سفر دریایی رهبرکرهشمالی و دخترش خبرساز شد
رسانههای دولتی عکسی از کیم جونگ اون و دخترش سوار بر کشتی جنگی «گانگ گونهو» که سال گذشته هنگام به آب انداختن دچار مشکل شد، منتشر کردند.
به گزارش تابناک به نقل از خبرآنلاین، خبرگزاری کره شمالی، KCNA با انتشار تصاویری به نقل از رهبر کشورش نوشت کیم جونگ اون متعهد شده است که تلاشها برای ساخت یک نیروی دریایی مسلح به سلاح هستهای را تسریع کند.
رهبر کره شمالی، هنگام مشاهده آزمایش دریایی ناوشکن جدید کلاس ۵۰۰۰ تنی گانگ گونهو، دستور داد: «اطمینان حاصل شود که نیروی دریایی به طور قابل اعتمادی نقشی در بازدارندگی جنگ هستهای ایفا میکند.»
به نوشته واشنگتن پست، این خبر، نشاندهنده تواناییهای نظامی رو به گسترش کره شمالی پیش از سفر شی جین پینگ، رهبر چین، به پیونگ یانگ است.
رسانه کرهای «چوسان» نیز گزارش داد: رئیس کیم به وظایف تحت برنامه نوسازی نیروی دریایی پنج ساله که در نهمین کنگره حزب در اوایل امسال تصویب شد، از جمله توسعه و تولید سلاحهای مخفی زیر آب، ساخت یک ناوشکن جدید کلاس ۱۰۰۰۰ تنی اشاره کرد و از برنامه تقویت تسلیحاتی کشتی ابراز امیدواری کرد. او علاوه بر این، خواستار به خدمت گرفتن سریع ناوشکنهای «چو هیون» و «گانگ گونهو» در نیروی دریایی شد.