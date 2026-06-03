نیروی دریایی ارتش، یک ناوشکن آمریکا را هدف قرار داد

ارتش جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد: در پی شرارت‌ها علیه شناورهای تجاری ایرانی در دریای عمان و نقض مقررات تنگه هرمز از سوی ارتش متجاوز آمریکا، نیروی دریایی ارتش، مرکز «فرماندهی و کنترل» این شرارت‌ها، مستقر در یک فروند ناوشکن ارتش تروریستی این کشور را هدف قرار داد.

به گزارش تابناک، متن اطلاعیه ارتش جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:

«ساعاتی قبل و در پی اقدامات تجاوزکارانه، نقض مقررات تنگه هرمز و شرارت علیه شناورهای تجاری ایرانی در دریای عمان از سوی ارتش تروریستی و متجاوز آمریکا، نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، به محض کشف و شناسایی، «مرکز فرماندهی و کنترل» این شرارت، مستقر در یک فروند ناوشکن آمریکایی که قصد نزدیک شدن به آب‌های جمهوری اسلامی ایران در دریای عمان را داشت، مورد هدف قرار داد.

نیروی دریایی ارتش، با تمام توان، دشمن جنایتکار و متجاوز آمریکایی- صهیونیستی را رصد کرده و انتقام خون پاک شهدای سرافراز ناوشکن دنا را به شدیدترین وجه، خواهد گرفت و با هرگونه شرارت، در کمترین زمان ممکن برخورد خواهد کرد.»