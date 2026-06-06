محسن هاشمی: فعالیت هستهای را شروع میکنیم
محسن هاشمی: تعلیق چند ساله برنامه هستهای مشکلی ایجاد نمیکند؛ تا ۲ سال دیگر ترامپ رفته / هر لحظه بخواهیم فعالیت هستهای را شروع میکنیم.
کد خبر: ۱۳۷۷۲۰۶| |
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به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفت: باید بتوانیم حداکثر استفاده را از تنگه هرمز ببریم و از سوی دیگر اجازه ندهیم راهحل جدیدی برای عبور از تنگه ایجاد شود، عبور از آن تا زمان ترامپ هم خیلی مشکلی ایجاد نمیکند. چون هر لحظه بخواهیم میتوانیم دوباره تنگه را ببندیم. یعنی هر لحظه بخواهیم میتوانیم فعالیت هستهای را شروع کنیم یا تنگه هرمز را ببندیم؛ چون این تنگه در اختیار خودمان است.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۱۰
در انتظار بررسی: ۲۷
انتشار یافته: ۱۱
خود وزیر امور خارجه دولت کودک کش امریکا داره میگه اگر ایران بمب هسته اب داشت بهش حمله نمیکردیم یعنی تنها را تضمین عدم حمله دوباره داشتن بمب هسته ای هست
ایشان چه سمتی برای بیان این صحبتها در این مقطع زمانی دارند؟
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ناشناس| |
۲۰:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
ایشان الان دقیقاً چه کاره هستند که حرفی می زنند که رئیس جمهور هم نمی تونن بزنن؟
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ناشناس| |
۱۲:۱۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۶
مشکل ایران اینه که هر ننه قمری در مورد هر مسئله مهم تخصصی اظهار نظر میکنه وا همین حرفهای بدون فکر میتونه سالها میلیاردها دلار به کشور و مردم ضرر وارد کنه
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