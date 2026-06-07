ترامپ دریافته خارج کردن اورانیوم از ایران تلفات نظامی زیادی دارد/ به او گفتهاند این کار دشوار است
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، خبرگزاری «رویترز» اعلام کرده است که ایالات متحده در آستانه نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در حال آمادهسازی پیشنویس قطعنامهای برای محکوم کردن ایران است.
این در حالی است که تهران و واشنگتن در حال گفتوگو درباره تمدید آتشبس هستند؛ توافقی که میتواند راه را برای گفتوگو درباره موضوعاتی از جمله برنامه هستهای ایران هموار کند.
با این حال، دیپلماتهای مستقر در آژانس بینالمللی انرژی اتمی به رویترز گفتند که واشنگتن با نزدیک شدن به نشست فصلی شورای حکام آژانس اتمی در هفته آینده، در حال تهیه متن یک قطعنامه علیه ایران است، اما هنوز آن را توزیع نکرده و بنابراین جزئیات آن مشخص نیست.
«میخائیل اولیانوف» سفیر روسیه در آژانس بینالمللی انرژی اتمی در این رابطه به خبرنگاران گفت: «فکر میکنم این اقدام ممکن است طرف ایرانی را تحریک کند.»
روسیه و چین دو کشوری هستند که با تمامی قطعنامههای اخیر علیه ایران در شورای حکام مخالفت کردهاند. این قطعنامهها بهطور مشترک از سوی آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان ارائه شده و با اکثریت آرا به تصویب رسیدهاند.
اولیانوف افزود: «تا آنجا که میدانم، آنها قصد دارند از ایران بخواهند به کارکنان آژانس برای دسترسی به تاسیسات هستهای در خاک ایران اجازه ورود بدهد.»
با این حال وی افزود که باور ندارد آمریکا در نهایت این پیشنویس را رسما ارائه کند.
در خصوص این موضوع خبرنگار تابناک گفتگویی با پروفسور «پل پیلار» استاد دانشگاه جورج تاون آمریکا انجام داده که در ادامه آمده است.
«پل پیلار» یکی از سردبیران نشریه نشنال اینترست و عضو ارشد مرکز تحقیقات امنیتی دانشگاه جورج تاون و نیز مرکز سیاستهای امنیتی ژنو است. وی در سال ۲۰۰۵ پس از ۲۸ سال فعالیت در جامعه اطلاعاتی ایالات متحده از سازمان اطلاعات مرکزی (DCI) بازنشسته شد و پس از آن به عنوان استاد مهمان در برنامه مطالعات امنیتی در دانشگاه جورج تاون حضور یافت.
*در حالی که مذاکرات ایران و آمریکا ادامه دارد و البته تنشها میان دو طرف همچنان بالاست، گزارشها حاکی از آن است که واشنگتن قصد دارد قطعنامهای علیه ایران در شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی (IAEA) مطرح کند. در این رابطه، میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در آژانس، گفته است: «این اقدام میتواند طرف ایرانی را تحریک کند». به نظر شما، اگر چنین قطعنامهای مطرح و تصویب شود، ایران چه واکنشی احتمال دارد نشان دهد؟
پیشبینی من این است که ایران بار دیگر موضعی را تکرار خواهد کرد که ظاهراً در مذاکرات با آمریکا برای پایان دادن به جنگ اتخاذ کرده است؛ مبنی بر اینکه موضوعات هستهای باید دستمایه مذاکرات بعدی ایران و آمریکا باشد، نه چیزی که با اقداماتی جدا از آن مذاکرات از سوی آمریکا تعیین شود.
ایران خواهد گفت که اولویت اصلی پایان دادن به جنگ و بازگشایی تنگه هرمز، همراه با حداقل بخشی از کمکهای مالی یا رفع تحریمهاست.
انتظار ندارم چنین اقدامی از سوی آمریکا در آژانس، به خودی خود، ایران را به اقداماتی دیگر مانند تشدید نظامی وادارد.
*اگرچه متن پیشنویس قطعنامه آمریکا علیه ایران هنوز بهطور رسمی میان اعضای شورای حکام آژانس توزیع نشده، اولیانوف اشاره کرده «آمریکا قصد دارد از ایران بخواهد به بازرسان آژانس دسترسی به تأسیسات هستهای در خاک ایران بدهد.» این موضوع در حالی مطرح میشود که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در بحث امکان بازیابی مواد هستهای غنیشده از ایران گفته که نمیخواهد «مثل ریگان باشد» و اشاره کرده چنین عملیاتی ممکن است یک تا دو هفته طول بکشد. این اظهارات به نظر میرسد نشان میدهد که خوشبینی اولیه واشنگتن درباره بهدست آوردن اورانیوم غنیشده ایران از راه نظامی کاهش یافته است. ارزیابی شما از این وضعیت چیست؟ آیا تحولات اخیر حاکی از آن است که آمریکا به این نتیجه رسیده که گزینههای نظامی برای تصرف ذخایر اورانیوم غنیشده ایران کافی نیستند؟
تمام تحلیلهایی که من از عملیات نظامی برای تصرف اورانیوم دیدهام به این نتیجه میرسند که چنین کاری از جهات گوناگون فوقالعاده دشوار است.
اگرچه ترامپ ممکن است پیشتر توصیه کارشناسان را نادیده گرفته باشد (چنانکه در بسیاری مسائل دیگر نیز چنین میکند)، اما همین دشواریهایی که آمریکا در این جنگ با آن مواجه شده احتمالاً باعث شده او هشدارها درباره این موضوع را جدیتر بگیرد.
او به ویژه به هر ارزیابی که تلفات آمریکاییها را در صورت مواجهه این عملیات با مقاومت مسلحانه ایران پیشبینی کند (چنانکه به احتمال زیاد چنین خواهد شد) توجه خواهد کرد.
*اولیانوف همچنین گفته است باور ندارد آمریکا در نهایت پیشنویس قطعنامه را به طور رسمی ارائه کند. ارزیابی شما چیست؟ فکر میکنید واشنگتن این قطعنامه را رسماً مطرح خواهد کرد؟ و اگر چنین کند، آیا این اقدام میتواند گامی برای ارجاع دوباره پرونده هستهای ایران به شورای امنیت سازمان ملل باشد؟
دولت ترامپ ممکن است چنین قطعنامهای را به عنوان یک احتمال مطرح کند، به این امید که منبع فشار دیگری باشد تا ایران را به امتیاز دادن بیشتر درباره پایان جنگ وادارد.
تیم ترامپ کمتر به هر اقدامی در شورای حکام آژانس یا شورای امنیت سازمان ملل اهمیت میدهد، و بیشتر به دنبال توافقی برای پایان جنگ است که بتوانند آن را یک پیروزی جلوه دهند.
احتمالاً آنقدر هم به آینده نیندیشیدهاند که بخواهند ارجاع به شورای امنیت را مد نظر قرار دهند، هرچند اگر هنوز توافق صلحی حاصل نشده باشد و به دنبال منبع فشار دیگری باشند، قطعاً حاضر خواهند بود چنین ارجاعی را انجام دهند.
نه خیر جناب، حتی یک میلی گرم اورانیوم از ایران خارج نمی شود