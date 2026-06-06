تشدید تنش ایران و آمریکا/ اختلافات آشکار ترامپ و نتانیاهو

از زمان برقراری آتش‌بس موقت میان آمریکا و ایران در اوایل آوریل و آغاز مذاکرات تهران و واشنگتن، روزهای اخیر شاهد رخداد شدیدترین درگیری نظامی مقطعی بین ایران و آمریکا بوده است. همزمان، اختلافات میان آمریکا و اسرائیل هم علنی شده و جناح راست افراطی در اسرائیل به شدت از اعمال فشار بر بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل، برای «ضعف نشان دادن» خشمگین است. این دغدغه‌های پیچیده میان سه طرف نشان می‌دهد بحرانی که خاورمیانه را در برگرفته و جهان را تحت تأثیر قرار داده، در آینده نزدیک فروکش نخواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از وب‌سایت خبری آکسیوس، منابع آگاه گفته‌اند که دونالد ترامپ در تماس تلفنی با نتانیاهو، «نارضایتی شدید» خود را از تشدید عملیات نظامی اسرائیل در لبنان ابراز کرده است.

دلیل اصلی عصبانیت ترامپ این است که تشدید تنش‌های نظامی اسرائیل در لبنان، آتش‌بس شکننده و مذاکرات جاری آمریکا با ایران را به خطر می‌اندازد و این موضوع به نوبه خود بر اعتبار داخلی دولت ترامپ و همچنین وضعیت انتخاباتی او تأثیر منفی خواهد گذاشت.

دولت نتانیاهو با تشدید عملیات نظامی خود در لبنان و نوار غزه، در پی آن است که در داخل اسرائیل تصویری قدرتمند از خود به عنوان «حافظ امنیت» ارائه دهد، به خواست‌های جناح‌های راست‌افراطی پاسخ گوید و در آستانهٔ انتخابات پیش رو، حمایت بیشتری جلب کند.

اما نتیجهٔ این اقدامات چیزی نیست که دولت آمریکا خواهان آن باشد. این اقدامات اسرائیل از یک سو، باعث می‌شود یکی از محورهای اختلاف در مذاکرات آمریکا و ایران یعنی برقراری آتش‌بس کامل، همچنان لاینحل بماند و حتی وخیم‌تر شود. از سوی دیگر، قدرت نفوذ سیاسی دولت ترامپ را در میانجی‌گری‌های بین‌المللی به شدت کاهش می‌دهد و در داخل آمریکا، فشار افکار عمومی ناشی از این روایت و نگاهی را که «اسرائیل آمریکا را وادار به یک جنگ طولانی‌مدت در خاورمیانه کرده است»، تشدید می‌کند.

اختلافات میان آمریکا و اسرائیل روزبه‌روز آشکارتر می‌شود. خواستهٔ اسرائیل مبنی بر حل همزمان مسائل هسته‌ای ایران، توان موشکی و نفوذ منطقه‌ای ایران که از آن به عنوان «خطوط قرمز» یاد می‌کند، در کوتاه‌مدت در مذاکرات آمریکا و ایران قابل تحقق نیست. در چنین شرایطی، احتمال اینکه اسرائیل نقشی مخرب‌تر در روند مذاکرات ایران و آمریکا ایفا کند، بیشتر می‌شود. در چنین شرایطی، برقراری وضعیتی پایدار در خاورمیانه همچنان سخت به نظر می‌رسد.