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ادامه تهدیدهای وزیر خارجه آمریکا علیه ایران

وزیر خارجه امریکا خبر داد که رئیس جمهور کشورش در اجلاس سران ناتو که ماه آتی در آنکارا برگزار خواهد شد، شرکت خواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۷۶۸۶۹
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4058 بازدید
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۷
ادامه تهدیدهای وزیر خارجه آمریکا علیه ایران

به گزارش تابناک به نقل از روسیا الیوم، مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا خبر داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور کشورش در اجلاس سران ناتو شرکت خواهد کرد.

روبیو افزود که این اجلاس قرار است که ماه آتی در آنکارا برگزار شود.

وی توضیح داد که اجلاسی که در ترکیه برگزار خواهد شد، مهمترین اجلاس سران ناتو در تاریخ آن خواهد بود.

وزیر خارجه امریکا افزود که امریکا همچنان عضو ناتو است اما این ائتلاف به تغییرات اصولی نیاز دارد.

مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا گفت که ایران تا زمانی که از غنی‌سازی اورانیوم و اورانیوم با غنای بالا دست نکشد، از هیچگونه کاهش یا تعلیق تحریم‌ها برخوردار نخواهد شد.

وی افزود که مذاکرات با ایران بر غنی‌سازی اورانیوم صفر و چگونگی برخورد با ذخایر اورانیوم با غنای بالای این کشور متمرکز است.

روبیو گفت که بلندپروازی ایران در بلندت، همچنان دستیابی به سلاح هسته‌ای است.

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برچسب ها
آمریکا مارکو روبیو ترامپ ناتو ایران جنگ مذاکره توافق غنی سازی
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نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۳
انتشار یافته: ۷
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۴
6
2
پاسخ
غنی سازی در ایران به شما ربطی نداره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۴
3
3
پاسخ
با تداوم کمک های آمریکا به اسراییل و تهدید های اخیر نتانیاهو ایران به یک نیروی دفاعی قوی بازدارنده نیاز دارد و این امر باید هر چه سریعتر محقق شود
شهرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۳ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۴
3
2
پاسخ
ببین مزاکره با امریکا یعنی هیچ ...یعنی مفت باختن تمامم
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۴
4
3
پاسخ
به کوری چشمت بمب اتم را هم رونمایی خواهیم کرد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۴
4
3
پاسخ
غلط زیادی!
ناشناس
|
United States of America
|
۰۵:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۴
3
3
پاسخ
متاسفم جواب این کوبایی مزدور رو بلد نیست عراقچی بدهد!؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۳/۱۴
4
2
پاسخ
دولت دونالد ترامپ را مجموعه ای از افراد بسیار ابله و نابخرد تشکیل شده که سر آخر آبرویی برای آمریکا باقی نخواهند گذاشت. این مارکو کوچولو هم یکی از آن احمقهاست .
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