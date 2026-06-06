وزیر کشور پاکستان در مأموریتی مهم وارد تهران شد
وزیر کشور پاکستان به منظور ابلاغ پیام فرمانده ارتش این کشور به مقام معظم رهبری وارد تهران شد.
کد خبر: ۱۳۷۷۳۵۹| |
1589 بازدید
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سید محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان پس از شرکت در نشست سازمان شانگهای در قرقیزستان به اسلام آباد بازگشت و با شهباز شریف و مقامات ارشد کشورش گفتوگو کرد.
او در جریان سفر به تهران حامل پیام ویژهای از فیلد مارشال ژنرال عاصم منیر به آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای، مقام معظم رهبری است.
نخست وزیر پاکستان همچنین در مورد مذاکرات به وزیر کشور دستورات ویژهای داده است.
گزارش خطا
مواضع ترامپ و ایران خیلی از هم فاصله دارد/ تهران باید تضمینهایی در برابر حمله نظامی و لغو تحریمها دریافت کند
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