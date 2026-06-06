قیمت سکه، نیمسکه و ربعسکه امروز ۱۶ خرداد
سکه امامی امروز با کاهش، در نرخ ۱۸۱ میلیون تومان در معامله بود.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۴۷| |
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به گزارش تابناک؛ بازار امروز شاهد کاهش قیمت سکه نسبت به روز گذشته است.
قیمت سکه امامی امروز
سکه امامی امروز با کاهش، در نرخ ۱۸۱ میلیون تومان در معامله بود.
آخرین نرخ نیم سکه
نیم سکه امروز با ۹۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ ربع سکه
ربع سکه امروز با ۵۳ میلیون تومان نرخگذاری شد.
آخرین نرخ سکه گرمی
در بازار امروز هر سکه گرمی نیز با ۲۸ میلیون تومان فروخته شد.
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