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پنتاگون سطح تهدید جاسوسی اسرائیل را بحرانی اعلام کرد

پنتاگون برای نخستین‌بار سطح تهدید جاسوسی اسرائیل از آمریکا را «بحرانی» اعلام کرد.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۲۷
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پنتاگون سطح تهدید جاسوسی اسرائیل را بحرانی اعلام کرد

شبکه ان‌بی‌سی‌نیوز به نقل از منابع آگاه گزارش کرد که پنتاگون به طور فزاینده‌ای نگران تشدید فعالیت‌های جاسوسی اسرائیل علیه ایالات متحده است و اخیراً سطح تهدید جاسوسی رژیم صهیونیستی از ایالات متحده را به بالاترین درجه افزایش داده است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ به گفته دو مقام کنونی و یک مقام پیشین آمریکایی، آژانس اطلاعات دفاعی پنتاگون (DIA) در هفته‌های اخیر، این ارزیابی جدید از تهدید سوسی را صادر کرده است. 

پنتاگون مدعی است که DIA یک پیام داخلی ارسال کرده که توسط یکی از مقامات کنونی دیده شده و در آن، سطح تهدید برای اسرائیل به سطح "بحرانی" افزایش یافته است.

بر اساس ادعای این رسانه آمریکایی، این عنوان‌گذاری ناشی از نگرانی‌هایی درون پنتاگون است مبنی بر اینکه اسرائیل تلاشی ویژه برای زیر نظر گرفتن مقامات ارشد آمریکایی به منظور کسب اطلاعات درباره رایزنی‌های داخلی و تصمیم‌گیری‌های دولت ترامپ در مورد مناقشات منطقه غرب آسیا انجام می‌دهد.

به گفته یکی از مقامات کنونی آمریکا، ارزیابی DIA شامل سندی هفت صفحه‌ای به همراه یک نمودار است. به گفته این مقام، در این سند آمده که توانایی اسرائیل در انجام جاسوسی انسانی و جمع‌آوری اطلاعات فنی در "سطح بحرانی" ارزیابی می‌شود. این مقام همچنین گفت که این سند مجموعه‌ای از حوادث خاص را که نگرانی‌های آمریکا را تشدید کرده، شناسایی کرده است.

با این‌حال، سخنگوی سفارت اسرائیل در واشنگتن در بیانیه‌ای با تکذیب اظهارات پنتاگون گفت که این ادعا که اسرائیل از آمریکا جاسوسی می‌کند "کاملاً نادرست" است. 

وی در این خصوص مدعی شد «اسرائیل نه از نهادهای آمریکایی و نه مقامات دولت آمریکا، اطلاعات جمع‌آوری نمی‌کند. تلاش‌های جمع‌آوری اطلاعات اسرائیل دشمنانش را هدف قرار می‌دهد، نه متحدانش را. هر ادعایی خلاف این یا ناآگاهانه است یا با انگیزه سیاسی.»
پنتاگون از اظهار نظر خودداری کرد.

یک مقام کاخ سفید در بیانیه‌ای گفت: «کل این ماجرا نادرست است و منبع آن کسی است که هیچ اطلاعی از آنچه می‌گذرد ندارد.»

دفتر مدیر اطلاعات ملی که بر تمام آژانس‌های اطلاعاتی آمریکا از جمله DIA نظارت دارد، به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد.

بر اساس گزارش شبکه ان‌بی‌سی‌نیوز، در حالی که جاسوسی متحدان و دشمنان از یکدیگر در سراسر جهان امری رایج است، مقامات کنونی و پیشین آمریکا گفتند که تلاش‌های اخیر اسرائیل بسیار فراتر از جاسوسی معمول و مورد انتظار بوده است. این مقامات نمی‌دانستند که آیا حادثه خاصی باعث تصمیم DIA برای افزایش سطح تهدید جاسوسی شده است یا خیر.

انتشار چنین اخباری در راستای بزرگ‌نمایی اختلافات ظاهری ترامپ و آمریکا بر سر موضوع ایران صورت می‌گیرد زیرا در هفته‌های اخیر، رسانه‌های آمریکایی تلاش کرده‌اند این‌گونه جلوه دهند که دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو در خصوص موضوع ایران و لبنان بسیار اختلاف دارند.

در همین راستا، اخیراً، ترامپ به خبرنگاران تأیید کرد که در تماس تلفنی اخیر خود با نخست‌وزیر اسرائیل، وی را "دیوانه" خطاب کرده است. 

با این‌حال، طبق این گزارش، مقامات ارشد آمریکایی اغلب هنگام سفر به اراضی اشغالی، مراقبت‌های ویژه‌ای انجام می‌دهند، گاهی از تلفن‌ها و رایانه‌های یکبارمصرف استفاده کرده و در طول سفرهای رسمی، هنگام صحبت در اتاق‌های هتل نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند.

بر اساس این گزارش، در دهه ۱۹۸۰، جاسوسی اسرائیل باعث ایجاد شکاف با واشنگتن شد، زمانی که جاناتان پولارد، تحلیلگر اطلاعاتی نیروی دریایی آمریکا، پس از افشای فروش چمدان‌هایی از اسناد فوق‌محرمانه به اسرائیل، ۳۰ سال را در زندان گذراند.

ایالات متحده نیز از متحدان خود جاسوسی می‌کند و به دنبال جمع‌آوری اطلاعات درباره شرکای خارجی است، همانطور که در سال ۲۰۱۳ با افشاگری‌های ادوارد اسنودن، پیمانکار اطلاعاتی، آشکار شد. آن افشاگری‌ها نشان داد که آمریکا مکالمات رهبران اروپایی، از جمله تلفن همراه آنگلا مرکل، صدراعظم وقت آلمان را شنود می‌کرده که خشم برلین را برانگیخت.

آمریکا و اسرائیل همچنان متحدانی نزدیک هستند و سرویس‌های اطلاعاتی دو کشور در طول دهه‌ها رابطه‌ای نزدیک و کاری ایجاد کرده‌اند. اما به گفته دو مقام پیشین دیگر آمریکا، نگرانی‌ها درباره جاسوسی احتمالی اسرائیل در چنین مقطع حساسی خطر تضعیف اعتماد میان دو طرف را به همراه دارد.
 

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ایران آمریکا سخنگوی پنتاگون تهدید جنگ اسرائیل جاسوس
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
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Iran (Islamic Republic of)
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۱۰:۵۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
0
0
پاسخ
چیزی به اسم امریکا وجود ندارد. توهم قدرت و استقلال دارید همین. در حقیقت شعبه ۲ اسراییل با اسم امریکاست.
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