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مهدی طارمی: ورزش همیشه از سیاست جدا بوده

ستاره تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرد که میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ باید به اصول برگزاری بازی‌ها پایبند باشد.
کد خبر: ۱۳۷۶۸۷۲
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1465 بازدید
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۷

مهدی طارمی: ورزش همیشه از سیاست جدا بوده

به گزارش تابناک به نقل از "ورزش سه"، نمایش درخشان مهدی طارمی در تیم ملی ایران و حضورش در سطح اول فوتبال اروپا طی سالیان اخیر، موجب شد تا شبکه الجزیره انگلیسی درخواست مصاحبه با این مهاجم را داشته باشد و در حاشیه اردوی شاگردان امیر قلعه‌نویی در آنتالیا در مسیر جام جهانی، گفت‌وگویی با او انجام بدهد.

طارمی در گفت‌و‌گو با شبکه الجزیره درباره میزبانی آمریکا از جام جهانی ۲۰۲۶ عنوان کرد: وقتی یک کشوری می‌خواهد جام جهانی را برگزار کند، باید یک سری قواعد و قوانین را انجام بدهد و رعایت کند. سیاست همیشه از ورزش جدا بوده و باید همین اصول حفظ شود.

او با تاکید بر اینکه «ورزش یعنی احترام، صلح و آرامش»، گفت: جام جهانی فرصتی است تا این موضوع را به کل بینندگان دنیا نشان بدهد، چون این بازی‌ها ۴-۳ میلیارد بیننده دارد و می‌تواند زمینه‌ساز احترام، صلح و آرامش، به دور از جنگ برای همه دنیا باشد، نه فقط ایران.

مهاجم تیم ملی ایران یادآور شد: همیشه باید در کارمان تمرکز ۱۰۰ درصدی داشته باشیم. وظیفه ما خوشحال کردن مردم کشورمان، با بازی‌هایمان است.

طارمی درمورد حملات وحشیانه آمریکا و اسرائیل به خاک ایران اظهار کرد: اتفاقاتی که در مدت اخیر برای ایران افتاد، خیلی بد و ناگوار بود و کل دنیا هم متوجه این موضوع هستند و آن را می‌دانند. درباره این مسئله صحبت کردن، بدیهی است، چون تمام جهان متوجه اتفاقات شده‌اند.

او ادامه داد: تنها کاری که ما در این شرایط و طبق اتفاقات کشورمان می‌توانیم انجام بدهیم، شاد کردن دل مردم ایران است و این، بزرگترین کار از سوی ما خواهد بود.

ستاره تیم ملی ایران درباره شرایط فنی خود ابراز کرد: اگر بخواهم شخصی صحبت کنم، وقتی وارد یک تورنمنت می‌شوم، تمام زندگی و تمرکز ۱۰۰ درصدی‌ام را روی آن می‌گذارم و روی هیچ‌چیز دیگری فکر نمی‌کنم و نمی‌گذارم چیزی وارد ذهنم شود، چون فقط به فکر موفقیت هستم.

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برچسب ها
تیم ملی فوتبال مهدی طارمی جام جهانی آمریکا جام جهانی 2026 جنگ حمله نظامی ویزای آمریکا
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۸ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۴
4
25
پاسخ
عه؟ پس بخاطر همین سردار آزمون از تیم‌ملی خط خورد؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۴
جای دسردار آزمون عرب پرست در تیم ملی امارات بود نه تیم ملی ایران.
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۴
ناشناس ۰۹۰۳ همین حرفت یعنی فوتبال سیاسی.
ناشناس
|
Canada
|
۰۲:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۴
2
24
پاسخ
برو اینها را به دبیر بگو
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۴
1
10
پاسخ
سیاست با همه چیز در هم پیوسته است.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۴
1
10
پاسخ
حتما
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۴
2
7
پاسخ
اگه ورزش جدا از سیاسته پس جرا سردار رو نذاشتید برگرده؟ اون که تو جنگ قبلی کلی به ایران کمک کرد
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# آیت الله سید مجتبی خامنه ای # عملیات وعده صادق 4 # جنگ منطقه ای # جنگ ایران و اسرائیل # جنگ ایران و آمریکا # شهادت رهبر انقلاب # مذاکرات ایران و آمریکا
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