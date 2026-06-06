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درگیری مسلحانه مرزبانان با گروهک تروریستی

اشرار و گروهک‌های تروریستی درصدد ورود و ایجاد ناامنی در کشور هستند؛ پلیس با اعلام اشراف اطلاعاتی از اجرای یک عملیات مسلحانه خبر می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۳۳
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درگیری مسلحانه مرزبانان با گروهک تروریستی

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ شب گذشته تیمی از گروهک تروریستی که قصد ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران و حمله به مقرهای مرزبانی را داشت، با مرزبانان هنگ مرزی زابل درگیر و پس از تبادل آتش سنگین و درگيری شديد با برتری قاطع آتش رزمندگان مرزبانی، مرزبانان موفق شدند خسارات سنگینی به گروهک تروریستی وارد کنند‌؛ این خبر را فرمانده مرزبانی فراجا سردار علی‌اکبر جاویدان می‌گوید.

وی با اشاره به هلاکت 6 نفر از اعضای مسلح گروهک تروریستی افزود : مرزبانان در پاکسازی محل درگيري، ۲ قبضه کلت کمری و مقادیر زیادی مهمات مربوطه را کشف کردند.

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