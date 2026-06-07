از «فانکی کت» تا «موکو»؛ عجیبترین و خندهدارترین اسمهای تاریخ خودرو
در صنعت خودرو، میلیاردها دلار صرف طراحی موتور، توسعه فناوری و آزمایشهای فنی میشود، اما گاهی تمام این مهندسی پیچیده زیر سایه یک تصمیم عجیب قرار میگیرد؛ انتخاب اسم خودرو. تصمیمی که بعضی وقتها آنقدر عجیب، خندهدار یا حتی فاجعهبار است که خود خودرو را به حاشیه میبرد. تاریخ صنعت خودرو پر است از محصولاتی که شاید از نظر فنی قابل احترام بودند، اما نامگذاری آنها بیشتر شبیه شوخی به نظر میرسید تا یک استراتژی بازاریابی جهانی.
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به گزارش تابناک؛ در نگاه اول، انتخاب نام برای یک خودرو شاید ساده به نظر برسد. خودروسازها معمولاً به دنبال اسمهایی هستند که حس قدرت، سرعت، آیندهنگری یا لوکس بودن را منتقل کنند. اما مشکل از جایی شروع میشود که یک نام در زبان یا فرهنگ دیگر معنایی کاملاً متفاوت پیدا میکند. در دنیایی که یک خودرو همزمان در دهها کشور عرضه میشود، کوچکترین اشتباه در نامگذاری میتواند به سوژه رسانهها و کاربران شبکههای اجتماعی تبدیل شود.
یکی از معروفترین نمونههای تاریخ خودرو، Mitsubishi Pajero است؛ شاسیبلند معروف ژاپنی که سالها در بسیاری از بازارهای جهان فروخته شد، اما در کشورهای اسپانیاییزبان با یک مشکل بزرگ روبهرو بود. واژه «پاجرو» در زبان عامیانه اسپانیایی معنایی بسیار نامناسب دارد و به همین دلیل میتسوبیشی مجبور شد نام خودرو را در برخی بازارها به Montero تغییر دهد. این اتفاق به یکی از معروفترین اشتباهات نامگذاری صنعت خودرو تبدیل شد؛ اشتباهی که هنوز هم در کلاسهای بازاریابی درباره آن صحبت میشود.
نمونه جالب دیگر، Toyota MR۲ بود. تویوتا احتمالاً تصور میکرد این اسم کوتاه و اسپرت، جذاب و مدرن به نظر میرسد، اما وقتی خودرو وارد بازار فرانسه شد، مشخص شد تلفظ فرانسوی MR۲ شباهت زیادی به یک ناسزای معروف دارد. نتیجه این شد که تویوتا در تبلیغات و معرفی خودرو در فرانسه با احتیاط بیشتری عمل کند. صنعت خودرو واقعاً جایی است که گاهی یک جلسه ساده با مترجم میتوانست جلوی سالها سوژه شدن را بگیرد.
در سالهای اخیر نیز با گسترش خودروهای برقی، اوضاع حتی عجیبتر شده است. بسیاری از خودروسازان برای اینکه محصولات برقی خود را «آیندهنگر» نشان دهند، به سراغ اسمهایی رفتهاند که بیشتر شبیه رمز وایفای یا مدل مودم اینترنت هستند تا اسم خودرو. یکی از معروفترین نمونهها، Toyota bZ۴X است؛ نامی که حتی بسیاری از خبرنگاران خودرویی هم در تلفظ آن مشکل دارند. ترکیبی از حروف و اعداد که بیشتر به کد یک قطعه صنعتی شباهت دارد تا یک خودروی خانوادگی. منتقدان معتقدند بخشی از هویت احساسی خودروها در همین روند از بین رفته است؛ چون اسمهایی مانند Supra، Skyline یا Mustang حس و شخصیت داشتند، اما نامهایی مانند bZ۴X بیشتر حس یک فایل اکسل را منتقل میکنند.
آئودی نیز با مدل e-tron وارد فهرست نامهای عجیب شد. مشکلی که شاید مهندسان آلمانی در ابتدا متوجه آن نبودند، این بود که واژه “étron” در زبان فرانسوی معنای بسیار ناخوشایندی دارد. با این حال آئودی تصمیم گرفت نام خودرو را تغییر ندهد و عرضه آن را ادامه دهد. همین موضوع باعث شد مدل برقی آئودی در بسیاری از رسانههای فرانسوی با موجی از شوخی و طنز روبهرو شود.
