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محسن هاشمی: فعالیت هسته‌ای را شروع می‌کنیم

محسن هاشمی: تعلیق چند ساله برنامه هسته‌ای مشکلی ایجاد نمی‌کند؛ تا ۲ سال دیگر ترامپ رفته / هر لحظه بخواهیم فعالیت هسته‌ای را شروع می‌کنیم.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۰۶
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14907 بازدید
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۱۱
محسن هاشمی: فعالیت هسته‌ای را شروع می‌کنیم

به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفت: باید بتوانیم حداکثر استفاده را از تنگه هرمز ببریم و از سوی دیگر اجازه ندهیم راه‌حل جدیدی برای عبور از تنگه ایجاد شود، عبور از آن تا زمان ترامپ هم خیلی مشکلی ایجاد نمی‌کند. چون هر لحظه بخواهیم می‌توانیم دوباره تنگه را ببندیم. یعنی هر لحظه بخواهیم می‌توانیم فعالیت هسته‌ای را شروع کنیم یا تنگه هرمز را ببندیم؛ چون این تنگه در اختیار خودمان است.

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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۲۷
انتشار یافته: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
36
36
پاسخ
فقط بمب اتم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
21
39
پاسخ
خود وزیر امور خارجه دولت کودک کش امریکا داره میگه اگر ایران بمب هسته اب داشت بهش حمله نمیکردیم یعنی تنها را تضمین عدم حمله دوباره داشتن بمب هسته ای هست
آرش
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
25
36
پاسخ
دنیا فقط زبان زور میفهمد تا انتهای مسیر پیشرفت هسته ای باید برویم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
7
57
پاسخ
ایشان چه سمتی برای بیان این صحبتها در این مقطع زمانی دارند؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
آی گفتی چه خبرازمهدی وفائزه وسایرآقازاده ها و امثالهم
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
9
41
پاسخ
ایشان الان دقیقاً چه کاره هستند که حرفی می زنند که رئیس جمهور هم نمی تونن بزنن؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
ایشان برادر کسی هستند که با اون خاطره تعریف کردنش یه ملت و یه کشور رو بیچاره کرد !!!!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
8
41
پاسخ
مشکل ایران اینه که هر ننه قمری در مورد هر مسئله مهم تخصصی اظهار نظر میکنه وا همین حرفهای بدون فکر میتونه سالها میلیاردها دلار به کشور و مردم ضرر وارد کنه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
17
21
پاسخ
چطور شده اصلاح طلبها از این حرفها میزنند خیلیییییی جای تعجب داره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
6
29
پاسخ
کجا بودی؟ نبودی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
18
24
پاسخ
همه چی مشخص، ما باید بمب هسته ای داشته باشیم تا بازدارنده باشه.
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