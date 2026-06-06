به گزارش تابناک به نقل از جماران؛ رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفت: باید بتوانیم حداکثر استفاده را از تنگه هرمز ببریم و از سوی دیگر اجازه ندهیم راه‌حل جدیدی برای عبور از تنگه ایجاد شود، عبور از آن تا زمان ترامپ هم خیلی مشکلی ایجاد نمی‌کند. چون هر لحظه بخواهیم می‌توانیم دوباره تنگه را ببندیم. یعنی هر لحظه بخواهیم می‌توانیم فعالیت هسته‌ای را شروع کنیم یا تنگه هرمز را ببندیم؛ چون این تنگه در اختیار خودمان است.