ادامه تهدیدهای وزیر خارجه آمریکا علیه ایران

وزیر خارجه امریکا خبر داد که رئیس جمهور کشورش در اجلاس سران ناتو که ماه آتی در آنکارا برگزار خواهد شد، شرکت خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از روسیا الیوم، مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا خبر داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور کشورش در اجلاس سران ناتو شرکت خواهد کرد.

روبیو افزود که این اجلاس قرار است که ماه آتی در آنکارا برگزار شود.

وی توضیح داد که اجلاسی که در ترکیه برگزار خواهد شد، مهمترین اجلاس سران ناتو در تاریخ آن خواهد بود.

وزیر خارجه امریکا افزود که امریکا همچنان عضو ناتو است اما این ائتلاف به تغییرات اصولی نیاز دارد.

مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا گفت که ایران تا زمانی که از غنی‌سازی اورانیوم و اورانیوم با غنای بالا دست نکشد، از هیچگونه کاهش یا تعلیق تحریم‌ها برخوردار نخواهد شد.

وی افزود که مذاکرات با ایران بر غنی‌سازی اورانیوم صفر و چگونگی برخورد با ذخایر اورانیوم با غنای بالای این کشور متمرکز است.

روبیو گفت که بلندپروازی ایران در بلندت، همچنان دستیابی به سلاح هسته‌ای است.