات مرتبط باشد، گفت: بعید میدانم چنین موضوعی مطرح باشد، چرا که مردم ما بسیار آگاه و هوشیار هستند و بهخوبی مسائل را درک میکنند. مردم روشنبین هستند و بهخوبی میتوانند انگیزهها و اهداف اقدامات مختلف را تشخیص دهند.
چمران ادامه داد: اگر به تعداد کافی اتوبوس و واگن متروی تمیز، مناسب و باکیفیت در اختیار داشته باشیم، بسیاری از شهروندانی که هر روز با ترافیک تهران مواجه هستند، ترجیح میدهند خودروی شخصی خود را کنار گذاشته و از مترو یا اتوبوس استفاده کنند. درآمد حاصل از بلیت مترو و اتوبوس میتواند امکان خرید حدود ۲۰۰ دستگاه اتوبوس در سال را فراهم کند. در حال حاضر نیز بهای بلیت مترو و اتوبوس بسیار کمتر از هزینه واقعی آن است و شهروندان کمتر از یکسوم قیمت واقعی را پرداخت میکنند؛ بنابراین بخش عمده هزینهها از طریق یارانه تأمین میشود و درآمد قابل توجهی از این محل به دست نمیآید.
وی با بیان اینکه از سال ۱۳۸۲ تا آغاز دوره قبلی شورای شهر تنها ۶۴ دستگاه اتوبوس وارد ناوگان تهران شده بود، تصریح کرد: تعداد اتوبوسهای شهر از حدود ۱۸۰۰ دستگاه به ۳۰۰۰ دستگاه رسیده است، اما همچنان باید این تعداد به حداقل ۶۰۰۰ دستگاه افزایش پیدا کند. شهردار تهران نیز در این زمینه تلاشهای زیادی انجام داده است، اما برخی اقدامات به دلایل مختلف محقق نشده و در این خصوص گلایههایی نسبت به عملکرد برخی دستگاههای دیگر وجود دارد.
چمران همچنین گفت: در بودجه سال جاری حدود ۳.۶ همت درآمد برای مترو و اتوبوس پیشبینی شده است که باید تأمین شود. در صورتی که این درآمد محقق نشود، ناچار خواهیم بود منابع آن را از بخشهای دیگر تأمین کنیم. این رقم میتواند زمینه خرید حدود ۲۰۰ دستگاه اتوبوس را فراهم کند و اگر به صفر برسد، باید از سایر بخشهای بودجه هزینه شود.
رئیس شورای شهر تهران در پایان با اشاره به میزان مصرف سوخت در پایتخت اظهار کرد: مصرف روزانه بنزین در تهران ۱۳۱ میلیون لیتر است که رقم بسیار بالایی محسوب میشود و باید برای آن چارهاندیشی کرد. اگر هر فرد تنها یک لیتر از مصرف روزانه بنزین خود بکاهد، بخش زیادی از مشکلات موجود حل خواهد شد. لازم است تدابیر مناسبی در این زمینه اتخاذ شود. همه اعضای شورای شهر نیز با دغدغه کمک به مردم در حال بررسی این موضوع هستند و امیدواریم در نهایت به نتیجه مطلوب برسیم.