واگذاری جنجالی جزیره تفریحی به داماد ترامپ
هزاران نفر در آلبانی به طرح ساخت یک طرح گردشگری در یک جزیره بکر و حفاظت شده این کشور اعتراض کردند.
به گزارش تابناک به نقل از عصرایران، ساخت این طرح گردشگری به شرکت وابسته به کوشنر داماد ترامپ واگذار شده است.
رویترز نوشت: هزاران آلبانیایی در اعتراض به طرح توسعهای گردشگری توسط شرکت مرتبط با جراد کوشنر، داماد دونالد ترامپ به خیابانهای تیرانا (پایتخت) آمدند. این طرح گردشگری قرار است در بخشی از سواحل دریای آدریاتیک که از نظر زیستمحیطی حساس است اجرا شود.
این پروژه شامل توسعه جزیره بکر و غیرمسکونی "سازان" Sazan و بخشهایی از منطقه حفاظتشده زورنِک (Zvërnec) در سواحل دریای آدریاتیک است.
قرار است این تفریحگاه 1.4 میلیارد یورویی (1.6 میلیارد دلاری) توسط شرکت سرمایهگذاری کوشنر، Affinity Partners، در جزیرهای در نزدیکی خاک آلبانی و یک بخش توسعه نیافته از خط ساحلی در نزدیکی منطقه حفاظتشده وجوسا-نارتا ساخته شود؛ تالابی که محل لانهسازی فلامینگوها، فکها و لاکپشتهای دریایی است.
طرفداران محیط زیست با این طرح مخالفند و میگویند این طرح چند صد هکتار از سواحل بکر را تحت تأثیر قرار می دهد.
مجریان این طرح گردشگری اما میگویند با مسئولیتپذیری این طرح را پیش خواهند برد.
"آشر آبه سرا" رئیس شرکت توسعه املاک "سازان"، که با همکاری شرکت کوشنر در حال توسعه این طرح گردشگری است، گفت: «تمرکز ما همچنان بر مدیریت مسئولانه، بهبود محیط زیست، ایجاد شغل و ایجاد ارزش بلندمدت برای جوامع محلی است. ما به فرآیندهای عمومی و قوانین احترام میگذاریم.»
معترضان در مقابل دفتر نخستوزیر آلبانی (ادی راما)، تجمع کردند و فلامینگوهای بادی و پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «کشور فروشی نیست» و «من آلبانی را مثل دبی نمیخواهم».
"جونی وورپسی"، بومشناس سازمان PPNEA-BirdLife آلبانی، گفت: «ما میخواهیم تمام ساخت و سازها متوقف شود و ماشینهای سنگین از منطقه حفاظتشده خارج شوند.»
او ادامه داد: «این یک شهر جدید با حدود ۱۰ هزار اتاق خواهد بود و آن منطقه بکر را کاملاً نابود خواهد کرد.»
در مقابل، نخست وزیر آلبانی از این طرح دفاع کرد.
نخستوزیر آلبانی، این طرح را فرصتی مهم برای جذب سرمایه خارجی و توسعه صنعت گردشگری کشور دانست. دولت میگوید این سرمایهگذاری میتواند به رشد اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی کمک کند و آلبانی را به مقصدی مهم برای گردشگری لوکس در مدیترانه تبدیل نماید.
نخست وزیر آلبانی در بیانیهای گفت: «بسیار مهم است که ما همچنان پذیرای سرمایه گذاران باشیم، منصف باشیم و تحت هیچ شرایطی این انگ را نخوریم که کشوری هستیم که در آن با سرمایهگذاران با دشمنی برخورد میشود.»
ادی راما نخست وزیر آلبانی اضافه کرد: «تا زمانی که من اینجا هستم، مطلقاً هیچ احتمالی وجود ندارد که سرمایهگذاری متوقف شود.»
اعتراضات مردم محلی و سازمانهای غیردولتی پس از آن آغاز شد که شرکت مجری طرح، در محل پیشنهادی در "زورنک"، نزدیک "ولورا"، حصارهای فلزی بزرگی نصب کردند.
یک شاهد عینی به رویترز گفت روز شنبه گذشته چند صد نفر تجمع کردند و با نگهبانان در محل اجرای طرح، درگیر شدند. برخی از آنها زخمی شدند.
معترضان میگویند این طرح، تهدیدی جدی برای اکوسیستمهای حساس منطقه محسوب میشود. فعالان محیط زیست هشدار دادهاند ساخت مجموعهای شامل هزاران اتاق هتل، ویلا و زیرساختهای گردشگری میتواند به زیستگاه گونههایی مانند فلامینگوها، فوکهای مدیترانهای و لاکپشتهای دریایی آسیب جبرانناپذیر وارد کند.
آسوشیتدپرس نیز گزارش داد پروژه علاوه بر جزیره "سازان"، بخشهایی از تالاب حفاظتشده نارتا (Narta Lagoon) را نیز در بر میگیرد. مخالفان معتقدند دولت آلبانی بدون شفافیت کافی و بدون مشورت عمومی گسترده، مسیر اجرای این طرح را هموار کرده است.
با این حال، منتقدان دولت میگویند تغییرات قانونی و اعطای امتیازات ویژه به سرمایهگذاران خارجی موجب شده روند تصویب پروژه با سرعتی غیرمعمول پیش برود.
نهادهای مبارزه با فساد در آلبانی نیز تحقیقاتی درباره برخی جنبههای حقوقی و اداری این پروژه آغاز کردهاند.
حساسیت افکار عمومی پس از آن افزایش یافت که ایوانکا ترامپ (دختر ترامپ) در مصاحبه ای از کشف جزیره "سازان" در جریان سفرهای تفریحی خود و همسرش سخن گفت. این اظهارات در شبکههای اجتماعی آلبانی با واکنشهای منفی گستردهای روبهرو شد. بسیاری از کاربران تأکید کردند «جزیرهای متعلق به آلبانی کشف نشده است».
کوشنر داماد ترامپ قبل از این هم قصد داشت یک تفریحگاه در محل سابق ارتش صربستان در پایتخت این کشور (بلگراد) بسازد که با اعتراضات مردمی مجبور به عقب نشینی و انصراف شد.