اما شاید عجیبترین بخش ماجرا مربوط به خودروهای بازار داخلی ژاپن باشد؛ جایی که خودروسازها گاهی بدون هیچ محدودیتی سراغ اسمهایی میروند که بیشتر شبیه نام شخصیتهای کارتونی هستند تا خودرو. برای مثال، Nissan Moco در زبان اسپانیایی معنایی نزدیک به «مخاط بینی» دارد. یا Honda That’s که ترجمه تحتاللفظی آن چیزی شبیه «هوندا همینه!» میشود؛ انگار تیم نامگذاری در میانه جلسه ناگهان خسته شده و گفته باشد: «خب... همین دیگه!»
در همین فهرست، نامهایی مانند Mazda Bongo Friendee، Daihatsu Naked و Suzuki Every Joypop نیز دیده میشود؛ اسمهایی که اگر کسی نداند مربوط به خودرو هستند، احتمالاً تصور میکند با نام یک گروه موسیقی دهه ۹۰ میلادی یا اسباببازی کودکانه روبهرو شده است. البته ژاپنیها سالهاست نشان دادهاند نگاه متفاوتی به نامگذاری محصولات دارند و همین تفاوت فرهنگی گاهی نتیجههایی کاملاً غیرمنتظره ایجاد میکند.
یکی دیگر از نمونههای جالب، Ora Funky Cat است؛ هاچبک برقی چینی که نامش بیش از خود خودرو خبرساز شد. بسیاری از کاربران در شبکههای اجتماعی معتقد بودند این اسم بیشتر مناسب یک شخصیت انیمیشن یا حیوان خانگی است تا یک خودروی مدرن. با این حال، همین نام عجیب باعث شد خودرو توجه رسانهای گستردهای دریافت کند. در دنیای امروز، گاهی عجیب بودن خودش تبدیل به ابزار تبلیغات میشود.
اما در میان تمام این نامها، برخی موارد حتی از عجیب بودن هم عبور کردهاند و عملاً به اشتباهات بازاریابی تبدیل شدهاند. برای مثال، Mitsubishi Carisma خودرویی بود که دقیقاً برعکس اسمش عمل میکرد. منتقدان سالها میگفتند این خودرو آنقدر بیروح و معمولی است که انتخاب نام «کاریزما» برای آن بیشتر شبیه طنز ناخواسته بوده است. این مسئله نشان میدهد انتخاب اسم فقط به معنی پیدا کردن یک واژه جذاب نیست؛ بلکه باید با شخصیت واقعی خودرو نیز هماهنگ باشد.
در حقیقت، نام خودرو بخشی از هویت آن است. بسیاری از مدلهای افسانهای تاریخ خودرو فقط به خاطر مشخصات فنیشان مشهور نشدند؛ بلکه اسم آنها نیز در ذهن مخاطب ماندگار شد. نامهایی مانند Ferrari Testarossa، Lamborghini Countach، Nissan Skyline GT-R یا Toyota Supra فقط یک اسم ساده نبودند؛ بلکه به بخشی از فرهنگ خودرویی جهان تبدیل شدند. همین مسئله باعث میشود اشتباه در انتخاب نام، بیش از گذشته به چشم بیاید.
با این حال، روند فعلی بازار نشان میدهد بسیاری از خودروسازان در حال فاصله گرفتن از نامهای احساسی و حرکت به سمت کدهای عددی و ترکیبهای پیچیده هستند. بخشی از این موضوع به جهانی شدن بازار و بخشی دیگر به محدودیتهای حقوقی مربوط میشود؛ چون پیدا کردن اسمی که هم در همه کشورها قابل ثبت باشد و هم معنای منفی نداشته باشد، هر سال دشوارتر میشود.
شاید مهمترین نکته این باشد که صنعت خودرو حتی در جدیترین و میلیارد دلاریترین بخشهایش هم گاهی کاملاً انسانی و عجیب عمل میکند. پشت هر نامگذاری، تیمی از مدیران، طراحان و متخصصان بازاریابی حضور دارند، اما باز هم نتیجه بعضی وقتها به اسمهایی ختم میشود که بیشتر شبیه شوخی اینترنتی هستند تا محصول یک شرکت بزرگ خودروسازی. شاید همین مسئله یکی از جذابترین بخشهای دنیای خودرو باشد؛ دنیایی که در آن ممکن است یک سوپراسپرت چند صد هزار دلاری، اسمی داشته باشد که مردم بیشتر از صدای موتور، به خاطر خود اسمش به آن بخندند.
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چرا سمند را نمی گویی؟ یعنی اسب زرد . حالا اگر سمند تاکسی داشتن باشی میشود اسب زرد زرد
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