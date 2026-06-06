فرمانده انتظامی رامیان از شناسایی و دستگیری هشت نفر از عاملان سنگ‌پرانی به خودروها در محورهای شهری و روستایی این شهرستان در کمتر از دو ساعت پس از وقوع حادثه خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، سرهنگ سیدعلی حسینی اظهار کرد: در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر سنگ‌پرانی به خودروها در محورهای اصلی شهر و روستاهای شهرستان رامیان، موضوع به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام و رسیدگی به آن به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: با توجه به حساسیت موضوع و تأثیر آن بر امنیت و آرامش شهروندان، مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی، بررسی‌های محسوس و نامحسوس و پیگیری‌های ویژه، موفق به شناسایی عاملان اصلی این اقدام شدند.

فرمانده انتظامی رامیان ادامه داد: با برنامه‌ریزی عملیاتی و تشکیل چند تیم ضربتی، هشت نفر از متهمان در کمتر از دو ساعت پس از وقوع حادثه دستگیر شدند.

حسینی اظهار کرد: متهمان در تحقیقات پلیس به انجام سنگ‌پرانی و وارد کردن خسارت به خودروهای عبوری اعتراف کردند.

وی خاطرنشان کرد: پس از تشکیل پرونده، متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.

فرمانده انتظامی رامیان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی گفت: تأمین امنیت روانی شهروندان از اولویت‌های پلیس است و برخورد با مخلان نظم و امنیت با جدیت در دستور کار قرار دارد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، موضوع را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.